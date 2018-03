Trener Crvene zvezde Dušan Alimpijević bio je vidno razočaran zbog poraza od Mornara u drugom meču polufinala Jadranske lige, ali istakao da je protiv iz Bara bio rasterećeniji i da je kao takav više zaslužio pobedu.

"Vodili su od početka do kraja i zaslužili su pobedu. Želeli su je više od nas. Ukazivao sam već na neke stvari oko ove utakmicu. Prvo - nerealno je visoka razlika iz prve utakmice, drugo - njihova rasterećenost i treće - da je zaista teško četiri puta da pobediš nekoga ko igra tako dobro ove sezone", ukazao je Alimpijević i dodao:

"Kada u prvoj četvrtini primiš 30 poena, nisi zaslužio da pobediš. Kada ti dva igrača daju 60 poena, nisi zaslužio da pobediš. Kada ne shvataš da je ova utakmica bila za finale, nisi zaslužio da pobediš. Igraćemo treću utakmicu u Beogradu, biće teško, ali za prednost domaćeg terena smo se borili".

Alimpijević je poručio da je Mornar pokazao mnogo veću energiju, da je napadački protivnik bio konkretniji, rastrčaniji, te da je više želeo pobedu od Zvezde.

"Nisu u svojim glavama završili sa utakmicom u Beogradu. Danas su želeli da se vrate u Beograd. Dva čoveka su nam ubacili 60 poena. Kad niste u kontaktu kako mi nismo bili u prvoj četvrtini, kada ljudi dođu do lakih poena i lakih šuteva - teško je posle ući u njihovo samopouzdanje. Isto se najbolje 'ubija' dobrom i agresivnom odbranom kakva se igra na ivici kontakta i faula. Mi smo to radili u prvoj utakmici i treba svi zajedno da sednemo i vidimo šta se to promenilo u odnosu na prvu utakmicu gde smo pokazali put i način kako da dobijemo".

Poručuje da Crvena zvezda nimalo nije potcenila protivnika, ali...

"Mi izuzetno cenimo ono što radi Mornar ove sezone. Četvrti su na tabeli. Jedini su tim uz nas koji još igra u Evropi. Igraju dobro cele sezone. Vide se dobre akcije koje su prilagođene za ovaj tim, gde im je pružena velika sloboda u šutu za tri poena".

Naredna utakmica na programu je u ponedeljak, 2. aprila.

Foto: Star Sport