Finiš ligaškog dela NBA zanimljiviji od početka plej-ofa? Da, moguće je!

Najjača košarkaška liga sveta dugo nije videla ovako neizvestan finiš na Zapadu, a ni luđu partiju na Istoku od one koju su navijačima pružili košarkaši Filadelfije i Klivlenda! Utakmica u četiri kvartala, 262 koša, Kavsi koji uspevaju da stignu ogroman minus, 44 poena Kralja, 27 poena Princa i pobeda Seventisiksersa za treće mesto u samoj završnici prvog dela! Fantastično! Filadelfija je na svom terenu slavila s dramatičnih 132:130, u sudaru najboljeg igrača današnjice i sjajne budućnosti NBA košarke. Kao rezultat dogodilo se to da je čak i Kralj Džejms skinuo kapu možda čak i svom legitimnom nasledniku, jer način na koji Ben Simons igra i shvata košarku je izvanredan!

Takva je bila i cela utakmica u Vels Fargo Centru, gde je viđeno nezapamćeno košarkaško ludilo! Seventisiksersi i Kavsi uspeli su da odigraju dva dijametralno suprotna poluvremena, a i dalje važeći vicešampion da istopi gotovo nestvarnih 30 poena zaostatka iz prvog poluvremena, nakon što je domaćin uspeo da ubaci čak 78 poena, odnosno 41 u prvoj četvrtini, da bi gosti uzvratili sa 43 koša u trećoj deonici! Tokom prvih 24 minuta izgledalo je da situacija ne može da bude jasnija. Filadelfija je brutalno ugazila Klivlend i očigledno naterala Lebrona Džejmsa i društvo da se tokom odmora u svlačionici pogledaju u oči, dozovu pameti, izađu na parket i izbace nakupljenu negativnu energiju. Na kraju su Kavsi umalo uspeli da izrežiraju čudesan povratak koji bi se prepričavao godinama. Puleni Breta Brauna imali su, ipak, dovoljno prisebnosti da u nategnutoj završnici izvuku ono najbolje i upišu recku koja ih je lansirala na treće mesto, baš ispred sinoćnjeg takmaca!

Leri Nens Džunior umalo je učinio da dom Filadelfije zaćuti u neverici. Samo nekoliko trenutaka pre poslednjeg zvuka sirene nekadašnji košarkaš Lejkersa pokušao je da kroz obruč protne odbitak posle Lebronovog namernog promašaja sa linije slobodnih bacanja i meč odvede u produžetak, ali se lopta nije našla na pravom mestu. Filadelfija je mogla da odahne.

Kakva je to utakmica bila - posle minusa od 30 razlike u završnici prvog poluvremena, Kavsi su na 12 sekundi do kraja bili u poziciji kakva se retko kome pruža. Da su uspeli da okrenu rezultat, bio bi to najveći povratak u istoriji NBA lige, pošto bi pretekli onaj bajkoviti učinak Vašingtona 14. februara, kada je minus od 27 protiv Njujorka pretvoren u veliki trijumf!

Umesto pobede, Kavsi su ostavljeni da svare sve ono pogrešno što su uradili u prvom poluvremenu.

Ljubitelji NBA košarke mogli su da vide i pakleni okršaj Lebrona Džejmsa i Bena Simonsa, odnosno njihove tripl-dablove u meču koji je toliko toga nestvarnog doneo. Kralj je meč završio sa 44 poena (17/29 iz igre), po 11 skokova i asistencija, te dve blokade, jednu ukradenu i osam izgubljenih lopti za 40 minuta na parketu. Princ je skupio 27 poena (12/17 iz igre), 15 skokova, 13 asistencija, četiri ukradene i jednu blokiranu loptu za 36 minuta!

Osim toga, Lebron Džejms je utakmicu obeležio i sa monstruoznim posterizovanjem Ersana Iljasove koje će se vrlo verovatno naći na mnogim reklamnim špicama...

U pobedničkom sastavu blistao je i Marko Belineli sa 23 poena, dok je Džej Džej Redik bio najefikasniji sa 28 koševa. Dario Šarić je odigrao 25 minuta i za to vreme skupio po tri poena (1/9 iz igre), skoka i asistencije. Na suprotnoj strani Džef Grin je dopisao 33, a Kevin Lav 17 poena.

Ukoliko bi Klivlend ligaški deo završio na četvrtoj poziciji i slavio u prvoj rundi plej-ofa, na sledećem koraku išao bi na prvoplasirani Toronto.

Dok Filadelfija slavi, u transu je i Mineapolis!

Doktorska disertacija Minesote na temu savršenog poluvremena u Los Anđelesu i zlatne pobede u neizvesnoj poteri za osmom pozicijom. Drugo poluvreme bez izgubljene lopte, nadigravanje protivnika za veikih 24 poena i trijumf koji Vukove dovodi u povoljnu situaciju pred ludi finiš i okršaj sa Denverom u Target Centru za pet dana - 113:96.

Tom Tibodo ništa nije prepuštao slučaju. Čim je dobio zeleno svetlo lekara da Džimi Batler može da se vrati na parket, Tibodo ga je uvrstio u startnu petorku i iz nje pomerio Nemanju Bjelicu. Najbolji strelac Vukova ove sezone ispunio je očekivanja trenera i za samo dve četvrtine ponovo bio onaj stari! Kada je Batler pronašao svoj ritam i Minesota je izgledala kao tim vredan plej-ofa.

Batler je ubacio 18 poena (7/10 iz igre) za 22 muinuta, Džef Tig je bio najefikasniji sa 25 poena i osam asistencija, dok je Taž Gibson upisao 18 poena i 10 skokova, a Karl Entoni Tauns 14 poena i 11 uhvaćenih lopti. Nemanja Bjelica je odigrao 19 minuta i pribeležio tek po tri poena (1/6 iz igre) i skoka, uz asistenciju. Sada celu sudbinu plej-ofa u svojim rukama drži upravo Minesota i malo šta zavisi od Denvera.

Vukovi su drugo poluvreme započeli serijom 16:6 i tako preuzeli vođstvo (67:64), da bi u nastavku Tig, Vigins i Tauns ubacili po trojku čime je Minesota stekla osam poena viška u finišu trećeg kvartala. Bio je to nalet koji je Minesoti bio dovoljan da do kraja mirno drži kontrolu i overi trijumf.

Za razliku od gostiju, Lejkersi su dozvolili čak 21 izgubljenu loptu, iz kojih je Minesota izvukla čak 30 poena! Vulvsi su, poređenja radi, imali svega pet izgubljenih lopti.

Kod Jezeraša Džoš Hart i Džulijus Rendl skupili su po 20 poena, Bruk Lopez imao je 18 koševa, dok je Kajl Kuzma odigrao svega dva poena (1/6 iz igre) i tri skoka za 18 minuta na parketu, a uspeo je čak da povredi i skočni zglob...

Loša vest za Denver je pobeda Nju Orleansa na gostovanju Finiksu - 122:103. Pobednički sastav predvodili su Entoni Dejvis sa 33 poena i 11 skokova, dok je Nikola Mirotić dodao 31 koš i 16 uhvaćenih lopti! Na drugoj strani Markis Kris je imao 23 poena.

Denver sada ima pobedu, ali i utakmicu manje od Minesote (ima bolji skor protiv Nagetsa), s tim da po 45 pobeda imaju još i Oklahoma, San Antonio i Nju Orleans. Svi sa po 79 mečeva, kao i Denver.

NBA - REZULTATI

Detroit - Dalas 113:106

/Džekson 24 - Motli 26/

Orlando - Šarlot 100:137

/Ogastin 19 - Monk 26/

Filadelfija - Klivlend 132:130

/Redik 28 - Džejms 44/

Vašington - Atlanta 97:103

/Bil 32 - Prins 23/

Boston - Čikago 111:104

/Braun 32 - Kilpatrik 24/

Njujork - Majami 122:98

/Dotson 30 - Dragić 15/

Toronto - Indijana 92:73

/Ibaka 25 - Robinson 12/

Memfis - Sakramento 93:94

/Bruks 23 - Koli Stajn 18/

Finiks - Nju Orleans 103:122

/Kris 23 - Dejvis 33/

LA Lejkers - Minesota 96:113

/Renld 20 - Tig 25/

