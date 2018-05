Produžena ruka Šarunasa Jasikevičijusa. I to ona desna. Najveće pojačanje Žalgirisa prošlog leta bio je njegov ostanak u ekipi. Otišao je Lekavičijus, ali je ostao onaj bolji. Momak iz Kanade sa slovenačkim korenima i zanimljivom životnom pričom. Plejmejker koji je vodio Žalgiris do prvog Fajnal fora posle 19 godina čekanja…

On je Kevin Pengos.

Rođen je 1993. godine na Ontariju, visok je samo 188 centimetara. Kao i mnogi Kanađani, prvo je igrao hokej. I nije slučajnost jer je njegov ujak igrao u NHL-u, a njegov rođak je draftovan od strane Vašingtona.

Ipak, Pengosu se nisu svidele klizaljke, palice, led i pakovi, već ga je više vukla ona narandžasta lopta. Ona košarkaška. A veza sa košarkom u porodici bila je još jača od one sa hokejom. Njegov otac Bil je igrao košarku na Univerzitetu Toronto, a kasnije je radio i kao košarkaški trener.

ŽALGIRIS OSVAJA EVROLIGU - KVOTA 12,00

Malo po malo Pengos je ulazio u košarku, prošao je koledž Gonzaga i od 2015. zaigrao u Evropi. Prvo je igrao u Španiji za Gran Kanariju, a 2016. godine je postao član Žalgirisa. I tu kreće njegov napredak i razvitak u karijeri.

Ključna stvar bila je dolazak Šarunasa Jasikevičijusa na klupu Zelene šume. U njemu je Pengos našao najboljeg mogućeg mentora, a Šaras u njemu nekoga na kome može da radi i da sebe na neki način projektuje na košarkaški teren. Ta simbioza funkcioniše savršeno.

Koliko je Pengos dobar igrač govori činjenica da ga je Šaras prihvatio kao prvog pleja ekipe i video je da može da radi sa njim da ga dodatno unapredi. U prilog mu ide i to što je Pengos igrač koji poseduje radne navike i ima odličnu viziju igre.

Zato mu je idol tokom odrastanja bio Stiv Neš. U njemu je tražio inspiraciju.

Postoji priča da je neko Pengosu tokom treninga rekao kako Stiv Neš ima običaj da ubacuje 500 šuteva dnevno. Odgovor Pengosa je bio "Znači, sad moram da dajem 500 šuteva dnevno". I to je radio svakoga dana bez prekida. A u treninzima mu je mnogo pomagao otac.

Litvanija kao zemlja mu je baš legla…

"Litvanija je sjajna zemlja. Moj tipičan dan se sadrži od jedenja, spavanja i igranja košarke. Fenomenalno je koliko mogu da se fokusiram na košarku ovde. A kada nisam u dvorani, odem u šetnju ili do šoping mola. Stalno me zaustavljaju ljudi i čestitaju mi na sezoni. Prilično je slatko ove godine. To me čini zadovoljnim. Košarka je ovde svima mnogo važna", govorio je Pengos tokom sezone i postavio kao cilj ulazak Žalgirisa u plej-of, ali je njegov tim stigao do Beograda.

Kakva igra odlikuje Pengosa, igrača koji će svakako biti najvažniji faktor u igri Žalgirisa na predstojećem Fajnal foru?

Pre svega njegova ne preterano dobra visina za košarku dosta ga ograničava i usmerava. Ali mu daje i prednost. Pengos je izuzetno brz, pa kada ga čuvate imate osećaj kao da pokušavate da uhvatite ribu iz mora, a ona vam klizi iz ruku.

Vrlo je brz i ima sjajan osećaj za igru. Ne ide često na polaganja jer tako može da rizikuje rampu, ali zna da prodre i to sa obe strane. Često kada krene u reket Pengos na sebe navuče odbrambene igrače, skupi odbranu protivnika, pa onda dodeli pas spolja gde se često nalaze Aksel Tupan, Arturas Milaknis ili Vasilije Micić.

Ako govorimo u šutu, tu svakako njegova sposobnost da pogodi spolja dolazi do izražaja. Ima veoma brz izbačaj, ne previše školski, ali veoma ubojit. Dovoljno je reći da ove sezone šutira 47.1% za tri poena. U proseku u Evroligi daje 12.7 poena u proseku i ima šest asistencija što pokazuje da je igrač zahvalan i za saigrače.

MOZZART KVOTE

7262: (1,35) Fenerbahče (16,0) Žalgiris (3,50)

Ima izuzetan pregled igre i tu se vidi da mu je Neš bio omiljeni igrač. Dobar je pik en rolu, zna da pronađe rupu za asistenciju, ali i da nabaci alej-up za saigrače. Moraće u polufinalu Fenerbahče dosta da pazi na Pengosa, tako da će bekovi Kanarinaca biti na velikom ispitu. Videćemo ko će ga čuvati i da li niski igrači mogu da ga zadrže. Ne bi bilo iznenađenje da u jednom momentu Kalinić bude na Pengosu i da to bude jedno od iznenađenja Željka Obradovića.

Pengos se savršeno uklopio u igru litvanskog sastava, igrač je koji savršeno odgovara ritmu Žalgirisa, koji voli da diktira tempo, zna da povuče kontru, da iznenadi protivnika napadom u leđa dok kod suparnika tek “traje” povratak u odbranu.

Ako stavljamo reč “faktor” pored imena Žalgirisa, onda je prva asocijacija sjajni Pengos. Igrač koji je odabran u drugu petorku Evrolige ove sezone.

I igrač zbog kog vredi kupiti kartu za utakmicu.

Foto: Shutterstock, Star sport