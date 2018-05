Novi izazov, novi uspeh! Nikola Kalinić se na vreme vratio u formu i bio je deo Fenerbahčeovog tima koji se dokopao novog finala i prilike da brani titulu prvaka Evrolige.

Nije blistao Kalinić poenterski (dva poena), ali se za 22 minuta ozbiljno porvao sa protivnikom i pokazao da je Fener dobio Žalgiris pre svega na čvrstinu.

Prvi deo posla je odrađen!

"Čekamo protivnika, mi smo naš deo uradili. Odigrali smo zaista sjajno. Ne mogu da kažem da je ovo bila neka lepršava utakmica, ili nešto prelepo, ali ovo je Fajnal for. Igra se čvrsto, igra se agresivno. Uspeli smo malo na iskustvo, malo na znanje, malo na atmosferu da prođemo u finale. To je najvažnije…“, rekao je Kalinić posle utakmice.

Fenerbahče je dosta iskusnija ekipa i to se videlo.

„Jeste. Znali su da će da igraju čvrsto. Tako igraju cele godine. Napadali smo ih na dosta izgubljenih lopti, dopustili smo im previše ofanzivnih skokova, ali smo uspeli da prevalimo na našu strani. Bobi Dikson je odigrao sjajno“.

Bogdan Bogdanović i Ekpe Judo su bili pored terena. Da li je komunicirao sa njima?

„Nisam ništa. Na terenu sam, igram, ja bar lično ne volim distrakcije. Posle utakmice možemo da radimo šta hoćemo“, rekao je Kalinić.

Koliko je bilo drugačije, igrao si u Beogradu. U svojoj zemlji.

„Dobro, bilo je sigurno malo drugačije. Ali ključ svega je da ne dozvolimo te uticaje, navijača, grada. Sve je to lepo, ali trudimo se da gledamo na ovaj Fajnal for kao na svaki drugi“.

Fenerbahče je na ovoj utakmici igrao izvanrednu odbranu. Deluje da je to bio ključ!

„Jeste, broj poena to pokazuje. Nismo blistali u napadu, ali odbrana dobija bitne utakmice. Sve je to lepo u napadu, ali...“, jasna je bila poruka Kalinića.

Ponovo je Kalinić imao navijače na svojoj strani u Areni.

"Pokazali su navijači da su sjajni, došli su u velikom broju, možda ih u finalu bude još više".

Fener u finalu čeka CSKA ili Real Madrid.



Foto: Star sport