Bogdan Bogdanović je uspeo - ponovo! U sedmicama kada mnoge ekipe idu linijom manjeg otpora i namerno „tankuju“ kako bi dobili što boljeg pika na sledećem NBA draftu, srpski as veruje u čast i sportsko poštenje i ne interesuju ga razne kalkulacije. Zato je po ko zna koji put ove sezone doneo pobedu Sakramentu, ali je sada to učinio posle šuta iz teške pozicije! Kingsi su kao gosti savladali Memfis rezultatom 94:93 i tako stigli do 26. pobede u sezoni.

B​ogdanović je imao poverenje svojih saigrača, svesni da njihov prvi šuter voli tesne i neizvesne završnice i da su veliki pogoci njegov fah. Tako je dobio loptu na samo pet sekundi pre kraja, odigrao solo akciju protiv Maršona Bruksa, nadriblao do linije slobodnih bacanja, naskočio i pogodio, uprkos tome što je imao ruku protivnika na licu. Što je još zanimljivije, Dilon Bruks je samo nekoliko trenutaka ranije pogodio veliku trojku upravo preko Bogdanovića, što je najboljeg srpskog igrača u prethodnoj godini dodatno motivisalo da uradi nešto veliko na kraju. Doduše, preko drugog Bruksa...

Doduše, Bogdanović nije imao šutersko veče za pamćenje, pošto je na kraju skupio tek osam poena (4/11 iz igre, 0/5 za tri), ali je pogodio onda kada je to najvažnije! Za 29 minuta na parketu ubeležio je još četiri asistencije, ali i po skok i ukradenu loptu.

Memfis je prethodno uspeo da nadoknadi deficit od 12 poena u ranoj fazi poslednje četvrtine, čak nakratko stigne i do vođstva pre nego što je Bogdanović rešio utakmicu. Najbolji strelac Kingsa na ovom meču Vili Koli Stajn prvo je snažno zakucao za 89:87 na 56 sekundi do rkaja, pre nego što je Mario Čalmers spucao trojku za minimalnu prednost Grizlija, 33 sekunde pre poslednjeg zvuka sirene. Džastin Džekson je odgovorio trojkom, pre nego što je Dilon Bruks ponovo sručio dalekometni hitac, da bi usledila završnica gde je zablistao Bogdanović.

Koli Stajn je meč završio sa 18 poena i osam skokova, Badi Hild je ubeležio 14 poena, za drugu pobedu Kingsa u poslednjih sedam utakmica. Kod Memfisa Maršon Bruks je upisao 23 poean i osam skokova u svojoj četvrtoj utakmici za Memfis, dok je Dilon Bruks dopisao 16 poena.

NBA - REZULTATI

Detroit - Dalas 113:106

/Džekson 24 - Motli 26/

Orlando - Šarlot 100:137

/Ogastin 19 - Monk 26/

Filadelfija - Klivlend 132:130

/Redik 28 - Džejms 44/

Vašington - Atlanta 97:103

/Bil 32 - Prins 23/

Boston - Čikago 111:104

/Braun 32 - Kilpatrik 24/

Njujork - Majami 122:98

/Dotson 30 - Dragić 15/

Toronto - Indijana 92:73

/Ibaka 25 - Robinson 12/

Memfis - Sakramento 93:94

/Bruks 23 - Koli Stajn 18/

Finiks - Nju Orleans 103:122

/Kris 23 - Dejvis 33/

LA Lejkers - Minesota 96:113

/Renld 20 - Tig 25/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

Foto: Action Images