Do kraja regularnog dela NBA sezone ostalo je još jako malo, neki timovi moraju da odigraju još deset, a neki 11 utakmica... Onda kreće ono pravo i dugo očekivano. U većini slučajeva ove sezone bavili smo se dobrim stvarima, uspesima, slobodnim igračima, a sada je vreme da se ode i u drugom smeru i da se prisetimo pet najvećih razočaranja ove sezone.

Stravična povreda Gordona Hejvorda

Nova ekipa, veliki ugovor, prvi dan NBA sezone, nekoliko minuta debija za Seltikse i onda… Potpuni šok. Snimak povrede nećemo stavljati jer ne želimo da se sećamo tog trenutka, iako malo kome ko je to video nije ostalo urezano u pamćenje. Gordon Hejvord je slomio nogu, bio je to čist prelom, imao je u svemu čak i sreće i očekuje se da se vrati na svoj košarkaški maksimum kada se oporavi.

Seltiksi su bez njega krenuli odlično, a trenutno drže drugo mesto Istočne konferencije i svakako su jedni od favorita za osvajanje iste i za plasman u veliko NBA finale. Razočaravajuće je to što ne znamo koliko bi Seltiksi bili bolji da je on zdrav i na parketu? Ipak se radi o igraču koji se izgradio u sjajnom smeru, doveo šut gotovo do savršenstva i možemo samo da zamišljamo koliko bi dobri bili Seltiksi. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo, sledeće sezone će imati šansu da pokaže šta može u novoj ekipi, ali ovo je definitivno bilo prvo i jedno od najvećih razočaranja sezone.

Debakl prvog pika Fulca

Iako su unapred znali da će loptu u ruke dati Benu Simonsu, 76ersi su ipak kao prvog draftovaliMarkela Fulca, igrača kome upravo treba lopta u rukama. Pouzdali su se u njegov dobar šut, ali ovaj mladić ga je negde između drafta i početka sezone izgubio.

Da li je do povrede? Da li je stvar psihe? Da li je zaboravio da šutira? Zašto to sve uopšte traje tako dugo? Mnogo je pitanja oko prvog pika drafta 2017. godine, ali nakon uvodnih nekoliko utakmica on više nije igrao ove sezone, a verovatno ni neće. Šta se tačno događa, teško je reći jer i 76ersi škrtare na informacijama, no svakako ovakav rasplet događanja može izazivati samo razočaranje kod ljubitelja košarke.

Fulc je s pravom bio prvi pik, dečko je igrao sjajno na koledžu, ima jako mnogo toga pozitivnog u svojoj igri, tako da su svi ostali zakinuti za njegove predstave i nadamo se da se isto neće ponoviti i sledeće sezone. Koliko bi Filadelfija bila dobra s njim? Možemo samo da nagađamo, no zamislite da imaju još i njega kao konstantu pretnju s trojke, prodora, dodatnog plejmejkera i još jednog igrača koji na svoja leđa može uzeti teret kada suparnici svoj fokus stavljaju na Embida i Simonsa. Šteta za Filadelfiju, šta drugo reći.

Izgubljena sezona Kavaja Lenarda

Pisalo se mnogo puta ove sezone o Lenardu, njegovoj povredi, bilo je nekoliko najava povratka, pisalo se o gašenju, traženju trejda, izjavljivanju ljubavi Sparsima, Popovićevo odustajanje od računanja na njega ove sezone, najava brzog povratka, ali i opet aktuelno odgađanje. Kod prosečnog NBA fana skupilo se dosta frustracija oko ove razočaravajuće situacije i jedno je jasno, Kavaji je bacio ovu sezonu u niz vodu.

Povreda kvadricepsa je očito izuzetno neugodna, ali sve okolne stvari koje su se događale jednostavno su od ovog napravile potpunu i pomalo suludu sapunicu. Nažalost, neke informacije su išle u smeru toga da je povreda hronična i da će postupak smanjivanja osećaja boli biti jako, jako dug. On je odigrao devet utakmica ove sezone i bio solidan, ali pitanje je hoćemo li ga opet videti pre oktobra i u kakvom će stanju biti.

Za Sparse i njihove navijače ovo razočaranje je smak sveta jer verujte na svetu teško da ima boljeg protiovotrova za tipove poput Džejmsa Hardena i Kevina Duranta od Lenarda.

Pad Endrjua Viginsa

Jasno je da je dolaskom Džimija Batlera, koji voli loptu, Vigins ostao bez dela svojih šuteva, ali to jednostavno ne znači da je morao toliko da padne. Mnogo je u NBA ligi igrača koji su prihvatili manju rolu u korist ekipe i njih nema potrebe mrcvariti, ali Vigins je tu izuzetak.

Radi se o elitnom mladom talentu koji je prošle godine potpisao maksimalni ugovor s Timbervufsima i na kog izuzetno ozbiljno računaju. Što su za to dobili? Ima slabiji procenat šuta nego prošle sezone, procenat šuta za tri poena mu je osetno pao i sada je na 33 odsto, dok su mu slobodna bacanja prvi put u karijeri pala ispod 70 odsto. Tačnije, realizuje 65 odsto slobodnih bacanja što je apsurdno za igrača takvog tipa.

Prosek poena pao mu je za pet što je očekivano zbog Batlera i to nije toliko šokantno ni razočaravajuće, ali podatak da je tek na 80. mestu od 90 niskih krila po defenzivnom plus-minus rejtingu definitivno jeste razočaravajuće. Vigins je svakako razočarao, očekivalo se daleko više od njega ove sezone.

Raspad sistema u Grizlisima

Ne kažemo da je trebalo da osvoje ili igraju finale konferencije, ali stvari su rapidno krenule u vrlo ružnom smeru u Memfisu ove sezone. Godinama su bili pojam čvrstine i kompetitivnosti i razočaravajuće ih je videti na kolenima. Povrede, sukobi i nestabilno vlasništvo odigrali su svoje u ovom slučaju.

Majk Konli je pauzirao sezonu i pitanje je hoće li se ikad više vratiti na nivo na kom je bio pre svih problema s Ahilovom tetivom i petom, a prema svim navodima lice franšize, Španac Mark Gasol, duboko je razočaran razvojem situacije. Grizlisi su se okrenuli onome što je bilo jedino realno u takvoj situciji.

Tankovali su. I možda možemo sledeće sezone videti top pika kako igra uz Konlija i Gasola u Memfisu. Za većinu ekipa koje tankuju to smo i očekivali, ali stvari koje su se događale Memfisu ove sezone jednostavno su razočaravajuće i niko ih nije mogao predvideti. Nisu morali da dođu u tu poziciju.

Preuzeto sa: Germanijak.hr

(Foto: Action Images)