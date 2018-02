Zidanovo široko izlaganje: Volim Iska i želim da ostane ovde do kraja života! Ronaldo je motivisaniji nego ikada

Nije uobičajena situacija da Real Madrid ima 19 bodova zaostatka u odnosu na prvoplasiranu Barselonu u Primeri, tako da je jasno da je pritisak na Zinedina Zidana zaista veliki. On je izašao pred novinare i odgovarao na pitanja pred meč Real Madrida sa Real Sosijedadom.

I govorio je na različite teme...

Prvo o meču s Sosijedadom koji je na programu u subotu od 20.45.

"Pripremamo se u glavi i želimo da odigramo dobar fudbalski meč".

Da li je PSŽ pokazao nepoštovanje pred mečeve Lige šampiona gde će se ova dva tima sastati u osmini finala?

"Ne znam da li postoji nepoštovanje. Mene zanima rad. Znamo ko smo i šta smo, stvari se ne odvijaju kako smo želeli, ali znamo da to može vrlo brzo da se promeni".

Da li oseća da ga igrači ne slušaju?

"Interesuje me fudbal, sa loptom, a bez lopte me interesuje odbrana, borba".

Pominje se da je Isko nezadovoljan i da bi voleo da promeni sredinu?

"Volim Iska i voleo bih da ostane ovde ceo svoj život. Volim ga, on je jako dobar, sve što je rečeno je laž".

Da li Real Madrid ima fudbalski ili psihološki problem?

"To je miks te dve stvari. Kada stvari idu dobro to utiče na sve. Tako je i kada krene po zlu. Ove godine nismo dobili 10 mečeva u nizu i to je problem".

Šta se desilo sa Iskom?

"A šta se desilo sa ostalima? Jednog dana me pitate za Iska, drugi dan za Asensija. Pa za Iska. Pa Sebaljosa. Mi smo tim i moramo da napravimo tim".

Igre Karima Benzeme se mnogima ne dopadaju?

"Ima pritisak, kao i svi. Svi smo na istom brodu. Svi znamo da možemo da doprinesemo više. Na kraju sve zavisi od terena".

Da li se plašite meča protiv Pari Sen Žermena s obzirom da niste u najboljoj formi?

"Ne, ne plašimo se. Sa druge strane, znamo kakva je realnost, postoje utakmice koje volimo da igramo ili ne. Ali, ne plašimo se".

Nedostatak golova kod Kristijana Ronalda?

"Možda je zbog toga trenutno gladniji nego ikada. Da pokaže stvari. On je uvek pokazivao da igra dobro velike utakmice".

(FOTO: Action images)