E, da je...

Posle 24 odigrana kola u Evroligi Crvena zvezda se nalazi na deobi 10. mesta na tabeli sa 10 pobeda. Poslednja je došla sinoć protiv Unikahe (80:76). Tako se Zvezda poravnala upravo sa timom iz Malage na 10. poziciji. Baskonija ima pobedu više. Makabi koji je na osmoj famoznoj poziciji je na dve pobede više. Ostalo je šest kola do kraja.

Zvezda ima šanse za TOP 8, ne prevelike. Kakogod, Zvezdi je ove sezone ABA liga bitnija od bilo kog takmičenja. I u to ne treba ni ulaziti. ABA liga je nešto na čemu Zvezda može da gradi budućnost. I čemu mora potpuno da se posveti. Zato joj Evroliga u ovom momentu nije prioritet, ali i sa ovim novim timom Zvezda ne "gura" loše. Čak dobro. Trenutno je 10, a prošle sezone je završila kao 9.

Međutim...

Ne možemo da se otmemo utisku da je Zvezda mogla da ima barem 12 pobeda da je bilo malo više koncentracije i umeća. Zvuči gramzivo gledajući sve objektivne uslove - i jačine takmičenja, i načina na koji je Zvezda ove sezone pravila tim, kao i da je vodi potpuno nov trener u odnosu na prethone godine. Možda i jeste gramzivo, ali i realno.

Pogledajmo neke od poraza koje je Zvezda doživela ove sezone. I hajde da se prvo fokusiramo na one ostvarene kod kuće. Jer su upravo to utakmice koje Zvezdi život znače u ovom takmičenju. Poraz u petom kolu protiv Brosea je svakako jedan od onih koji je mogao da se izbegne. Nekako je Zvezda igrala letargično u toj utakmici, inače odigranoj praznjikavoj u Beogradskoj Areni. Da se igralo u Pioniru sa tim brojem navijača, bila bi to sasvim drugačija priča. Pokazalo se i sada da Bamberg nije toliko dobar, muči se i u domaćem šampionatu, ali je ove sezone oba puta uzeo meru Zvezdi. To je protivnik koji svakako može da se dobije kod kuće.

Drugi poraz koji je mogla da bude pobeda, a uz "pobedu" nad Broseom Zvezda bi bila na 12 pobeda, je meč protiv Baskonije kod kuće. Na taj dulel Baskonija je došla posle smene Priđonija, nije blistala, ali je Tornike Šengelija pokazao kakav je igrač i onim košem je presudio Zvezdi. Na tom meču je Nikola Radičević ostao bez mesta u timu, a u drugom poluvremenu je Dejan Davidovac pokazao da može da bude koristan timu i da igra na evroligaškom nivou. Zvezda je dobila Davidovca, ali je izgubila meč. I ponovo u Beogradskoj Areni, više praznoj nego punoj.

Sa samo te dve pobede, uz onu od sinoć, Zvezda bi imala 12. pobeda i bila bi izjednačena sa Makabijem na poziciji osam koja vodi u četvrtfinale.

Tu je svakako i meč kod kuće protiv Himkija koji je takođe na papiru utakmica koja može da se dobije. Međutim, Aleksej Šved je imao svoje veče i taj trijumf je pobegao iz ruku Zvezde. Ovoga puta u Pioniru.

Postoji tu i druga strana medalje. Zvezda je dobila možda neke mečeve na koje nije mogla baš da računa, kao što je scalp nad Barselonom, pobeda u Madridu nad Realom posle 40 godina, pobeda u Valensiji, ili Olimpijakosa kod kuće. Bili su to podvizi koji su možda “poništili” ove dve utakmice na kojima je Zvezda mogla da dobije, uz gostovanje Broseu, Unikahi, možda i Himkiju, Žalgirisu.

I dolazimo do toga da je ovaj rezultat donekle realan. Kada se svi faktori uzmu u obzir, počevši od ulaganja koje Zvezda ima i koja imaju ostali evroligaši.

Možemo da kažemo “E, da je Zvezda dobila to što je dobila, pa pridodala još dve pobede do kojih je mogla da dođe…”.

Možemo tako da kažemo.

Ali sve to ostaje na onom “E, da je…”.

Zvezdine utakmice do kraja ligaškog dela:

9. mart: Barselona - Crvena zvezda

15. mart: Crvena zvezda - Valensija

20. mart: Panatinaikos - Crvena zvezda

22. mart: Crvena zvezda - Fenerbahče

30. mart: Crvena zvezda - Real Madrid

5. april: CSKA - Crvena zvezda

Piše: Strahinja KLISARIĆ

Foto: MN Press, Star sport