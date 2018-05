Željko Obradović u nedelju ide na svoju 10. titulu Evrolige u karijeri. Mnogo puta je u karijeri dobio pitanje vezano za motivaciju, a tako je bilo i pred finale protiv Real Madrida u Beogradu. Jednostavno srpski tener pleni energijom koju godinama, decenijama uspešno prenosi i na igrače i sve to dalje dovodi do uspeha njegovih ekipa.

Željko je bio iskren u razgovoru sa medijima.

"Motivacija počinje uvek sa prvim treningom u sezoni. Kada se upoznamo sa novim igračima, novim timom. Tako počinje jer znamo da moramo da se upoznamo sa novim igračima, da budemo bolji. To je motivacija. A naravno sam dolazak na Fajnal for je velika motivacija. Ako se probudim jednog jutra i stvari budu drugačije, penzionisaću se ngde blizu Atine u Grčkoj", rekao je Obradović pred finale protiv Real Madrida koje je na programu sutra od 20 čas.

Pored Obradovića je na konferenciji za medije sedeo Kostas Slukas. Trostruki osvajač Evrolige.

"Kostas je lider, kao i svi igrači. Ali kada ste plejmejker, to je posebna pozicija i ima veze sa trenerom. Drago mi je da funkcionišemo kako funkcionišemo", rekao je Obradović i pohvalio Luku Dončića rekavši da je veoma pametan igrač i da sama činjenica da govorimo o iskustvu 19-godišnjeg dečaka sve samo kaže.

Pablo Laso je bio igrač Obradoviću 1995. kada je Željko osvojio Evroligu sa Real Madridom. Šta je Španac naučio od srpskog trenera?

"Nije u pitanju jedna stvar. Bio je to proces, učenje od dana do dana. Nismo imali sreće zato što je Željko otišao samo posle dve sezone. Mogli smo da stvorimo tim koji će biti uspešan godinama. To što sam naučio kod Željka kao igrač, sada koristim kao trener. Sećam se da smo na jednoj utakmici vodili 10 razlike i Željko mi je rekao - Pablo, odradio si svoj posao, sada odmori. Hteo sam da ga ubijem", našalio se Laso.

Dakle, odnos tenera između dve ekipe je odličan. Sve je spremno za spektakl!

A, jedna od tema razgovora pred finale bio je i format takmičenja.

"Format je odličan kada shvatite koliki uticaj ima ovaj događaj širom Evrope. Novi format i plej-of su odlični, ali je Fajnal for nešto posebno", rekao je Obradović.

A Laso je poentirao.

"Slažem se sa Željkom. Ovo je jedan neverovatan vikend u Beogradu. Šta više još želite?".

Dakle, sve ovo je užitak i za navijače, ali i za igrače i trenere.