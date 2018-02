Leteći Avramović sprečio bruku!

Poraz od Nemačke je prošlost - ludnica u Beču nerealna slika kakvoj se niko nije nadao! Srbija je dobila Austriju posle završnice za infarkt rezultatom 82:81 (21:18, 20:25, 25:20, 16:18) i to spektakularnim pogotkom Alekse Avramovića na tačno 22 sekunde pre kraja meča!

Pobedila jeste, ali je generalni utisak posle ove dve februarske runde prilično je slab. Ako je neuspeh u Frankfurtu bio pripisan nervozi, lošim odlukama i manjku vremena za upoznavanje onda je utakmica sa Austrijom ogolila istinu - ovaj tim Srbije podbacio je u odbrani. I to je - da se ne vraćamo na utakmicu sa Nemačkom - prvi, ako ne i jedini razlog što je Srbija praktično ceo meč jurila zaostatak u Beču. A da nije bilo Alekse Avramovića, momka koji je na ovoj utakmici odmenio Dejana Todorovića, razlog najveće bruke još od vremena kada je Srbija lutala bezidejno u godinama najdužeg reprezentativnog posta.

Potpuno konfuznu akciju odigrala je Srbija i tako umalo sebi pucala u nogu pred velikim brojem srpskih navijača u dvorani Multiverzum. Ali, posle lošeg prodora Ivana Paunića i umalo izgubljenog poseda lopta je nekako stigla do Avramovića koji je raspalio trojku iz visokog naskoka i pogodio na gotovo nestvaran način! Srbija je, ipak, umalo ostala bez pobede jer je u poslednjem napadu Austrije odigrala katastrofalno lošu odbranu. Toliko lošu da je najbolji igrač Austrije Rašid Mahalbašić ostao usamljen na šutu za tri poena, pravolinijski od koša, imao dve sekunde da se lepo namesti i donese pobedu svom timu. Srećom po Orlove, to se nije dogodilo! Ni tu nije bio kraj velike drame, pošto se Mahalbašićev odbitak vratio u ruke Benedikta Daneka, koji je promašio obruč iz neposredne blizine koša. I to tako što je nadskočio kompletnu odbranu Srbije! Selektoru Aleksandru Đorđeviću i njegovom kompletnom timu je laknulo...

Jasno je svima da Austrija verovatno ne može bolje od večerašnje partije, kao i to da je ovo praktično ono najbolje što selektor Matijas Colner ima na raspolaganju. Ali, nedopustivo je da protiv aktuelnog evropskog, svetskog i olimpijskog vicešampiona, objektivno, nižerazredni takmac razbija defanzivni bedem Srbije kao od šale i da se pobednik rešava uz zvuk sirene. Bez obzira ko je na parketu i nosi tu opremu.

Imaće poduži spisak zamerki selektor Đorđević - od odbrane, preko nedopustivog izostanka koncentracije, do manjka kvalitetnih rešenja u napadu - iako se u poslednjim kadrovima iz Beča videlo koliko mu je značila ova pobeda i da je svakom igraču čestitao. Realno, nema mnogo razloga da bude srećan, mada se pobedi u zube ne gleda. Svašta su ljubitelji košarke mogli da vide, a pre svega da Austrija neće biti nimalo lak protivnik i da nije unapred izašla s belom zastavicom na teren. Iako je pre same utakmice na papiru izgledalo kao lak posao za Srbiju.

Jedna od retkih svetlih tačaka bio je ujedno i najefikasniji igrač srpskog tima - Stevan Jelovac. U svojoj drugoj utakmici za Srbiju Jelovac je upisao čak 21 poen (6/10 iz igre, 7/7 sa penala), uz četiri skoka i dve asistencije i bio čovek preokreta uz Stefana Birčevića i Aleksu Avramovića. Upravo su Jelovac, Birčević i Avramović držali Orlove u životu u minutima kada se činilo da je sve izgubljeno. Ne samo da su zajedno skupili 49 od ukupno 82 poena celog tima, već su najavili veliki preokret u potpuno haotičnoj trećoj četvrtini u kojoj je Srbija prošla put od očaja do samo prividnog sjaja. Prividnog jer umesto da slome otpor Austrije, igrači Srbije dozvolili su protivniku ne samo da se vrati u život, već i da bude u šansi da napravi veliku senzaciju. Bila je to pobeda koja je Srbiji obezbedila prolaz u narednu rundu kvalifikacija.

Avramović je meč završio sa 13 poena i pet asistencija, dok je Birčević ubacio 15 koševa. Još jednu dobru partiju imao je Miroslav Raduljica sa 16 poena, od čega je 11 upisao već u prvom kvartalu. Kod Austrije blistao je Mahalbašić sa čak 22 poena (11/17 iz igre), ali i devet uhvaćenih lopti, tri završna dodavanja i čak šest izgubljenih lopti. Po 10 poena imali su Jozo Radoš i Enis Murati.

Reprezentacija Srbije naredne, ujedno i poslednje utakmice u prvoj rundi kvalifikacija igra protiv Gruzije kao gost 29. juna i Nemačke 2. jula.

AUSTRIJA - SRBIJA 81:82

/18:21, 25:20, 20:25, 18:16/

Dvorana: Multiverzum, Švehat.

Gledalaca: Oko 3.000

Sudije: Panajotis Anastopulos (Grčka), Petr Hruša (Češka), Tanel Suslov (Estonija).

AUSTRIJA: Danek 3, Duvije 9, Gutl -, Klepejš 6, Koh 6, Mahalbašić 22, Murati 10, Novas Mateo -, Ogunsipe 6, Radoš 10, Šrajner 9.

SRBIJA: Avramović 13, Birčević 15, Đoković -, Gagić 2, Jaramaz -, Jelovac 21, Lešić -, Paunić 5, Peno -, Raduljica 16, Simonović 8, Tepić 2.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET

Nedelja:

Francuska - Belgija 64:49

Rusija - Bosna i Hercegovina 70:53

Gruzija - Nemačka 77:87

Estonija - Izrael 78:62

Island - Češka 76:75

Grčka - Velika Britanija 75:70

Finska - Bugarska 75:70

Austrija - Srbija 81:82

Ponedeljak:

17.30: (12,0) Belorusija (28,0) Slovenija (1,03)

18.00: (1,07) Ukrajina (25,0) Švedska (8,50)

18.00: (3,50) Rumunija (16,0) Italija (1,35)

18.30: (2,55) Letonija (14,5) Turska (1,60)

18.30: (1,85) Litvanija (hendikep -28,5) Kosovo (1,85)

19.00: (1,15) Španija (20,0) Crna Gora (6,00)

20.00: (2,70) Mađarska (14,5) Poljska (1,55)

20.00: (1,25) Hrvatska (17,0) Holandija (4,40)

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: FIBA Basketball