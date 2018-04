Pobedom nad Los Anđeles Klipersima s rezultatom 113:100 košarkaši Nju Orleansa obezbedili su mesto u plej-ofu i tako sprečili da velika drama na Zapadu dostigne tačku ključanja.

Pelikane je do pobede vodio Nikola Mirotić sa 24 poena i čak 16 uhvaćenih lopti, dok je najbolji igrač tima Entoni Dejvis ubacio 28 poena (11/22 iz igre). Momak poznat pod nadimkom Obrva bio je deo i pomalo čudne situacije u poslednjem kvartalu utakmice, u trenutku kada je Nju Orleans vodio sa ravno 20 razlike (99:79). S njim u prvom planu bio je i Boban Marjanović, koji je imao želju da se s najboljim igračem Pelikansa malo poigra.

Bila je to situacija na samoj ivici reketa gostiju, Marjanović je dobio loptu u posed, a Ražon Rondo je prišao kako bi Dejvisu pomogao da lakše izađe na kraj sa srpskim centrom. Sudija je odlučio da svira faul nad Marjanovićem, posle čega je srpski gorostas podigao loptu visoko, do najviše tačke koju doseže rukom. Dejvis je probao da mu je izbije iz šake, ali se ispostavilo da mu ruke nisu dovoljno dugačke da bi to uspeo, što je čak i njega zasmejalo na trenutak.

Marjanović je u ovoj utakmici imao nešto veći prostor za igru, 13 minuta, i uspeo je da skupi 12 poena (5/8 iz igre), uz devet skokova, od čega tri ofanzivna.

Od preostalih srpskih igrača na parketu našli su se Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović. Minesota je na svom terenu savladala Memfis rezultatom 113:94, a Bjelica je odigrao 19 minuta. Za to vreme ubeležio je dva poena (1/3 iz igre), uz pet skokova i po dve asistencije i blokade. Bilo kako, Minesota je održala bar tu, minimalnu razliku za Denverom, ali svakako će se odlučivati u poslednjem meču sezone i međusobnom okršaju.

Bogdan Bogdanović je odigrao možda i najlošiju utakmicu sezone pošto je u Sakramentovom porazu od San Antonija (85:98) skupio dva poena (1/8 iz igre), uz po dva skoka i asistencije.

San Antonio je trijumfom nad Sakramentom takođe overio mesto u plej-ofu.

NBA - REZULTATI

Detroit - Toronto 98:108

/Kenard 20 - Valančijuans 25/

Majami - Oklahoma 93:115

/Ričardson 18 - Džordž 27/

Bruklin - Čikago 114:105

/Krabe 41 - Kilpatrik 16/

Njujork - Klivlend 109:123

/Bizli 20 - Lav 27/

Milvoki - Orlando 102:86

/Muhamad 22 - Vučević 17/

Minesota - Memfis 113:94

/Tig 24 - Meklamor 18/

San Antonio - Sakramento 98:85

/Gej 18 - Koli Stajn 25/

Denver - Portland 88:82

/Barton 22 - Lilard 25/

LA Klipers - Nju Orleans 100:113

/Tornvel 20 - Dejvis 28/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA