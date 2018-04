Ako smo mogli da očekujemo majstoricu u polufinalnoj seriji ABA lige između Cedevite i Budućnosti, onda su retki koji su to očekivali u duelu Crvene vezde i Mornara. Ali, do nje će doći večeras od 21 čas. Zvezdi cela dosadašnja sezona staje u ovaj meč, a nije da crveno-beli u bliskoj prošlosti nisu imali problema u polufinalima. I prošle sezone je bila ista situacija, ali je, tada u Železniku, pala podgorička Budućnost.

Pojačanje za Mornar na ovoj utakmici trebalo je da bude Uroš Luković, jedan od najboljih igrača Barana. Najavljivao je da će gotovo izvesno igrati u Beogradu, ali je juče trener Mornara Mihailo Pavićević rekao da su šanse za to male. Kod Crvene zvezde ni ovoga puta neće biti Nemanje Dangubića kao ni Pera Antića koji ima distorziju skočnog zgloba.

Zvezda i Mornar su do sada igrali sedam puta i Zvezda je dobila sve susrete osim ovog poslednjeg u Baru.

Veoma dobar zalet za ovu utakmicu za crveno-bele je sigurno i utakmica protiv Real Madrida u Evroligi, koju je Zvezda doduše izgubila košem u poslednjoj sekundi Luke Dončića. Ipak, ta energija i na terenu i na do kraja ispunjenim tribinama svakako je nešto što daje nadu crveno-belima pred ovu majstoricu.

Loše za Zvezdu je povreda Antića, ali je odlično to što su se mnogi igrači razigrali baš pred ovaj treći i odlučujući susret sa Mornarom. Alen Omić je odigrao meč karijere i dao 25 poena uz 10 skokova Realu, odličan je bio i Džejms Feldin, Ognjen Dobrić je uprkos onoj poslednjoj odbrani pokazao da je u dobrom naletu…

Prilično je to dobra osnova pred ovaj prelomni susret sezone.

„Očekivanja za nas su jasna, hoćemo da pobedimo u ovoj odlučujućoj utakmici. To nam je glavni cilj od početka sezone, i cele godine smo se borili da bismo imali prednost domaćeg terena, kao i da odlučujuće utakmice igramo pred svojim navijačima. Zato ih pozivam da nam pruže podršku u ponedeljak. Јer nam to mnogo znači sada kada je važno”, rekao je centar Zvezde Matijas Lesor.

Tim Dušana Alimpijevića moraće da zaustavi Nemanju Vranješa i Dereka Nidama ako želi da prođe bolje nego u poslednjem susretu u Crnog Gori kada je pomenuti dvojac ubacio maltene 60 poena. Posebno što neće igrati Luković pa će opet celokupno opterećenje biti na ovoj dvojici.

Mornar je pre ovog meča odmerio snage sa Groningenom u FIBA Evrokupu i doživeo poraz. Trener Mihailo Pavićević kaže da Mornar nije bez šansi.

"Ništa se nije promenilo pred treću utakmicu, sve što sam rekao ranije stoji - i taj meč, kao i prethodna dva, zavisi od Crvene zvezde. Beograđani su favoriti, ali favoriti koji to moraju da dokažu i na parketu. Normalno, ako nas dobiju, sportski ćemo čestitati. Za nas je ovo zaista fantastična sezona. Dovoljno je samo reći da je utakmica Zvezde protiv Reala poslužila kao pripema za majstoricu u plej-ofu sa Mornarom. Time je sve rečeno. Ulog je ogroman, pritisak je veliki na našeg rivala, nije u pitanju samo ova sezona nego i iduća. A nama nadu niko ne može uzeti”, rekao je Pavićević.

Dobra stvar za Zvezdu je to što je na meču protiv Real Madrida pokazala da može da ozbiljnije napadne i ispod koša što je nova dimenzija igre u odnosu na dosadašnji deo sezone. Ako uz to krenu trojke, jasno je da Mornar nema mnogo šansi u Pioniru.

U prva dva meča Pavić i Vujošević su pružili dosta bolju igru pod košem nego što se to očekivalo, pa se i u Baru nadaju da će njih dvojica uspeti da pruže dobar otpor Lesoru i Omiću. Dosta će zavisiti i od sudijskog kriterijuma. Sudije na ovom meču biće Mario Majkić, Sašo Petek i Igor Dragojević.

Zvezda više nema šta da čeka, ovo je meč koji mora da dobije ako želi u Evroligu sledeće sezone. A koliko je Evroliga važna za funkcionisanje kluba to ne moramo posebno da objašnjavamo.

Zato za Zvezdu večeras “postoji” samo jedan ishod. Pobeda.

ABA LIGA, polufinale: CRVENA ZVEZDA - MORNAR (21h)

Dvorana Pionir

Sudije: Mario Majkić, Sašo Petek, Igor Dragojević

Foto: Star sport