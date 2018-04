Jesenas ubedljivo najkorisniji igrač Partizana. S početka proleća u maloj krizi, ali uoči starta plej-ofa ponovo Leandre Tavamba titra na usnama Grobara, koji u stasitom Kameruncu vide jednu od ideja vodilja za slalje na Marakani.

Drugi je, naravno, njegov partner iz napada Ognjen Ožegović. Zajedno su dali osam golova na poslednjih pet utakmica i nagovestili da će biti oslonac ekipe Miroslava Đukića u onoj u kojoj se priznaje samo pobeda.

„Najvažnije je da pobedimo, a voleo bih i da dam gol. Bitno mi je da dajem golove. Na prethodnoj utakmici nisam, tako da bih voleo sad to da učinim“, optimista je Tavamba, koji deli komplimente Crvenoj zvezdi, ali veruje u svoju ekipu. „Najvažnije je šta možemo da uradimo kao tim, da izađemo sa istom motivacijom kao u prethodnim nedeljama“.

Kamerunac ima nekoliko izvora inspiracije pred susret sa liderom na tabeli. Prvi je takmičarski motiv, jer bi slavljem aktuelni šampion prepolovio zaostatak na samo tri boda i trku učinio otvorenom. Drugi je pesma Grobara zaživela lane u ovo doba, kad je baš na Marakani bio strelac u trijumfu 3:1.

„Pesmu 'Tavamba, Tavamba, Tavamba, ti ne znaš da volim te ja' stalno pevušim u sebi kad sam na terenu. To mi je velika motivacija“.

A još jedna su reči njegove supruge Melodi...

„Posle utakmice žena me pita: 'Pa zašto nisi dao gol?' Svaki put kad dođem kući, želim da joj kažem da sam bio strelac, jer je to čini srećnom. Nadam se da ću je usrećiti za derbi“, smeška se Tavamba, a na pitanje da li je stroži kritičar nejgova lepša polovina ili trener Miroslav Đukić, uzvraća osmehom. „Oboje su motivacija za mene i svaki dan želim da ih usrećim. Kad vidim njih srećne i ja sam srećan“.

U subotu će odigrati peti večiti derbi. Zasad ne zna za poraz od najvećeg rivala (pobeda i tri remija).

„To su lepe uspomene. Nadam se da ću sa narednom poneti još lepše. Ista su osećanja kao pred premijerni. U svaku utakmicu ulazim sa željom da pobedim. Takvu motivaciju imam i sada. Ovo je jedan od najvažnijih mečeva ove sezone i nadam se da ćemo dati sve od sebe da pobedimo. Imamo kvalitet da pobedimo bilo koga. U fudbalu je sve moguće, pokazali smo to prošle godine i nadam se da to možemo da ponovimo“, dopunio je Leandre Tavamba.

FOTO: Star sport