Mutina škola za buduće reprezentativce

Kada u nepune tri godine postojanja konstantno napredujete, izgradite put do Superlige, zaigrate u pilot izdanju ABA 2 lige i za to vreme dva puta bude učesnici završnog turnira Kupa Radivoja Koraća, a master projekat jeste rad sa talentovanim košarkašima - ne postoji bolja konstatacija od one da je pred klubom lepa budućnost.

U njemu je svoj pečat ostavio Miroslav Nikolić. Jedan od pouzdanih saradnika selektora Srbije Aleksandra Đorđevića vodi Dinamik sa Dorćola od prvog dana (izuzev perioda rada u Partizanu) i praktično je najzaslužniji za to što je klub u ovoj, današnjoj poziciji. Dinamik više nije novajlija u Nišu, niti je borba za pehar Žućkove levice hod u nepoznato. Nakon prošlogodišnjeg debitantskog nastupa i ubedljivog poraza od Mege, Dinamik se u Niš zaputio samo sa jednim ciljem - da se protiv istog takmaca predstavi u još lepšem svetlu.

„Mi smo autsajderi. Nama je veliki uspeh što smo se uopšte kvalifikovali za Kup. Klub postoji tri godine i to treba imati na umu. Mega je za nas ekipa, realno. Imaju višegodišnje iskustvo, Dejan Milojević radi odličan posao sa igračima, svaka čast. Između nas i njih postoji velika razlika, u iskustvu, fizički, takmičarski... Kod nas se neki igrači još razvijaju, oni su mnogo jači fizički od nas. Na papiru je Mega apsolutni favorit“, kaže Miroslav Nikolić za MOZZART Sport.

Ipak, ne dolazi mladi klub sa Dorćola u niški Čair sa belom zastavom iznad glave. Mada je Mega apsolutni favorit, u Dinamiku gori želja da se iskoristi svaka greška iskusnijeg rivala i napravi senzacija.

„Igraćemo maksimalno, koliko možemo. Mega je favorit, kao i svi ostali protivnici. Oni su u prednosti jer imaju daleko veće iskustvo. Borićemo se, mi smo dobra ekipa, škola košarke s dosta talentovanih igrača. Oni će imati priliku da se pokažu. Prošle godine su nas pobedili 30 razlike (84:57 prim. aut.) i videli smo gde smo. Videćemo sada, posle godinu dana, koliko smo napredovali. Nama je najvažnije da odigramo što bolje, pa da vidimo gde smo sada. Stručni štab će svoj deo posla da odradi maksimalno profesionalno“.

Pošto je gotovo izvesno da će Megi ili Dinamiku protivnik u polufinalu biti Partizan, pitali smo donedavnog stratega Parnog valjka da li kod njega postoji određena motivacija da se ukrste koplja u narednoj fazi?

„Ne, ne. Mi kada bismo prošli, slučajno, ovo četvrtfinale, mi bismo samo olakšali Partizanu posao za finale, kad pogledaš realno. Ne razmišljamo o polufinalu, iako bih ja najviše voleo da prođemo to prvo kolo i izađemo na crtu Partizanu. Nećemo se predavati, ali nećemo ni da se zanosimo. Nama jeste cilj da odigramo što više kvalitetnih utakmica“.

Cilj Nikolićevog rada u Dinamiku je jasan - razvoj talentovanih, mladih košarkaša i stvaranje potencijalnih reprezentativaca Srbije.

„Meni je cilj da uigravam mlade igrače, da izvučemo dvojicu-trojicu mladih nada u naredne dve do tri godine. Da skupljaju iskustvo na velikim takmičenjima i napravimo od njih A reprezentativce“, kaže Nikolić i dodaje:

„Kod mene su sve momci od 1996. do 2001. godišta, imamo uvek dvojicu starijih igrača koji bi držali određeni nivo, da imamo kontinuitet pobeda. Ne valja da klinci tako mladi izgube sve utakmice. Treba da pobeđuju, gube, da stvaraju određeno samopouzdanje i stvore sliku kako treba da se ponašaju, kakav je osećaj kada se igraju velike utakmice“.

Okosnicu tima čine srpskoj košarkaškoj javnosti poznata imena. Reprezentativac Srbije sa Evrobasketa u Sloveniji Nemanja Krstić je među liderima ekipe, tu je i Miloš Milisavljević koji sa sobom nosi iskustvo iz Mege i vremena kada je trenirao sa Orlovima, kao i doskorašnji igrač Crvene zvezde, nekada vrlo talentovani Petar Rakićević. Posle odlaska iz Partizana Miroslav Nikolić je u Dinamik vratio i mladog strelca Andreju Stevanovića, koji se dugo kali pod Mutinim budnim okom. Zbog toga je mlađim igračima lakše da se nose sa izazovom plovidbe u seniorskim vodama, ali i razvoja kroz drugu ligi Jadrana.

„ABA 2 liga nam i služi da proverimo naš kvalitet protiv timova iz regiona. Da stičemo preko potrebno iskustvo. Svako od njih ima koncept da dovede iskusne igrače, da bi se takmičili. Oni su opterećeni rezultatima, mi nismo. Mi smo na sredini tabele, mogli smo da budemo i u četiri, ali to sad nije ni bitno. Važno nam je da u vatru ubacimo nekog mladog igrača, da drugi vide kako je to kad mladi igraju kod nas. To je dobra stvar za sve nas“.

Dinamik ne nosi sa sobom teret „moranja“ u rezultatskom smislu, ali ima obavezu da mladim igračima pokaže put daljeg razvoja. Zbog toga je utakmica sa Mega Bemaksom došla kao poručena.

KUP RADIVOJA KORAĆA

ČETVRTFINALE

Četvrtak:

FMP - Metalac 101:68

/Čović 18 - Đukanović 22/

Crvena zvezda - Borac Čačak 85:79

/Feldin 15 - Đoković 18/

Petak:

17.00: (1,85) MEGA BEMAKS (hendikep -19,5) DINAMIK (1,85)

19.30: (1,85) PARTIZAN (hendikep -31,5) ZLATIBOR (1,85)

*** Kvote su podložne promenama

PIŠE: Nikola Stojković

(FOTO: Star Sport)