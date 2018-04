Aleksandar Džikić

Istorijska titula za Budućnost. I prva za Aleksandra Džikića. Pobeda nad Crvenom zvezdom u finalnoj seriji ABA lige slaviće se u Podgorici kao retko koja. Ali njen šef ne propušta priliku da na konferenciji za novinare posle meča sportski čestita i rivalu. I prilično ga nahvali.

“Pre svega, čestitam Crvenoj zvezdi. Mnogo su, mnogo dobar tim. Mnogo nam je teško bilo da igramo sa njima. Videlo se to na svakoj utakmici. Sve su bile blizu. Stvarno blizu. Imaju kvalitet, dobre su atlete, dugački su. Imaju lidera Ročestija. Boga mi, pravi evroligaški tim. E sad, mi jesmo osvojili ABA ligu ove godine i to je lepo. Ostaće zapisano u istoriji kluba. Prvo nas je to interesovalo. Te priče od oktobra, polako, ko živ, ko mrtav“, počeo je Džikić što je kasnije za posledicu imalo i pitanje: da li će isti trener voditi Budućnost i u elitnom evropskom takmičenju?

“Ne znam“, bio je kratak odgovor, koji ne otkriva mnogo ni na temu da li će Budućnost uopšte moći da igra Evroligu o čemu se naširoko pisalo poslednjih dana.

Prvi preduslov za to je svakako ispunjen. Budućnost je Zvezdi skinula krunu u četvrtoj utakmici serije koja je mogla i da se ne odigra da su se ispunile najave prvog čoveka crveno-belih Nebojše Čovića, koji je razmatrao i opciju da ne izvede ekipu na parket zbog suđenja u trećem meču. Pitanje za Džikića je glasilo: da li su ih sve te priče remetile tokom priprema za četvrti duel?

“Da li si ti normalan?“, odgovorio je Džikić, pa pojasnio.

“Samo malo da ti kažem, pošto ja imam 47 godina. Kad je ulog veliki pomeraju se granice tih nekih sredstava. To je ljudi normalno. To je zaista normalno. Probaš sve kako bi osvojio. Ko se posle uopšte seća toga?“, retorički je pitao Džikić.

Pomirljiv odgovor i na pitanje ima li posle svega šta da poruči Čović?

“Ne, ne, apsolutno ne. Zvezda je dobar tim, dobro igra. Samo što na prvom mestu ima mesta samo za jednog, a sada smo to mi“.

Džikićevu konferenciju su inače na kratko prekinuli raspevani igrači Budućnosti, uletevši u pres centar. Nisu se dugo zadržali, jer im je posle par minuta šef šaljivo poručio: “M’rš napolje svi“.

Duhovit je bio i kada je komentarisao to što je tek posle četiri plasmana u četiri najbolja tima Jadranske lige stigao do prvog pehara.

“Omaklo se“, rekao je Džikić.

(FOTO: ABA liga/Budućnost Voli)