Zvezda menja identitet: Vladan Milojević i njegovi pogledi na fudbalsko majstorstvo

Možda zvuči krajnje laički, čak biste mogli da kažete i kranje blesavo, ali kontrolni mečevi crveno-belih u turskom Beleku pokazali su da bi srpski vicešampion tokom proleća mogao da ima veći problem ostavljanja utiska protiv, primera radi Javora, nego u sudaru s moskovskim CSKA... Kada su učenici Vladana Milojevića morali da pobede (mada to moranje nije primereno za kontrolne mečeve) i igrom raspale navijače - bili su kranje prosečni. Kada su se namerili na objetivno mnogo jaču ekipu Zenita - položili su! Ne sa najvišom ocenom, ali su položili bez gledanja kroz prste.

Upravo taj poslednji test na supermodernom zdanju Merdan razotkrio je hrabru nameru Vladana Milojevića da promeni identitet tima, čak i ukorenjeno mišljenje da Zvezda kao veliki klub uvek treba da predstavlja sintezu lepog i korisnog. Ono korisno je kod Zvezdinog šefa stručnog štaba mnogo ispred lepog.

Takve crveno-bele smo gledali tokom jesenjih evropskih bitaka, a takve ćemo ih videti i u prolećnim izdanjima. Nije to nikakva revolucija Vladana Milojevića, nego posledica njegovog devetomesečnog kontinuiranog rada i drugog pripremnog perioda, tokom kojeg je pokušao da još više implementira svoja fudbalska uverenja i poglede na fudbalsko majstorstvo?

Šta to znači?

Manever je nakrcan vojnicima poput Srnića, Krstičića, Donalda, Jovičića... Po potrebi će tu igrati Ben, naravno i Radonjić kome je defanziva i odgovornost u igri postala sastavni deo života u eri Vladana Milojevića. Svega ima tu! Najviše agresije i discipline, a najmanje čoveka koji bi dobio bonus zbog talenta i urođenih sposobnosti. Takav je bio Gelor Kanga. Pre njega Aleksandar Katai ili Brazilac Evandro.

Taj nedostatak čoveka koji će garantovati veliki posed i savršen zadnji pas kao da nije mnogo tangirao Vladana Milojevića tokom mečeva protiv Ujepšta ili Amkara. On je rastao kao kvasac onog trenutka kada je cela postava u sudaru sa Zenitom, na njegovu komandu "Izlaz" nasrnula kao čopor gladnih vukova na Mamanu ili Kranevitera.

Bez straha, bez kompleksa, bez pokornih misli da će biti izigrani iz dva pasa ili možda osramoćeni!

Posledica su bile ozbiljne prilike Bena i šut Krstičića. Verovatno su to ulaganja Vladana Milojevića u Zvezdino bolje sutra, jer smatra da samo na taj način može da bude konkurentan u evropskim kvalifikacijama. Naravno, ako ostane glavni i odgovorni u Ljutice Bogdana. Tu svoju filozofiju nagovestio je u velikom intervju MOZZART Sportu još početkom oktobra.

“Dakle, govorimo o savremenom fudbalu. Nema više onog vremena kada je postojao jedan majstor i njemu je dopušteno sve. Kod mene svi moraju da igraju odbranu, krila posebno. I svi moraju da igraju napad. To od nas zahteva moderan fudbal, ali mi pratimo neko drugo vreme. Delimo igrače na majstore i vodonoše. Znam da ljudi vole čarobnjake, ali takvih nema mnogo na svetu. Najviše dvojica", objasnio je Vladan Milojević.

Gabonac Gelor Kanga je prodat praškoj Sparti pod standardnim izgovorom da klub mora da živi od transfera. Zvezda je ostala siromašnija za ono što vole navijači, ali izgleda da je odlazak plejmejkera iz Gabona nešto što je Vladan Milojević očekivao. Teška konstatacija bi glasila da je to priželjkivao. Međutim, njegov ton prilikom pitanja o Kangi otkrivao je da mu za nove timske potrebe lucidni Afrikanac nije ni potreban.

"Kanga je dobar igrač, napravio je velike stvari u ovom klubu! Pratio sam šta se sve pisalo prethodnih dana, ali ta stranica mora da se zatvori. Znate i sami kako funkcioniše Zvezda, to je trebalo da se desi. Koga nema bez njega se mora. Imam igrače i na njih ću da računam. Oni su momci od poverenja u zaslužuju sve pohvale za predan i profesionalni rad", rekao je posle meča sa Zenitom Vladan Milojević.

Poslao je Vladan Milojević poruku između redova, ali ako želi da obezbedi mir ekipi drugačijih karakteristika i identiteta morao je da bude još eksplecitniji. Pošto želi da u gro plan stavi momke koji će umreti za njegovu ideju i taktiku, bez obzira na neke nedostatke. Samo tri gola u poslednja četiri susreta nagoveštavaju da će protiv bunkera na “Marakani“ - ili još gore na drugim, užasnim superligaškim terenima - biti velikih, velikih problema. Posebno ako se rival poput Javora ili Bačke ne otvore na vreme.

To Zvezdine publika ne voli! Ona to prezire. Ali valjda su navijači svesni šire slike Vladana Milojevića. Želi da napravi savršeno disciplinovanu Zvezdu koju će baš retko ko imati snage da ponizi u Evropi. Da je pobedi da, ali da je ponizi - ne.

Zenit je poentirao posle prekida. Imao je još dve ili tri izgledne šanse. Baš koliko i Zvezda. Presudio je prekid i veće iskustvo. To će biti ozbiljan neodstatak crveno-belih protiv CSKA. Agresiju i disciplinu ima. Do te mere da će jedan iz trougla Ben, Radonjić, Srnić biti višak za meč na Marakani 13. februara. Naravno, uz pretpostavaku da će Jovičić biti u startnoj postavi, odnosno da će se oporaviti Pešić ili Boaći (ako do tada ne ode).

"Treba da shvatite da smo se pripremali za 20 utakmica u prolećnoj polusezoni. Ne samo za CSKA. Potrebna nam je svežina kako bismo realizovali šanse. Dobro je da ih stvaramo, za mene kao trenera ne bi bilo lepo da nismo opasni. Imamo sasvim dovoljno vremena da radimo na finesama i osvežimo ekipu", dodao je Milojević.

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;

Foto: FK Crvena zvezda.