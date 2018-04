Dragan Milosavljević je prošlog leta potpisao na dve godine sa Unikahom iz Malage. U ovoj prvoj sezoni je sve bilo deo privikavanja, bilo je i dobrih i manje dobrih momenata, ali je utisak da mu je Đoan Plaza davao dovoljno prostora da pokaže šta zna.

Lokalni list Malagahoy.es iskoristio je priliku da uradi intervju sa popularnim Gagijem i da ga pita stvari vezane i za početke karijere, Partizan, reprezentaciju, Nedovića, ali i privatan život.

Da li je prošlo navikavanje na Malagu?

"Da, Malaga je prelepa. Igrao sam ovde pre šest godina sa Partizanom, proveo sam 20 dana. Zaljubio sam se u grad. Veoma je lep, sa dobrim vremenomi ljudima koji su prijatni. Srećan sam što sam ovde", rekao je Milosavljević.

Poznata je priča o Gagiju i španskim sapunicama.

"Da, gledao sam ih kada sam bio mali zato što ih je porodica držala na televizoru. Tako sam pomalo naučio jezik, zanimljiva je priča".

Malaga će uvek biti posebna za tebe zato što si ovde dobio sina Marka?

"Moj sin je rođen ovde. Sigurno da je zato ovo mesto važno za mene. Ljudi u bolnici su mi pomogli dosta i veoma sam im zahvalan zbog toga. Sve je prošlo odlično. Srećan sam što se rodio u Malagi".

Pre nego što si došao u Unikahu, osvojio si srebro sa Srbijom na Evropskom prvenstvu. Kako je to bilo iskustvo?

"Bilo je neverovatno. Svako želi da igra za reprezentaciju. Osvojili smo medalju, nismo to toliko očekivali, ali je to veliki uspeh. Kada smo se vratili u Srbiju bili smo veoma srećni. Svi su bili tu zadovoljni posle našeg uspeha, slavili smo zajedno. Lepo iskustvo koje ću zauvek pamtiti".

Zašto u Srbiji postoji taj osećaj ka reprezentaciji?

"Srbija je, da tako kažemo, mala zemlja, a ekonomija i ostale stvari u ovom momentu nisu baš najbolje. Zato je sport jedna od boljih stvari i veoma je važan za ljude u Srbiji".

Kako si počeo da igraš košarku?

"Prvo sam trenirao fudbal, ali me je prijatelj iz škole odveo na košarku. Imao sam 14-15 godina. Počeo sam da igram i svidelo mi se".

Sin si Partizana, jednog od najvećih evropskih "kamenoloma", odnosno "rudnika"?

"Košarka je u Srbiji drugačija od drugih sportova. Između Partizana i Crvene zvezde vlada veliko rivalstvo. Ludo je. Ponosan sam što sam deo istorije Partizana. Osvojio sam titule, mnoge trofeje i bilo mi je jako lepo. Bio sam kapiten, to je velika čast za mene i ponosan sam na to".

Dok je Milosavljević bio u Partizanu, crno-beli su proživljavali neke od najlepših trenutaka poslednjih godina.

"To je bilo neverovatno. Igrao sam u velikom evroligaškom klubu. Kada uđeš u igru i 20.000 navijača skandira tvoje ime... To je nešto što treba doživeti. Neverovatno je".

Kako ti se sviđa Unikaha u odnosu na Partizan i Albu?

"Partizan je bio posebno iskustvo. Veoma lepo za mene. Takođe i Berlin. To je prelep grad, kao i ljudi. U Malagi rade ljudi u i oko kluba koji su neverovatni. Navijači isto. Sve je prelepo i svi su me prihvatili jako lepo. Kao da sam iz Malage, a ne da sam došao ovde iz Srbije".

Kako si zadovoljan dosadašnjim igrama?

"Bilo je uspona i padova, dosta oscilacija. Nisam bio toliko konstantan, ali ovo je moja prva godina. Sistem igre je drugačiji, trener takođe. Treba mi vremena da se priviknem. Ali, bila je do sada dobra sezona".

Na šta ti je najteže bilo da se adaptiraš?

"Možda na sistem. Dosta je drugačije sve u odnosu na to gde sam do sada igrao. Rotacije takođe. Malo je potrebno da se navikneš, ali sve je odlično organizovano i na tebi je samo da pratiš pravila".

Da li je Unikaha videla najboljeg Dragana?

"Nismo. Mogu da igram bolje. Da radim na šutu. Šutirao sam jako dobro prošle sezone. To mi najviše nedostaje. Imao sam operaciju na levoj ruci, koja nije šuterska, ali nije lako igrati posle toga. Oporavio sam se, igrao za reprezentaciju što je bilo pod znakom pitanja tada. Sve se dobro završilo. Povrede su najgori deo karijere svakog igrača. Malo sam promenio šut".

Da li ti je Nemanja Nedović pomogao da se uklopiš u novu sredinu?

"Nedo mi je mnogo pomogao, srećan sam što igram ovde sa njim. Igrali smo kao deca u reprezentaciji. Do 18 ili 19 godina. Dosta mi je pomogao i oko košarke, ali i grada. Mlađi je od mene, ali mi pomaže. Dosta smo dobri prijatelji i provodimo mnogo vremena zajedno".

Njegova sezona je fantastična.

"Igra neverovatno i veoma sam srećan zbog njega. Igrao je u NBA, ali nije imao dovoljno prostora da se pokaže. Mislim da kada bi se vratio tamo da bi mogao da igra. On je NBA igrač, ali kada je bio tamo nije imao sreće. Bio je u timu sa Karijem i Tompsonom".

Kakve su šanse Unikahe u ACB ligi?

"Verovatno ćemo igrati bez prednosti domaćeg terena. Ne plašim se da igram protv Barse, Reala ili Valensije. Možemo protiv svakoga".

