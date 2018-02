Dan nakon ABA 2 kanonade sa Morave - Dinamik želi skalp AV Ohrida

Dobro se sinoć pucalo kraj Morave, i u ABA 2 Vršcu, a danas je red na još dve partije u jadranskoj konkurenciji. U košarkaškom danu krećemo prvo put Makedonije na utakmicu AV Ohrid – Dinamik, a zatim u Novo Mesto gde će Krka ugostiti Teodo iz Tivta.

Konstatujmo na početku da je u do sada odigranim mečevima plej Borca Marko Marinović sa 24 postignuta poena u bukvalnom smislu demolirao odbranu Rogaške za slavlje momaka iz grada kraljice igara od (92:78). Uz to, vredno je spomenuti i indeks korisnosti igrača 17. kola drugog ABA ešalona u kom trenutno stoji da čačanski košarkaši trio, Marko Marinović (33), Darko Balaban (22) i Ilija Đoković (18), imaju najzapaženije partije u do sada odigranim mečevima.

MALINA POSLAO ROGAŠKU NA DNO MORAVE

Za srpske timove ništa manje važan nije ni uspeh KK Vršca koji je na svom parketu milo za drago vratio dug Slovencima za poraz u 11. mesecu minule godine kada je Primorska slavila sa (77:55). Sinoć je Vršac pevao, a rezultat sam za sebe govori (74:68), po četvrtinama (17:16, 15:19, 19:20, 23:13).

Prvi današnji ABA 2 izazov između AV Ohrida i Dinamika deluje kladilačko izazovno. Domaći su poslednji tim na tabeli bez ikakvih šansi da napreduju do Final fora, dok se gosti i dalje se nadaju da će nekako odlepiti sa 10. pozicije i napustiti donji dom takmičenja. Zbog toga nema šta da se razmišlja, pa se nameće se zaključak da će Dinamik pucati na sve ili ništa u Makedoniji.

Druga utakmica dana vodi nas do Novog Mesta gde će Krka ugostiti Teodo iz Tivta. Ovo bi trebalo da bude veoma interesantan duel, jer Krka trenutno zauzima četvrto mesto, dok Teodo tipuje na sve ili ništa ne bi li sa devete pozicije nekako uleteo u zeleni talas, i pridružio se Fajnal for bratiji. Oba tima će sigurno učiniti maksimalne napore da stignu do dragocene pobede. Pre tipovanja, ne treba zaboraviti ni da je Teodo nedavno saopštio da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom Zoranom Glomazićem. Uprava kluba se zahvalila Glomaziću na posvećenosti i uloženom trudu i poželela mu sreću u nastavku karijere. Do daljnjeg ekipu će voditi Rajko Krivokapić, dosadašnji pomoćni trener.

Utakmica AV Ohrid – Dinamik počinje u 17.00, dok je prvi sudijski zvižduk u Novom Mestu zakazan za 19 časova.

ABA 2 liga – 17. kolo

Utorak:

Vršac - Sikst Primorska 74:68

Borac - Rogaška 92:78

Sreda:

17.00: (13,0) AV Ohrid (30,0) Dinamik (1,02)

19.00: (1,07) Krka (25,0) Teodo (8,50)

Četvrtak:

18.00: Bosna – Split

Utorak, 13.2.

18.00: KK Lovćen 1947 – Zrinjski

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 17:00 7828 ABA 2 Ohrid - Dynamic up manje (166.5) 1,85 Sre 19:00 7829 ABA 2 Krka - Teodo ki 1 1,07 Ukupna kvota 1,98

* Prikazane kvote podložne su promenama

(Foto: Shutterstock)