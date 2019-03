Fudbalski trendovi konstantno se menjaju, a rezultati globalnih promena najviše su se osetili po samom funkcionisanju klubova na transfer pijaci. Čini se kao da se preko noći prešla ta zamišljena linija koja fudbal deli od strasti i sporta gde su samo najbolji bili plaćeni najviše do surovog biznima u kojem se silni milioni vrte i diriguju cene. Došli smo u situaciju da se čak i suvi prosek danas plaća koliko je nekada keširano isključivo za velikane ove igre.

Razumemo da je to sve posledica globalnih ekonomskih promena, ali fudbal zbog toga sve više gubit svoju draž i polako se svi mirimo sa tim. Zbog toga, ali i onih setnih uspomena na neka lepša, bolja fudbalska vremenska autor Football Dor spremio je u svojoj režiji novu video grafiku gde se jasno prikazuje revolucija fudbalskih transfera počev od avgusta 1990. godine do danas.

Na početku video klipa imamo situaciju da je Dijego Armando Maradona bio najskuplje plaćeni fudbaler i to za sumu koja je današnji ekvivalent obeštećenju od 13.000.000 evra. Taj je transfer obavljen mnogo ranije. Još jula 1984. godine, kada je legendarni argentinski as prelazio iz Barselone u Napoli. Zanimljivo, njegovo ime se na toj prvoj listi pojavljuje još jedno i to kada je išao iz Boke Juniors u Barselonu leta 1982. godine za 8.000.000 evra.

Počev od tog vremena, do danas smo stigli u situaciju da je Pari Sen Žermen Nejmara platio čak 17 puta (!) više nego Napoli Maradonu pre 29 godina! U međuvremenu su se na vrhu najskuplje plaćenih fudbalera nalaze brojni asovi poput Zinedina Zidana, Ronalda, Alana Širera, Kristijana Vijerija, Luisa Figa, Kristijana Ronalda... A onda je sve otišlo dođavola.

Poklonicima fudbala s prostora bivše Jugoslavije može da bude zanimljivo to da su se na listi najskupljih transfera nalazili svojevremeno i fudbaleri Crvene zvezde i Partizana... Na primer, madridski Real je leta 1991. godine Crvenoj zvezdi platila 8.000.000 evra za Roberta Prosinečkog, što je u to vreme bio šesti najskuplji transfer svih vremena. Avgusta naredne godine Inter je za Darka Pančeva Crvenoj zvezdi iskeširao čak 12.000.000 evra, pa je to tada bio treći najveći posao u istoriji fudbala. Ispred su bili samo Đanluka Vijali (iz Sampdorije u Juventus za 16.500.000 evra), te već pomenuti transfer Maradone.

Već sledeće godine na listu je upao i golgeter Partizana Predrag Mijatović. Njegov dolazak na Mestalju iznosio je 10.000.000 evra, koliko je uplaćeno klubu iz Humske 1. Već leta 1996. godine Mijatović je popravio učinak i to kada je Valensiju zamenio Realom u poslu vrednom 14.000.000 evra. Tada su ispred bili samo novi rekorder Alan Širer, koga je Njukasl platio Blekburnu 21.000.000 evra, Vijali i nova zvezda svetskog fudbala Ronaldo, pošto je Barselona za njegov dolazak iz PSV izdvojila 15.000.000 evra.

U međuvremenu su se na listu najvećih transfera određenog prelaznog roka, ne i rekordera, našli Siniša Mihajlović, Darko Kovačević, Nemanja Vidić, Nemanja Matić, Radmilo Mihajlović, a kako je sve to izgledalo možete ispratiti u sledećem video klipu...

Video: Football Dor