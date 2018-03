Podigla se polemika u javnosti posle jučerašnje odluke Skupštine ABA lige o promociji klubova iz ABA 2 lige u ABA ligu.

Tim povodom oglasio se i prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović, ujedno i predsedavajući čovek ABA lige za ovu sezonu. On ističe da su odluke o prohodnosti iz ABA 2 lige u ABA ligu dobre za razvoj košarke. I ne čude ga komentari u javnosti koji govore suprotno.

"Za mene je to očekivano. Na našim prostorima sve što uvedete novo svi su na plafonu, a onda svi u podrumu. Doneli smo dobru odluku. Jednoglasna je odluka bila svih 12 klubova da plasman u ABA ligu iz druge ABA lige. Nije bilo jednoglasno za to koliko ispada. Sedam je glasalo da jedan ispada i jedan ulazi, uz baraž. Sve ostale odluke su faktički donete jednoglasno", rekao je Čović novinarima u Pioniru.

Kako će izgledati druga ABA liga?

"Druga ABA liga će imati nacionalni ključ. Imaće dva kluba iz svake republike sa mogućnošću da klub koji ispadne iz ABA lige ima mogućnost da igra u drugoj ABA ligi bez obzira na uspeh u nacionalnom prvenstvu. Onaj klub koji ispadne iz druge ABA lige, bez obzira na uspeh u domaćem šampionatu, u narednoj sezoni ne može da se vrati u drugu ABA ligu".

Šta kažete na kritiku da se ovim još obesmišljavaju nacionalni šampionati?

"Ta razmišljanja su interesatna. Samo ovo nije vreme od pre 20 ili 30 godina. Ta priča ne igra se samo za pare... To je lepa priča, populistička. Ali, vremena su se značajno promenila", rekao je Čović.

I dodatno prokomentarisao nacionalne šampionate...

"Što se tiče nacionalnih liga, one ne da nisu obezvređene, nego dodatno dobijaju na značaju. Te priče pojedinaca zaspalih u prošlosti... Nacionalna liga se igra za prvaka države i za dva kluba za drugu ABA ligu. Moramo da razdvojimo kvalitet od nekvaliteta. Imamo predlog za još veći nivo unapređivanja nacionalnih liga. Suština je u tajmingu pomeranja i redosledu takmičenja. To traži dogovor svih učesnika".

Ponovo se u toku sezone menjaju pravila plasmana?

"To pominju oni koji ništa ne čitaju. Na ovim prostorima ima malo ljudi koji čitaju. A i od tog malog broja ima dosta koji ne razumeju. Jasno je da u ABA ligi imamo prostor da se najkasnije do 15. decembra 2017. godine dogovorimo s nacionalnim savezima. Ako se ne dogovorimo, stičemo pravo da promenimo propozicije za sezonu 2018/2019. Ali samo propozicije koje se tiču sistema takmičenja. Juče je bio 13. mart, produžili smo period čekajući dogovor. A njega nije bilo".

Kontakata je bilo, ali ne i dogovora. Na to dosta utiče odnos Fibe i Evrolige.

"Kada to pogledamo vidim da su mnogi za jedne ili druge, ja sam pre svega za košarku. Ali kada gledam Fibine kvalifikacije osećam se tužno. Neprijatno. To nije kvalitet. Šta, uzbudljiva utakmica Austrija - Srbija ili Hrvatska - Rumunija? Ekipe nemaju svoje najbolje igrače i tako treba postaviti kalendar", rekao je Čović.

Srpsko monopolisanje lige?

"Nemam ništa protiv da bude osam hrvatskih timova ili pet na koliko smo limitirali, ako su dobri i kvalitetni. Nama je potreban kvalitet, nemam nikakvu paranoju oko toga", i dodao da očekuje zanimljiv Fajnal for ABA 2 lige koji će se igrati u Čačku koji je dobio prednost u odnosu na Primorsku u organizaciji tog događaja.

Jedna od glavnih stvari u ABA ligi je prohodnost ka Evroligi i Evrokupu. Koliko su ta mesta sigurna, gledajući na najavljena proširenja i promene u Evroligi?

"Mislim da je mesto u Evroligi za sada potpuno sigurno. Mislim da se Evroliga neće proširivati u sezoni 2018/2019. Očekujem da će se širiti i menjati format ubuduće. U tom slučaju ABA liga mora da podigne nivo kvaliteta. Da dođemo do toga da ABA liga da dva kluba u Evroligi. Kada će se to dogoditi, to ne mogu da vam kažem. Moramo da radimo na standardima. Da postoji pravni segment. Da se uvede finansijski fer-plej koji bi imao tri sezone kao pilot sezone navikavanja na fer-plej. Time bi ona postala konkurentna. Kada je ABA bila privatna liga jedva smo uspevali da dobijemo 350.000 evra za TV prava. Sada imamo 1.800.000 evra po sezoni za TV prava. Ti koji to plaćaju imaju svoj interes i prodaju za više. ABA liga se gleda u 22 ili 23 države. Na tom delu mora da se radi. Da se radi na posećenosti utakmica".

Nemačka i Francuska su agresivne u tome da dobiju mesto u Evroligi.

"Nemačka i Francuska imaju veći uticaj od nas, imaju više para, ali igraju lošiju košarku. A mislim da Evroligi nije u interesu da preskoči ovaj region. Ovaj prostor je izuzetno znamenit u košarci. Na Evropskom prvenstvu ste maltene imali turnir bivše Jugoslavije. Potencijal postoji, Evroliga to poštuje. Mi moramo kroz standarde da se približimo tome. I iopšte nismo daleko", zaključio je Čović.

