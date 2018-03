Evropskoj kući fudbala je dosta! Huliganizam se kao kancer proširio praktično svim ligama Evrope, a usput se i neprestano preliva na kontinetalna takmičenja koja su pod jurisdikcijom UEFA-e tako da će doći do povećanja i pooštravanja sankcija, kako za te "navijače", tako i za klubove koji ne kogu da ih kontrolišu, tvrdi španski As.

Minule dve sedmice bile su u znaku ultrasa koji su pravili velike probleme u Grčkoj, Francuskoj, Engleskoj i Španiji gde su navijači moskovskog Spartaka prouzrokovali čak i smrt policajca. Zbog svega toga je najavljen hitni sastanak u Nionu, gde se se očekuje da se sazna šta se tačno dogodilo na utakmicama Lila, Vest Hema, PAOK-a i Bilbaa. Potom se očekuje da UEFA dodatno pritisne saveze od kojih će se očekivati da oštro postupe prema izgrednicima i klubovima uz pretnju da ukoliko se to ne dogodi, čak i reprezentacije mogu biti sankcionisane proterivanjem iz takmičenja.

UEFA sprema seriju ad-hok kazni koje će se ogledati uglavnom u parcijalnom ili kompletno zatvaranje tribina, uključujući i Park prinčeva zbog bakljade tokom susreta sa Real Madridom. Takođe, uvešće se zabrana putovanja navijača kažnjenog kluba na gostovanja u Evropi, au u krajnjem slučaju, isključenje kluba iz svih takmičenja u okviru ove organizacije.

Hteli mi to ili ne, Srbija je jedan od žarišta huliganizma na Starom kontinentu tako da kažnjavanje naših klubova, pre svih Crvene zvezde i Partizana nije ništa novo. A ako do sada nismo naučili kako da se ponašamo na stadionima, možda će nas Evropa naučiti i to daleko ozbiljnijim kaznama nego do sada.

foto: Action Images