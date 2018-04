Nastavlja Crvena zvezda silovito u Superligi Srbije. Posle Mladosti u Pioniru se nije najbolje proveo ni Mega Bemaks koji je poražen od tima Dušana Alimpijevića s 91:64. Neće to biti uteha posle neuspeha u ABA ligi, ali svakako da Zvezda deluje osveženo posle promena u sastavu i da postoji energija da odigraju dobro u srpskom šampionatu.

Jedina loša vest može biti eventualna povreda Ognjena Dobrića koji je napustio teren s bolnom grimasom posle jednog pada u drugoj četvrtini. Videćemo koliko je povreda noge ozbiljne prirode. Podsetimo, zbog povreda ni večeras nisu igrali Pero Antić i Nemanja Dangubić.

Najefikasniji kod Zvezde bili su Stefan Janković i Džejms Feldin sa po 17 datih poena.

Generalno, bio je to meč u kom se nije postavljalo pitanje da li će Zvezda doći do trijumfa. Vrlo ubedljivo je igrala Zvezda i poslala poruku da je ovo takmičenje shvatila maksimalno ozbiljno. I opet je stigla do veoma ubedljive pobede koja je svakako prijala navijačima posle onog mučenja u finalnoj seriji protiv Budućnosti.

Kako će utakmica da se razvija mogli smo da naslutimo već posle 10 minuta igre. Zvezda je počela silovito, kao da joj onaj meč protiv Mladosti u prvom kolu nije bio dovoljan da izbaci sve frustracije iz ABA lige, nego je i Mega to osetila na svojoj koži pa je na kraju prve četvrtine Zvezda vodila s 27:10 uz pet pogođenih trojki.

Negde na tom talasu je tim crveno-belih nastavio i kasnije, Čović je solidno raspoređivao lopte saigračima, Ročesti je bio takođe raspoložen za igru pa je imao i neke atraktivne poteze, a Janković i Feldin su trojkama držali Zvezdu na ubedljivoj razlici protiv mlađane Mege.

Janković je odigrao jednu od boljih partija u dresu Zvezde, na kraju treće deonice imao je praktično meč bez promašaja sa 17 datih poena i sedam skokova.

Zvezda stigla i do prednosti od preko 30 poena u poslednjoj deonici tako da je priče o bilo kakvoj takmičarskoj neizvesnosti nije bilo. Mladi igrači Mege su podlegli pritisku, pa ni Dejan Milojević nije bio zadovoljan izdanjem svog tima.

Dušan Alimpijević ima čime da bude zadovoljan. Sa ovakvom igrom Zvezda ne bi trebalo da ima problema sa većinom ekipa u ovakvoj Superligi.

Bilo je ovo baš rutinski.

SUPERLIGA: Crvena zvezda - Mega Bemaks 91:64

Dvorana Pionir

CRVENA ZVEZDA: Ročesti 3, Lazić 10, Omić 3, Janković 17, Feldin 17, Kešelj 2, Čović 15p, 5sk, 6as, Dobrić, Jovanović 4, Davidovac 1, Lesor 10, Radanov 9

MEGA BEMAKS: Marjanović 11, Mišković 6, Čarapić 6, Bitadze 16, Cerovina, Musić, Samardžiski 4, Fundić, Koprivica 4, Lazić 9, Ašćerić 8



SUPERLIGA - 2. kolo

Grupa A, subota:

Mladost - Zlatibor 76:82

Tamiš - Borac 69:86

Crvena zvezda Mega Bemaks 91:64

Grupa B, nedelja

18.00: Metalac - Dinamik

20.00: Vojvodina - Vršac

21.00: Partizan - FMP