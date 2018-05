Nije tajna da Nikola Lončar godinama unazad radi kao stručni konsultant prestižne španske platforme Movistar, a kako mu je centrala u Madridu, igre madridskog Reala poznaje u najsitnije detalje.

Ipak, njegov dolazak u Beograd sa njemu dragim španskim kolegama morali smo da upotpunimo pričom o predstojećem Fajnal foru, ali i detaljima koji bi mogli da reše polufinalne mečeve. Kao čovek koji košarku drži u malom prstu, jasno je da svaka njegova reč ima težinu.

"Na svakom Fajnal foru velika su očekivanja publike, kritičara, ljubitelja košarke... Na završnom turniru su četiri najbolja kluba i oni su apsolutno zaslužili da budu tu gde su. Žalgiris se pokazao kao najveće iznenađenje u poslednjih nekoliko sezona i to je dobro za košarku", počinje Lončar za MOZZART Sport.

Odmah smo prešli na stvar i konkretno pitanje - šta očekuje od susreta Žalgirisa i Fenerbahčea?

"Fenerbahče je favorit, ali ne možemo da kažemo sa sigurnošću da će proći pošto je Žalgiris tokom sezone pokazao da igra jako dobru košarku. Pobedio je već jednom Fenerbahče i to kao gost, posle je na svom terenu lako izgubio. Ne znam sad koliko će biti neizvesna utakmica, ali sam siguran da će biti dobra za gledanje".

Nismo se na tome zadržali, već smo malo dublje ušli u analizu...

"Prelomni faktor za Žalgiris moglo bi da bude neiskustvo tima, ali i trenera Jasikevičijusa koji se dosad nije nalazio u ovoj situaciji. Pogledajmo samo, s druge strane, Željka Obradovića - devet titula, 16 učešća na F4... On zna kako se to radi. Opet, prednost Žalgirisa je to što je Jasikevičijus kao igrač osvajao Evroligu i zna kako da uđe u glavu svojih igrača, da ih podesi za ovako bitnu utakmicu. Opet, to je drugačija situacija kada si na klupi. Fenerbahče je tim koji funkcioniše jako dobro. Fale im Bogdanović i Judo, njihove zamene nemaju možda dovoljno iskustva kao oni, ali Željko je tu i zna kako da im nađe pravu ulogu".

Kritičari, opet, veruju da će mnogo luđa utakmica biti ona između CSKA i Reala...

"Svi jedva čekamo da ta utakmica počne", kao iz topa će Lončar.

"Bitna stvar za Real - vratio se Ljulj i on kao faktor mnogo će značiti ekipi, posebno jer se cele sezone mučila s povredama. Rendolf mora da uđe u svoju prepoznatljivu formu i njemu ista trenutno jedino nedostaje. CSKA je u Beograd stigao s rovitim Hajnsom i De Koloom, ne znam u kakvoj su formi. Znam da su ih mučile povrede. Po meni, CSKA nije favorit kao nekih prethodnih godina, bez obzira na snagu tima, budžet, sezonu..."

Objasnio nam je Lončar kako vidi dva tima.

"Imam osećaj da Real ima bolju formu pred polufinale. Možda je to zato što ih gledam svakodnevno, zato imam utisak da ih znam mnogo bolje od drugih timova. Ali, to ne mora ništa da znači. Pazite, CSKA je izuzetno opasan tim, Higins i Rodrigez su posebno opasni ove sezone, izneli su ogroman teret na svojim leđima dok su se Hajns i De Kolo oporavljali. Biće svakako mnogo dobra utakmica".

Kao bitan faktor sudara dva giganta Lončar je označio Luku Dončića, ali...

"Luka je svoju sezonu iskoristio maksimalno usled povrede Ljulja. To mu je pomoglo da po indeksu bude najbolji igrač. Ali, za mene je mnogo važan taj faktor 'Ljulj', za ceo tim i ostale igrače. Kada je on tu, u krugu tima i ostalih saigrača, kada osete samo njegovo prisustvo - vidite da ekipi to mnogo znači. Neće on biti na nivou svojih igara od ranije zbog operacije koju je imao i toga što ga nije bilo devet meseci. Ali, on će imati svoj, psihološki uticaj na ceo tim, a to će značiti i treneru Lasu".

U redovima CSKA mnogo toga zavisiće od Serhija Rodrigeza.

"Biće posebna utakmica za njega. Otišao je iz Reala, ali ga svi i dalje jako dobro poznaju. Videćemo kako će se snaći protiv svojih. Tokom ligaškog dela se nije dobro pokazao, zato će imati motiv više da popravi stvari koje mu se nisu svidele ranije".

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: Star Sport