Crvena zvezda sutra završava takmičenje u prvoj fazi domaće Superlige. Na Marakanu (četvrtak, 17.00, ulaz besplatan) dolazi Zemun, a pred crveno-belima je imperativ pobede kako bi uoči starta plej-ofa zadržali 12 bodova prednosti u odnosu na prvog pratioca - Partizan. To suštinski znači šest koraka ispred crno-belih, kada se bodovi po okončanju sutrašnjeg kola podele.

Kako se Zvezda sprema za ovu utakmicu objasnio je šeg struke Vladan Milojević na današnjoj konferenciji za medije. On je takođe analizirao sutrašnjeg rivala...

"Ovo je poslednja utakmica regularnog dela. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju i podrže nas, pošto ulazimo na ciljni pravac. Dolazi nam protivnik za kojeg bez nekog velikog preterivanja mogu da kažem da je hit ovog prolećnog dela prvenstva. Zemun od prošle polusezone i ovaj nemaju baš puno dodirnih tačaka. Da se računaju samo prolećni bodovi, Zemun bi bio u vrhu tabele. To je ekipa koja ima izuzetno dobre pojedince, igrače koji su se vratili iz inostranstva. Igraju dobar, disciplinovan, agresivan fudbal. Interesantno je i da bolje rezultate postižu na strani nego kod kuće. Imaju jako dobru ekipu, to i pokazuju na terenu i uvek igraju na gol više. Mi moramo da izađemo i budemo ono što jesmo. Nadam se da će nam i vreme biti naklonjeno za jednu lepu fudbalsku predstavu", rekao je Milojević.

Pitanje igračkog kadra je u poslednje vreme uvek aktuelno zbog velikog broja povređenih igrača. Ipak, situacija se popravlja kada su u pitanju crveno-beli...

"Neću moći da računam na Stojkovića koji ima parne kartone. Videćemo kakva je situacija sa Krstičićem, u trenažnom je procesu, ali videćemo... Vujadin je sve bolje, nadam se da će vrlo brzo i on biti u konkurenciji za prvi tim. Sve nas je obradovalo i to što je Mičel Donald počeo da trenira, i njega očekujemo da konkuriše za tim posle ove utakmice. Nećemo kalkulisati što se tiče žutih kartona. Iskreno, ni ne znam kojim igračima preti opasnost da propuste derbi. Spremaćemo se na najbolji mogući način. Razmišljamo samo o Zemunu, druge utakmice su daleko".

Za razliku od kolege sa klupe Partizana - Miroslava Đukića, koji je vidno nezadovoljan zbog pomeranja večitog derbija, Vladanu Milojeviću to uopšte ne smeta. Štaviše...

"Ljudi iz saveza su doneli takvu odluku, a meni je kao građaninu i pravoslavcu drago jer imamo pred sobom najveći hrišćanski praznik. Dešavalo se dok sam bio u Čukaričkom da smo imali odmah utakmicu u ponedeljak ili utorak. U Grčkoj se nije igralo, ipak su to dani koje treba provesti sa porodicama. Sa te strane - pozdravljam to pomeranje. A što se tiče trenažnog procesa, mi smo stalno spremni i spremamo se da igramo po redosledu takmičenja, kad god da je utakmica", zaključio je trener najtrofejnijeg srpskog kluba.

