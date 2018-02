UEFA koeficijenti, Srbija na 12. mestu u Evropi: Veliki posao večitih, ali ništa se nije promenilo

Nacionalni učinak u evrokupovima ove sezone

Srpski klubovi su na 12. mestu u Evropi ove sezone po sakupljenim bodovima za nacionalni UEFA koeficijente. Rezultat iznad svih očekivanja zahvaljujući sjajnim izdanjima Crvene zvezde i Partizana od letos. Ukupno, srpski klubovi su osvojili 25,5 bodova. Kada se broj bodova pomnoži sa 1.000, pa potom podeli sa brojem učesnika (četiri) dobija se nacionalni koefeicijent za ovu sezonu - 6.375. Na to se dodaje koeficijent svake od prethodne četiri sezone i dobija se ukupan nacionalni koeficijet od 18.785. Dakle, trećina nacionalnog koeficijenta dolazi samo od ove sezone!

Šta konkretno znači ovaj koeficijent? Ne mnogo... Makar kratkoročno. Na duge staze bi moglo da se isplati.

Srbija je sezonu započela na 28. mestu UEFA rang liste sa 15.375 bodova i napredovala je za tri pozicije preskočivši Norvešku, Belorusiju i Škotsku. Biti 28. ili 25. je svejedno jer nema nikakvih konkretnih benefita. Srbija ostaje sa četiri predstavnika koji svi kreću od prvog kola kvalifikacija u oba takmičenja.

Da je Srbija uspela da prestigne Bugarsku na 24. mestu, od sezone 2019/20 bi stekla prednost da pobedik nacionalnog kupa ide iz drugog umesto iz prvog kola kvalifikacija. Sledeći konkretan korak je napredak do 17. pozicije koja donosi prednost da šampion kreće iz drugog umesto iz trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, pobednik kupa iz trećeg, a drugoplasirani Superlige iz drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Međutim, to 17. mesto je jako daleko i na njemu se trenutno nalazi Danska sa 25.950 bodova. O dva predstavnika za Ligu šampiona možemo samo da maštamo jer za to je potrebno da se Srbija skoči na 15. poziciju gde je trenutno Austrija sa koeficijentom 25.350.

Najveća izvučena korist iz ove sezone nisu ta tri mesta za koja je Srbija napredovala već što je sprečen dalji pad i gubitak koraka za zemljama koje su naši objektivni konkurenti poput Bugarske, Poljske, Rumunije... Zahvaljujući Crvenoj zvezdi i Partizanu zaostatak je smanjen.

Crvena zvezda je ove sezone osvojila 14 bodova, Partizan 10,5, Vojvodina jedan bod, a Mladost Lučani nijedan.

Prethodnih sezona je najveći minus Srbije bio nedostatak Zvezdinih uspeha. Partizan je uglavnom dostojno branio čast srpskog fudbala i sakupljao bodove osim u prošloj sezoni kada je ispao od Zaglebja i onoj kada je ispao od Tuna (ukupno 20,5 bodova za prethodne četiri godine). Zvezda u tom periodu nije imala nijednu uspešnu sezonu, čak je jedne bila suspendovana i zbog toga je najviše patio njen klupski, a potom i nacionalni koeficijent. U prethodne četiri godine je Vojvodina donela tri puta više bodova (16,5) srpskom fudbalu za UEFA koeficijent nego Crvena zvezda (pet bodova).

Napokon, pod komandnom palicom Vladana Milojevića se Zvezda vratila gde joj je i mesto i počela da sakuplja bodove. Partizan je dogurao do iste faze, ali je zbog manje utakmica u kvalifikacijama, sakupio manje bodova. Zajedno, večiti su uradili veliki posao.

Ali da bi se napredovalo, potrebno je da večiti i naredne sezone budu na većem nivou. Treperi nada da ovakva sezona možda može da se ponovi. Ali je potrebno i da preostala dva predstavnika nešto urade u Evropi. A tome se niko i ne nada...

Sve što su ove sezone uradili dva najveća kluba, dobri delom su devalvirali Vojvodina i Mladost Lučani. Ako se i Voši može progledati kroz prste zbog rezultat iz prethodnih sezona, Lučanci nemaju opravdanja za ispadanje od Intera iz Bakua koji se kasnije pokazao kao ispodprosečan tim. Ali Mladost je samo nastavila lošu tradiciju koja traje prethdnih godina. Paradoksalno zvuči, ali Srbiji bi bolje bilo da ima tri nego četiri predstavnika u Evropi jer onaj četvrti u poen količniku devalvira ono što ostali urade. Pre Mladosti je srpskom koeficijentu najviše naštetila očajna Jagodina koja je obrukala srpski fudbal u Evropi za tri uzastopne sezone koiliko je učestvovala u kvalifikacijama za Ligu Evrope. A ni Čukarički nije ostavio neki poseban utisak...

Zvezdi i Partizanu ostaju da samo gledaju sebe i da i naredne sezone pokušaju nešto slično kao ove sezone što bi nam od sezone 2019/20 donelo benefit da osvajač kupa ide od drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ali ni to neće mnogo vredeti na duže staze ako ostali predstavnici Srbije u evrokupovima nastave da budu topovska hrana koja i ne počne sezonu u prvenstvu, a već je eliminisana iz Evrope.

Piše: Aleksandar GLIGORIĆ