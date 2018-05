Iz dana u dan, iz tiketa u tiket, na podnevnoj MOZZART stanici humanosti, zaključno sa aktuelnim izdanjem, zaustavilo se tačno 705 plemenitih kladilaca! Nije malo, zar ne, kao ni ukupna do sada u našoj akciji donirana suma od 7.000.860,00 dinara, koju smo na preko 50 adresa širom zemlje uputili posredstvom 118. overenih dobitnih listića. Od ovoga trenutka, uz užičkog plejmejker majstora košarke, Nikolu Otaševića, koji parketu prkosi još od daleke 2000. godine, pristupamo tipovanju za Dom za decu i omladinu “Petar Radovanović”, smeštenom u gradu na Đetinji…

Pre tipovanja, setimo se i nekih bitnih trenutaka koje je kompanija MOZZART podelila sa užičkim plejmejkerom. Naime, na predlog Sportskog saveza Užica, košarkaški teren doteran u akciji “100 terena za jednu igru”, nazvan je po našem današnjem gostu, Nikoli Otaševiću.

Razgovor o našem današnjem plemenitom gostu nastavićemo nešto kasnije, odnosno odmah nakon što Nikola sastavi MOZZART tiket u kome se odlučio da sa svega tri para prelomi kvotu 16,23, koju razume se množimo svakodnevnim kompanijskim ulogom od 10.000 dinara.

Idemo Nikola, uveo si ove sezone svoju Slobodu u KLS, dokaži se i kao kladilački plejmejker u MOZZART izazovu širokog srca!

ODIGRAJ TIKET NIKOLE OTAŠEVIĆA

Krenimo od košarke, odnosno od susreta italijanskog plej-ofa, VENECIJA – KREMONA. Domaći već vode sa 1:0, budući da su prvi četvrtfinalni meč protiv Kremone dobili sa 87:77. Gledajući uporednu statistiku, večeras gostujuća ekipa samo je jednom na poslednjih pet viđanja uspela da savlada Veneciju, i to u prošlogodišnjoj sesiji Serije A, kada je u 20. kolu zabeležen rezultat 91:82.

“Moja procena kaže da če Venecija postići više poena od Kremone, uključujući i ponuđeni hendikep, koji koliko vidim iznosi -9,5“, kaže Užičanin koji se na ponos svog grada još 2000. godine poneo znamenje juniorskog prvaka sveta.

Pogled na listu Nikolu Otaševića vodi na susret AVR – BREST. U četvrtfinalnoj utakmici doigravanja za ulazak u francusku elitu, sastaju se timovi impozantnih pređašnjih rezultata. Avr je bez poraza okončao minulih sedam utakmica, dok Brest u istom ritmu ima jedan meč više. Poslednje februarsko viđenje ovoga para, okončano je minimalnom pobedom večerašnjeg domaćina. Sa kladilačkog aspekta, zanimljivo je da je čak 10 utakmica ovoga para, počev od 2013. okončano sa 0-2 gola.

„Domaćin je uvek jači makar za nijansu, a zadovoljavajuća kvota vuče me da odigram jedinicu“...

Poslednji par današnjeg plemenitog tiketa, dolazi nam iz Čempionšipa, odnosno sa utakmice ASTON VILA – MIDLSBRO. U prvom plej-of duelu Midlzbro je imao veći posed lopte, ali jednostavno nije mogao da probije defanzivni zid Aston Vile za koju je jedini i pobedonosni gol postigao Mile Jedinak u 15. minute susreta. Aston Vila igra veoma dobro na svom terenu i pokušaće ne samo da sačuva prednost iz prvog susreta, već i da je uveća. Dva rivala srela su se četiri puta ove sezone. Aston Vila je dobila oba duela na Riversajdu, dok je Midlzbro upisao pobedu i remi na Vila Parku. Sva četiri meča završena su u rasponu od 0-2 gola.

“Voleo bih ponovo da gledam Aston Vilu u Premijer ligi. To je moja želja, a pošto se i fudbalska realnost poklapa sa njom odigraći jedinicu, i čekati pobedu domaćina”, rekao je za Mozzart Sport, Nikola Otašević.

Napravimo kratak siže karijere našeg Nikole Otaševića, košarkaša koji je seniorsku karijeru započeo 2000. godine u ekipi Beopetrola za koju je odigrao dve sezone. Usledile su dve sezone u niškom Ergonomu, te po jedna u Zdravlju iz Leskovca i OKK Beogradu. Sezona 2006/07. donela mu je prvi inostrani angažman i to u Anvilu iz Vloclaveka s kojim je tada osvojio Kup Poljske. Najduže je branio boje podgoričke Budućnosti, i to čak četiri pune sezone u periodu od 2007. do 2011. godine, kada je ovaj tim u bukvalnom smislu pokupio sve domaće trofeje.

Sezonu 2011/12. je proveo u vršačkom Hemofarmu, a narednu započeo u redovima Slobode iz rodnog Užica. Ipak, već u novembru 2012. prešao je u MZT iz Skoplja s kojim je osvojio duplu krunu 2013. godine, da bi u finalu nacionalnog kupa 2014. (koje je MZT takođe dobio), naš Nikola Otašević doživeo težu povredu kolena zbog koje je morao da prekine sezonu. U septembru 2014. potpisao je za valjevski Metalac, u čijem je dresu proveo jednu takmičarsku sezonu. Tokom sezone 2015/16. igrao je za užičku Slobodu u Drugoj ligi Srbije. U 2016/17. bio je igrač Temišvara, a već 2017/18. ponovo postaje igrač Slobode.

Šta na sve to u završnoj reči “Humanitarnog tiketa u podne”, Nikola Otašević sa užičkog parketa kratko je poručio:”Vema sam obradovan podacima o uspehu MOZZARTOVE akcije koju svim srcem podržavam. Uz to, na sportskom polju, raduje me što je moja Sloboda izborila plasman u KLS, i što će Zapadna Srbija ponovo imati to zadovoljstvo da prati susrete velikana ovoga kraja, u koje svakako svrstavam Borac i moj klub”, kaže naš današnji košarkaško-plemeniti kladilac za Mozzart Sport.

Na kraju, budući da smo već rekli da jedan od MOZZARTOVIH terena iz akcije “100 terena za jednu igru”, nosi ime Nikole Otaševića, spomenimo i da smo nedavno presekli vrpcu MOZZART arene koja se nalazi kod centralnih košarkaških terena na Adi Ciganliji. Igrališta u novom ruhu posvećena srpskim košarkašicama koje su, predvođene Marinom Maljković, ostvarile najveći uspeh u istoriji srpske ženske košarke.

Donirali smo, i doniramo sportsku opremu u akciji “Novi dresovi za nove šampione”, koja se nesmanjenim intezitetom nastavlja i budućem periodu. Zato neka vas ne iznenadi, ukoliko i lokalni tim iz vašeg kraja osvane u opremi kompanije MOZZART sa željom, odnosno saznanjem da upravo mali klubovi imaju moć da iznedre buduće velike šampione.

Da li je to sve? Naravno da nije, jer red je spomenuti akciju donacije televizora. Oko 1.000 aparata donirano je bolnicama i školama, poslednjih 400 je usmereno za VMA i ostale vojne zdravstvene ustanove u Srbiji. Postali smo i generalni sponzori studentskog sporta na BU, što je takođe izazvalo pozitivne reakcije, posebno među studentskom omladinom i sportistima! Naravno, idemo dalje, u susret novim akcijama, i kladilačkim pobedama.

Važna informacija za sve u Republici Srpskoj!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Nikole Otaševića, dobitak će biti doniran i za CARITAS u Banja Luci u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

* Kvote prikazane u rubrici, bile u dostupne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:45 2104 EN2PF Aston Villa - Middlesbrou. pk 1-1 3,90 Uto 20:45 5103 FR2PF Le Havre - Brest ki 1 2,15 Uto 20:30 7047 IT1PF Venezia - Cremona h 1 (-9.5) 1,85 Ukupna kvota 15,51

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN