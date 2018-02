Avramović za MOZZART Sport o pobedničkoj trojci: Sale je rekao - diži!

Na 24 sekunde do kraja utakmice Srbija gubi sa 81:79. Lopta stiže do Alekse Avramovića, on se diže, pali sa osam metara i lopta ulazi kao kap!

Srbija je dobila, a Avramović je dao trojku o kojoj sanjaju svi koji su počinjali da igraju košarku. I to ni manje ni više ispred očiju selektora Aleksandra Đorđevića.

Avramović u razgovoru za MOZZART Sport poručuje da živi svoj san. I da nije imao vremena da slavi trojku, jer je morao odmah da se vrati u odbranu.

"Meni je najvažnije da smo mi kao ekipa ostvarili cilj po koji smo došli, a to je pobeda. Bio je to debi iz snova! Svaki igrač sanja o tome. Kada je lopta stigla do mene, čuo sam kako mi Sale kaže - "diži". Bio je visok luk, upala je u koš", prepričava Avramović tu situaciju.

Avramović se već vrati obavezama u Varezeu, ali su mu emocije i dalje blizu reprezentacije.

"Svaki pravi igrač sanja i razmišlja da igra košarku u nacionalnom dresu. Živim svoj san. Bilo mi je važno kada mi je selektor rekao 'igraj'. Uđeš u igru i osećaš se nekako veliko".

Šta ti je selektor rekao pre utakmice, a šta posle trojke?

"Pa pre utakmice mi je rekao da treba da uđem i da igram slobodno, a odmah posle trojke nije ništa jer smo svi bili koncentrisani da odbranimo naredni napad Austrije. Naravno, posle utakmice mi je čestitao na trojci".

Možeš li da premotaš u glavi sam momenat kada je lopta ušla u obruč.

"Bilo je tu i faktora sreće, naravno da se takvi šutevi ne vežbaju na treningu. To je šut sa osam metara. Potrebna je doza sreće".

Avramović ističe da mu je samo bivstvovanje u reprezentaciji pomoglo na ličnom planu.

"Meni je bilo dovoljno samo što sam bio u timu još u prvom prozoru. Potom sam na klupskom planu značno napredovao. Počeo sam da igram zrelije. Da igram mnogo bolje i u napadu i u odbrani".

Reprezentacija je glavni Avramovićev cilj.

"Treba to doživeti. A kada jednom doživiš, onda želiš - još jednom. Najlepši osećaj".



Šta dalje, kakvi su planovi?

"Na meni je da nastavim da radim i napredujem. Ovde u Varezeu je milina igrati košarku. Svi su mi čestitali na učinjenom i iz kluba, ali i navijači koji me podržavaju. Prava zdrava atmosfera vlada ovde i imam sve uslove da napredujem", zaključio je Avramović.

Avramović ima 23 godine i igra na poziciji plejmejkera. Karijeru je počeo u Borcu iz svog rodnog Čačka, kasnije išao u OKK Beograd, pa se vratio u Borac, da bi od 2016. godine postao član italijanskog Varezea.

Imao je i neke blistave momente kao kada je dao 29 poena protiv ASVEL-a u Fiba Ligi šampiona. Ali, nema sumnje da je trojka protiv Austrije obeležila njegovu dosadašnju karijeru.

Piše: Strahinja KLISARIĆ

Foto: Fiba basketball