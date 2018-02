Đorđević odlučio: Vanja otpao, Jović ne može! Problem zbog Đokovića...

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević spremio je ekspediciju za pohod na Frankfurt (petak, 19.30) i Švehat kraj Beča (nedelja, 20.20), a u avionu za Nemačku neće biti Stefana Jovića, potom ni Vanje Marinkovića.

Srbija će i u ovom reprezentativnom „prozoru“ igrati bez svog srebrnog plejmejkera, koji nije uspeo da se oporavi od nezgodne povrede stopala.

„Stefan je juče napravio poslednji snimak MR i testove, po podne je ponovo pokušao da trenira, ali nije uspeo. Ima otok na stopalu. Čuli smo se sinoć, ne hoda normalno. Kako je to uradio - pogledao sam snimak utakmice finala kupa. Dočekao se tako da je nogom udario u LED reklamu. Kad smo izašli iz autobusa video sam ga na štakama i samo sam u trenutku pomislio: ’Kako ću ovo nekome da objasnim?’ Neverovatna stvar. On je jedan od igrača koji je u mom sistemu dugo godine i bio bi od velike pomoći. Mnogo nam je krivo što je povređen, sada imamo jednog igrača manje, iskustvo manje, i to značajno. Ja sam siguran da će drugi igrači to prepoznati i da će deo te odgovornosti preuzeti na sebe“, rekao je Đorđević.

Potom je govorio i o odluci da mladog košarkaša Partizana ostavi u Beogradu.

„Povreda Stefana Jovića me je navela da od ovih 15 igrača koji su odradili treninge u Beogradu izostavim Vanju Marinkovića, pošto su nam potrebni određeni igrači na drugim pozicijama. Odluku kojih 12 igrača ćemo izvesti na teren odlučićemo u četvrtak po podne. Sava Lešić, Aleksa Avramović i Aleksa Radanov - jedan od njih biće naš dvanaesti igrač u timu“.

A od čega će zavisiti konačna odluka?

„Atipičnost Nemačke na poziciji krila, gde imaju Robina Bencinga. To će meni biti smernica kako da napravimo odluku jer oni jako mnogo igraju sa igračima na krilima i leđima ka košu. To su neke taktičke ideje koje mogu da nas vode ka pobedama“.

Otkrio je selektor Đorđević još jedan manji zdravstveni problem uoči puta u Nemačku.

„Na jučerašnjem treningu Ilija Đoković je stao i žalio se na bol u leđima. Po podne je odradio trening bez problema, ali taj problem stoji“.

Obe utakmice Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket 2019. godine biće prenošene na javnom servisu Srbije.

PIŠE: Nikola STOJKOVIĆ