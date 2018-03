Los Anđeles Klipersi iskoristili su Denverov poklon, pretekli ih na tabeli Zapadne konferencije i tako stigli u bolju poziciju da se u finišu sezone bore za plej-of, dok Nagetsi gube tlo pod nogama.

Neverovatno zvuči, ali tim koji je na početku sezone bio među glavnim pretendentima da se nađe u doigravanju, sada sve više gubi nadu da bi takav scenario zaista mogao da se dogodi. Baš kao što smo pisali nedavno, Denver bi sada vrlo lako mogao da postane žrtva užasno teškog rasporeda do kraja, koji predviđa još gostovanja Oklahomi, Klipersima i Minesoti do kraja, ali i utakmice sa Milvokijem, Indijanom, Timbervulvsima i Portlandom kod kuće! Ne treba zaboraviti da je Denver pri kraju trnovite serije od sedam gostovanja, na kojima zasad ima četiri poraza i dve pobede. Gostovanje Torontu nije budilo optimizam da bi stvari mogle da se promene. Nikola Jokić je uradio sve što je bilo u njegovoj moći da se recka upiše u tefter, ali su Reptorsi na kraju ipak slavili rezultatom 114:110.

Koliko je Nikola Jokić zapravo bio dobar prethodne večeri najbolje govori da je ponovo bio na pragu tripl-dabla! Ali, nedostajale su mu samo dve asistencije kako bi to i ostvario. Na terenu je proveo ravno 40 minuta i za to vreme ubacio čak 29 poena (11/21 iz igre, 3/7 za tri), uhvatio 16 lopti, ukrao dve i blokirao jednu, ali ni to nije bilo dovoljno da se pobedi najbolji tim Zapada!

Utakmica je bila dosta tesna, neizvesna, ali kada je trebalo da se poakže najviše, Denver je uradio najmanje. Na početku završnog kvartala Denver je imao minimalnu prednost (92:91), ali je Toronto serijom 12:4 okrenuo rezultat i stigao do velikih devet poena viška (105:96), posle čega nije bilo teško da se upiše nova, 55. pobeda u sezoni.

U domaćem sastavu nije bilo igrača koji se posebno izdvojio, ali su Fred van Vlit, Demar Derozan i Jonas Valančijunas ubacili po 15 poena. Serž Ibaka je dopisao 13 poena i šest skokova, a Kajl Lauri 11 poena, osam asistencije i pet uhvaćenih lopti. Jakob Peltl i Paskal Sjakam dodali su po 12 poena. Kod Denvera Pol Milsap je ubacio 20, a Džamal Mari 15 poena.

Dok Nagetsi ne mogu da se sastave, igrači Portlanda rade sve kako bi potvrdili da su zaista treći najbolji tim na ludom Zapadu! Posle velikog trijumfa na gostovanju Oklahomi, Trejlblejzersi su precrtali još jednog direktnog rivala za treću poziciju - Nju Orleans, i to ponovo kao gosti. Rezultat je bio 107:103!

Nije to bila ubedljiva pobeda, ali je svakako bila ogromna! A nju je skrojio neverovatni Demijan Lilard koji je eksplodirao u poslednjoj deonici i razbio protivnika u sitne komade! Bili su Trejlblejzersi na pragu novog poraza u poslednjim minutima, pošto su imali minimalni zaostatak (96:97) ali je Lilard došao kao spas u poslednji čas sa 20 poena samo u četvrtoj deonici! Tada je pogodio osam od četrnaest upućenih hitaca, uključujući i dve mnogo važne trojke, čime je Nju Orleansu pripisao poraz. Na kraju je skupio 41 poen, devet skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte!

Još jedno fantastično izdanje imao je Jusuf Nurkić sa 21 poenom (10/14 iz igre) i 10 skokova, dok je Al Faruk Aminu skupio po 10 koševa i uhvaćenih lopti.

Kod Nju Orleansa ponovo je blistao Entoni Dejvis sa 36 poena, 14 skokova, šest blokada, četiri asistencije i dve ukradene lopte! Pored njega izdvojio se Džru Holidej sa 21 poenom i po 11 asistencija i skokova!

Klivlend sada zaista ima razloga da strepi za treće mesto na tabeli Istoka!

Istina, uspeo je prošlogodišnji vicešampion da uđe u seriju od pet trijumfa i tako uspostavi kontrolu, ali je nakon poraza na gostovanju Majamiju (79:98) postalo jasno da Filadelfija ima svako pravo da se nada trećem mestu!

Da je Klivlend u velikim problemima govori i to da je Majami tokom cele utakmice izgledao kao tim sa vrha tabele, a da su Kavsi ti koji se grčevito bore za plej-of. Takav je na kraju i bio rezultat. Društvo sa Floride eksploatisalo je sve Klivlendove mane i iskoristio ih u službu važne pobede. Klivlendova odbrana bila je užasna! I to nije neka novost, to je višegodišnji problem ovog tima. Ali napad Kavsa nije uspeo da zaseni sve crne rupe u odbrani i to je na kraju skupo koštalo Lebrona Džejmsa i društvo.

Majami je nadigrao Kavse za čak 18 poena kada je Lebron bio na parketu. Majami je Klivlendu oduzeo i šut za tri poena, pošto su gosti na kraju imali tek 4/26. Majami je zato lako pobedi.

Na sve što se desilo u Majamiju, Klivlend sada mora da brine i zbog povrede Kevina Lava! Jedan od najboljih igrača Kavsa „popio“ je lakat koji mu je dislocirao zub. I dalje nije poznato koliko je povreda ozbiljna, ali tim iz Ohaja svakako nema tu mogućnost da izgubi još jednog važnog šutera pred kraj prvog dela.

Majami je do pobede vodio Keli Olinik sa 19 poena, dok su Džoš Ričardson i Džejms Džonson ubacili po 15 poena. Goran Dragić je skupio 10 poena, pet asistencija i tri skoka za 29 minuta, dok je Dvejn Vejd imao 12 poena. Na drugoj strani Lebron Džejms je upisao 18 poena, sedam završnih dodavanja i šest uhvaćenih lopti, dok je Rodni Hud ubacio 15 poena.

Golden Stejt je ponovo odigrao meč bez Stefa Karija, Kevina Duranta, Drejmonda Grina, Kleja Tompsona i Omrija Kaspija, a ishod je bio očekivan - poraz. Ali, bezbolan. Voriorsi ne mogu ni gore, ni dole, tako da tri poraza u poslednja četiri meča nisu toliko strašna koliko se čini.

Aktuelnog šampiona je sinoć nadigrala Indijana rezultatom 92:81, uz odličnu igru Viktora Oladipa. Najbolji igrač Pejsersa imao je 24 poena i po šest skokova i asistencija, a ispratili su ga Tadeus Jang i Bojan Bogdanović sa po 17 poena. Kod Voriorsa najefikasniji je bio Nik Jang sa 12 poena, dok su Kvin Kuk i Andre Iguodala dodali po 11 poena.

Hjuston je razneo Čikago u paramparčad usred Teksasa (118:86), uz 31 poen Erika Gordona, dok je Vašington bio bolji od San Antonija sa 116:106, čime su Vizardsi stigli vrlo blizu toga da osiguraju plej-of mesto. Sakramento je poražen od Dalasa na svom terenu (97:103), a srpski as Bogdan Bogdanović nije bio loš. Proveo je na teren 26 minuta i za to vreme ubeležio 10 poena (4/7 iz igre), te tri skoka i dve asistencije.

Vašington - San Antonio 116:106

/Moris 15 - Oldridž 13/

Toronto - Denver 114:110

/Derozan 15 - Jokić 29/

Hjuston - Čikago 118:86

/Gordon 31 - Markanen 22/

Majami - Klivlend 98:79

/Olinik 19 - Džejms 18/

Nju Orleans - Portland 103:107

/Dejvis 36 - Lilard 41/

Sakramento - Dalas 97:103

/Labisije 19 - Barns 20/

Golden Stejt - Indijana 81:92

/Jang 12 - Oladipo 24/

LA Klipers - Milvoki 105:98

/Haris 19 - Adetokunbo 26/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

Foto: Action Images