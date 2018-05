Duda Ivković i Luka Dončić

Kao i obično posle finala dve krajnosti - jedni se raduju do nebesa, a drugi tuguju i ne žele sebe da gledaju u ogledalu, a kamoli sa nekim da pričaju i daju izjave.

Već ste imali prilike da čitate šta su posle pobede Real Madrida nad Fenerbahčeom od 85:80 imali da kažu Željko Obradović, Nikola Kalinić i Pablo Laso, a sada vam donosimo pravi kolaž utisaka mahom iz redova prvaka Evrope koji su između ostalih i za MOZZART Sport govorili neposredno posle proslave titule prvaka Evrope.

Džejsi Kerol je ponovo bio važan faktor sa svojim ludim šutem za tri poena.

“Uzbuđeni smo bili što smo mogli da dođemo u Beograd, da imamo šansu da igramo na Fajnal foru. Bili smo blizu rezultatski Feneru, a onda smo imali odličnu treću deonicu. Počeli smo da igramo bolju odbranu, pogodili smo neke šuteve. Onda smo na kraju držali prednost od devet, deset poena i to je bilo dovoljno da dobijemo finale”, rekao je Džejsi Kerol.

Naravno, Luka Dončić je uvek jedna od tema.

“On je izuzetan. Radi sve. Ima sjajnu sezonu i kao što svi to znaju ima veoma svetlu budućnost”, rekao je Kerol.

Entoni Rendolf se u poslednje vreme pretplatio na uspehe i osvajanje prvih mesta. Od Evrobasketa do Evrolige.

“I pre utakmice sam govorio da će to biti prava bitka. Borili su se do kraja. Ali, mi smo pokazali koliko smo jaki. Osećaj je odličan posle osvajanja titule, posebno posle prošle godine kada smo igrali na njihovom domaćem terenu. Došli smo ovde i pobedili. Neverovatno je”, kaže Rendolf.

I Rendolf je naravno morao da pomene Luku Dončića, svog saigrača i iz reprezentacije Slovenije.

“On je čudo. Kako je samo napredovao od leta pa do sada. Imaće neverovatnu karijeru i u NBA ligi”.

Istina, i sam Rendolf je imao neverovatnih 10 meseci.

“Ne biste mogli ni sami da izrežirate bolje, zar ne? Zahvalan sam na svemu što sam imao priliku da igram i osvojim”, poentirao je Rendolf.

Trej Tompkins se ponovo pokazao kao važan igrač Reala u šutu, ali i skoku. Dao je 10 poena u finalu, bio je dvocifren.

“Ne postoji osećaj kao što je ovaj. Postali smo prvaci Evrope i to tako što smo osvojili titulu u tako sjajnom gradu kao što je Beograd“, rekao je Tompkins koji je imao onaj neverovatno bitan skok u napadu i koš u poslednjoj deonici.

“Jednostavno, igram na poziciji četvorke, to je moj posao“, rekao je odlični Tompkins.

Bredli Vonamejker je u prvoj sezoni sa Fenerbahčeom igrao finale, ali nije uspeo da se domogne trofeja. Borio se, pružio dobru partiju, ali i promašio neke šuteve...

„Kada se sve pogleda - odlična sezona za nas. Ući u finale je fantastičan posao. Oni su pogodili neke šuteve u trećoj deonici. Nismo bili nervozni, bili smo spremni da igramo, pokazali smo čvrstinu“, rekao je Vonamejker posle utakmice.

Na kraju, i Rudi Fernandez nije trošio reči hvale za Luku Dončića. Nekako se stiče utisak da je ovo njegova titula, i titula za njegov oproštaj od Evrolige. Svi samo o njemu i pitaju i govore.

“On je poseban momak, mora da igra sa najboljim igračima na svetu. Možda će nam nedostajati sledeće sezone, ali to je normalno. Ima 19 godina i sve to zaslužuje“, rekao je Fernandez.

(FOTO: MN Press)