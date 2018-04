Ingeniozno, sjajno, ubedljivo. Ovo su samo neki od epiteta koji padaju na um kada se pomene igra Borca u regularnom delu sezone ABA 2 lige. Čačani su pokazali da su najbolji tim u regionalnom takmičenju, sastav koji diše kao jedan.

Šta su uradili momci iz grada kraljice igara? Pokazali su da su za klasu bolji od ostalih, ali ne treba zaboraviti da na F4 parketu to treba i dokazati. Zbog svega navedenog s pravom je klub iz grada kraj Morave zaslužio da organizuje završni turnir. Naravno, nikako se ne sme zaboraviti ni sjajna publika, koja je čitave sezone bila bitan faktor u celoj priči.

Doduše, da bi se impresivna sezona krunisala titulom moraju se preći još dve velike prepreke, prva već u utorak u polufinalu protiv Krke. Svakako, reč je o odličnom sastavu, koji je nedavno savladao Borac u Novom Mestu. Međutim, sada su ulozi mnogo veći, a utakmica se igra u Čačku, tako da se sve menja iz korena.

Direktor kluba Marko Ivanović naglašava da je najbolja ponuda Borca ubedila upravu ABA lige da Čačanima dodeli organizaciju završnog turnira.

,,Imam zadovoljstvo da zahvalim svim medijima koji su pratili Borac u dosadašnjem delu sezone. Takođe, želeo bih da čestitam stručnom štabu i igračima na svim dosadašnjim uspesima, a naročito na osvajanju prvog mesta u ligaškom delu ABA 2 lige. Napravljen je izuzetan rezultat, možda i najveći od raspada bivše Jugoslavije. Rukovodeći se time, a u dogovoru sa gradonačelnikom konkurisali smo za organizaciju F4. Ponudili smo ubedljivo najbolje uslove i to je glavni razlog dobijanja organizacije završnog turnira. Ovo će biti najveća sportska manifestacija u regionu. Ne sumnjam da će hala biti ispunjena do poslednjeg mesta i da ćemo uspeti da ostvarimo zacrtani cilj“.

Član stručnog štaba Miroslav Milić izjavio je da su razlike u kvalitetu među polufinalistima male i da će sitnice odlučivati.

,,Nakon 47 odigranih utakmica u dosadašnjem delu sezone došli smo do prioriteta i cilja kluba, a to je učešće na F4. Težili smo da budemo među četiri najbolje ekipe, a zahvaljujući dobrim igrama na kraju bili smo prvi. Međutim, to na ovakvim turnirima ne znači mnogo. Igra se jedna utakmica, razlike u kvalitetu među ekipama su male, sitnice će odlučivati. Naš glavni adut biće publika, koja nam je uvek bila vetar u leđa“.

Sigurni i provereni poenter Borca Nikola Pešaković kaže da njegov tim dobro poznaje sastav Krke, i da tu nema nekih velikih nepoznanica.

,,Čestitao bih celom klubu na fenomenalnim rezultatima u ABA 2 ligi. Ipak, sledi nam najvažniji deo sezone, a to je F4, gde ćemo igrati protiv ekipe Krke. To je sastav koji dobro poznajemo, igrali smo pre nekoliko dana u Novom Mestu, tako da nam je jasno odakle preti opasnost. Dobar su tim, imaju popunjen roster i predstavljaju ozbiljnog protivnika. Međutim, ako mi sprovedemo u delo sve planirano, ne sumnjam da ćemo u sredu igrati u finalu“.

Mladi igrač čačanske ekipe Uroš Čarapić veruje da će Borac uz pomoć fenomenalne publike uspeti da ostvari cilj, ulazak u ABA 1 ligu.

,,Generalno, cela sezona nam staje u ovaj meč. Mi imamo prednost jer se utakmica igra u Čačku, pa se nadam da ćemo nastaviti da pobeđujemo na domaćem parketu. Najvažnije je da se dobro odmorimo i spremimo za ovaj susret. Imali smo prethodnih dana par teških utakmica. Verujem da će publika ispuniti halu do poslednjeg mesta, a ja obećavam da ćemo ostaviti srce na terenu, jer silno želimo u ABA 1 ligu“.

Polufinalna utakmica Borca i Krke zakazana je za utorak treći april s početkom od 18 časova. Drugi polufinalni susret Sikst Primorske i Vršca biće odigran istog dana u 20.30. Karata za F4 još uvek ima, i mogu se kupiti do utorka u 15 časova. Da napomenemo još jednom, propusnice bilo kog tipa neće važiti.

PIŠU: Miloš MILIĆ/Nikola MINOVIĆ

FOTO: ABA 2 liga