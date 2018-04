Dražen Petrović, košarkaški Mocart, slovi za jednog od najboljih evropskih igrača svih vremena. Majstorije iz vremena dok je nosio dres Cibone, Reala, Portlanda i Nju Džersija ostaće upamćene dok postoji igra pod obručima. Ipak, neke stvari iz njegove karijere nisu toliko poznate. A jedna od njih otkrivena je i u poznatoj emisiji “Informe Robinson” španskog Kanala plus.

Naime, tu je navedeno da je Petrović, idol navijača Reala iz Madrida, potpisao je 1986. godine ugovor sa Barselonom, a dve godine kasnije postao je igrač kraljevskog kluba. U emisiji su citirani odlomci iz knjige "Od neprijatelja do idola" u kojoj je opisan transfer iz Cibone u Real koji je promenio istoriju španske košarke.

U knjizi je navedeno da je Mirko Novosel, tadašnji trener Cibone, u dogovoru sa agentom Hozeom Antoniom Arizagom uspeo da probije "gvozdenu zavjesu" i da od komunističkih vlasti Jugoslavije izdejstvuje dozvolu da Petrović može da napusti zemlju.

Za one mlađe čitaoce, u to vreme važilo je pravilo da samo sportisti sa 28 godina i završenom vojskom mogu da nastave karijeru u inostranstvu.

"Bila je to korupcija na najvišem nivou", rekao je Arizaga.

On i Novosel, tvrdi se dalje, sredili su papire i Petrović je potpisao predugovor sa Barselonom, ali je konačan transfer sprečio tadašnji trener Blaugrane Aito Garsija Reneses.

"Odbio sam da potpišem Dražena Petrovića, jer nisam želeo da plaćamo nekoga dve godine, a da on ne igra za nas. Za mene, Petrović nije bilo simbol sportskog duha", kazao je Reneses.

Agent kao agent, Arizabaga je onda pokucao na sasvim druga vrata.

"Pozvao sam Ramona Mendozu, tada predsednika Reala i pitao ga: 'Hoćeš li da ti dovedem Dražena Petrovića'. Njegov odgovor bio je: 'Zezaš me? Kada?'. Dva dana kasnije Dražen je potpisao za Real", otkrio je Arizabaga.

Petrovićeva madridska karijera trajala je samo jednu sezonu, pošto je u leto 1989. godine otišao u Portland. U dresu Reala osvojio je Kup Saporte, odnosno tadašnji Kup pobednika kupova.

"Pričali smo mnogo puta, rekao mi je da je želeo da se jednog dana vrati u Real", kazao je Arizabaga.

Petrović, 28-godišnjak, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, 7. juna 1993.