U prvom kolu Superlige Srbije košarkaši Borca će ugostiti ekipu Zlatibora iz Čajetine. Navedeni timovi imali su priliku da se sastanu ove sezone dva puta u KLS ligi, a skor je 1:1. Zlatibor je pokazao da je veoma neugodan protivnik, tako da će Čačani morati dobrano da oznoje dresove ako žele da startuju pobedom.

Treba pomenuti da je u Borcu došlo do izvesnih kadrovskih promena u odnosu na poslednji susret ovih timova. Na mestu šefa struke Raška Bojića je zamenio Jovica Arsić. Takođe, čačansku četu su pojačali Kutlešić i Radulović, tako da Borac sa ozbiljnim pojačanjima dočekuje Superligu, preko koje će pokušati da ponovo izbori igranje u ABA 2 ligi. Svi veruju da će u tome i uspeti.

I Čajetina se u međuvremenu pojačala i angažovala Mladena Pantića koji je u nekoliko navrata nosio dres Borca. Vatreno krštenje na klupi Borca imaće trener Jovica Arsić, koji je izjavio da Borac ima obavezu da nastavi sa dobrim igrama. Takođe, napomenuo je da najvažnije utakmice za čačanski klub kreću polovinom maja, kada počinje eliminaciona faza.

,,Imamo obavezu da zadržimo kvalitet igara koje je Borac pružao u dosadašnjem delu sezone. Zahvaljujući novim pojačanjima potrudićemo se da nadomestimo neigranje Ilije Đokovića, koji je do povrede bio motor ekipe i možda i najbolji igrač. Mislim da smo u prethodnih nekoliko dana odradili dobar posao. Dodao bih samo da koliko god utakmica sa Zlatiborom bila važna, najbitniji mečevi nas očekuju polovinom maja, kada počinju eliminacione borbe i gde treba da se pokažemo u najboljem izdanju”, jasan je novi šef struke Borca.

Kapiten Marko Marinović naglašava da njegovoj ekipi predstoji najvažniji deo sezone.

,,Iako zvuči neverovatno, mi smo odradili već dva prvenstva, i očekuje nas treće. Po mom mišljenju, napravili smo dobre uspehe, ali oni neće ništa značiti ako se preko Superlige opet ne plasiramo u ABA 2. Ne znam da li će ove godine Superliga biti kvalitetnija, ali sam siguran da će sada biti zanimljivija i teža. Svi će se boriti za peto i šesto mesto koje vode u ABA 2 ligu”, poručuje Marinović.

Novajlija u sastavu Borca, Dušan Kutlešić kaže da će utakmica sa Zlatiborom biti teška i neizvesna, baš poput prve dve odigrane ove sezone.

,,Ako nam se ukaže prilika, potrudićemo se da ostvarimo što bolji plasman. Ipak, primarni cilj nam je da obezbedimo ABA 2. Prva utakmica je uvek specifična, ne sumnjam da će nam biti teško protiv Zlatibora, možda će pobednik biti odlučen pred kraj meča. Takođe, ove prve utakmice biće dobra prilika da se Radulović i ja dodatno uigramo i još bolje upoznamo sa ostatkom tima”, reči su novog beka Čačana.

Direktor kluba Marko Ivanović iskoristio je priliku da se zahvali bivšem treneru Rašku Bojiću na svim ostvarenim uspesima, i da poželi novom šefu struke Arsiću sreću u radu. Pored toga, Ivanović je pozvao publiku da nastavi da bodri Borac kao i do sada.

,,Zahvalio bih se Rašku Bojiću na dosadašnjem radu u KK Borac. Takođe, želeo bih da čestitam njemu i igračima na ostvarenim uspesima. On ostaje da radi u klubu, deo je naše porodice, a dogovorićemo se koja će zaduženja preuzeti. S druge strane, poželeo bih dobrodošlicu Jovici Arsiću. Smatram da smo pronašli odličnog trenera i čoveka da vodi naš tim. U saradnji sa njim angažovali smo Kutlešića i Radulovića. Želeo bih da se zahvalim i publici što nas podržava u svim situacijama, dobrim i lošim. Iskoristio bih priliku da pozovem navijače da i protiv Zlatibora bodre Borac, verujem do nove pobede”, rekao je direktor Ivanović.

Broj đačkih karata biće ograničen (300 komada) i koštaće 100 dinara. Što se tiče ulaznica za odrasle osobe, njihova cena biće 300 dinara. Blagajna se otvara u 15 časova, a karte se mogu kupiti do pred sam početak susreta.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 19:00 8381 SRBSL Borac - Zlatibor ki 1 1,30 Ukupna kvota 1,30

SUPERLIGA - 1. kolo

Grupa A

Sreda

19.00: (1,85) Crvena zvezda (-34,5) Mladost Zemun (1,85)

19.00: (1,85) Mega Bemaks (-21,5) Tamiš (1,85)

19.00: (1,30) Borac Čačak (16,00) Zlatibor (3,90)

Grupa B

Četvrtak

18.00: (1,85) FMP (-18,5) Metalac (1,85)

18.00: (1,25) Dinamik (17,00) Vršac (4,40)

20.00: (1,85) Partizan (-27,5) Vojvodina (1,85)

*Kvote su podložne promenama

PIŠU: Đurđe Mečanin/Nikola Minović