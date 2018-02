Sakramento opet zaljubljen u Srbina - Bogi sluša pravu muziku, razume košarku i razmišlja zrelo

Bogdan Bogdanović voli Sakramento, a ta ljubav je očigledno obostrana. Srpski as je letos stigao u Kaliforniju, a kako piše lokalni Sakramento Bi, veoma dobro i brzo se navikao na američku kulturu, novo okruženje i saigrače. Amerikanci ističu da je Bogdanovićev veliki plus to što, iako ima 25 godina, poseduje ogromno iskustvo igranja u velikim evropskim klubovima sa kojima je osvajao trofeje, ali i naučio kako bi trebalo da se ponaša profesionalni košarkaš. A van terena mu svakako nije bilo teško da se uklopi sa saigračima uvek spremnim za zabavu.

“On je već dosta dugo u košarkašim vodama. Zna kada može da izađe u noćni provod, a kada bi trebalo da odmori. Zaista je dobra ličnost i svi u klubu ga vole”, objasnio je iskusni košarkaš Kingsa Geret Templ.

Ono što, recimo, Bogdanović ne razume je ekscentrični ukus za modu pojedinih saigrača iz Sakramenta, a verovatno je, kako piše Sakramento Bi, jedini košarkaš u NBA koji u svoj tim u video igri bira kolege poput Jusufa Nurkića i Klinta Kapela.

Pre nekoliko dana su američki novinari pitali Bogdanovića da li mu se dopadaju noviji hip-hop izvođači koje “forsira” medijski sveprisutni Lonzo Bol.

“Nisam neki veliki ljubitelj tog novog repa. Sviđa mi se ritam, ali su stihovi glupi”, pravo u čelo gađa Bogdanović.

Ima stvari na koje se srpski košarkaš još nije navikao, kao što je afroamerički sleng.

“Imamo tako zajedničku grupu u kojoj se dopisujemo, a Bogi učestvuje s vremen na vreme. Tako, kad smo napisali - Kome je potreban 'čop u Hjustonu', on je pitao šta je to. A kod nas se zna, pogotovo kod tamnoputih igrača da je to u stvari pitanje - kome je potrebno šišanje. To su stvari koje on još mora da skapira. S vremena na vreme mu objašnjavam neke stihove iz pesama i značenje određenih izraza”, kazao je Dearon Foks.

Ipak, pojedini saigrači poput Gereta Templa, smatraju da se Bogdanović ponaša kao američki košarkaš.

“U avionu sluša muziku, igra igrice, kocka se i slično. A zanimljivo, naginje ka afroameričkoj kulturi više nego prema bilo čemu drugome, što je za nas baš lepo”.

Ono što je srpski košarkaš priznao da mu je potrebna mala pomoć kada je u pitanju upravljanje novcem nakon što je potpisao sa Kingsima trogodišnji ugovor vredan 27.000.000 dolara. A tu su mu priskočile stare kuke iz ekipe Zek Rendolf i Džordž Hil.

“Rekli su mi - samo nemoj da se glupiraš. Ako uradiš nešto baš, baš loše, možeš da izgubiš mnogo novca”, objasnio je Bogdanović.

Kaže da je te stvari prepustio svojim menadžerima, što je i normalno s ozbirom da svi igrači moraju da se skoncentrišu na dešavanja na terenu. Ali, kada ima slobodnog vremena, Bogdanović voli da odlazi i istražuje San Francisko ili da pronalazi nove restorane u Sakramentu.

“Mislim da je on doneo određenu dozu zrelosti u našu svlačionicu. Ostale novajlije bi trebalo da se ugledaju na njega. Bogi im dosta pomaže da shvate neke stvari koje radimo u video analizama”.

Bogdanović će zajedno sa saigračem Badijem Hildom predstavljati Kingse na predstojećem Ol Star vikendu u Los Anđelesu. A nada se da će se tamo sresti sa idolom.

“Hoću da vidim Kobija Brajanta. On je bio moj idol, stalno sam ga gledao. Želim da vidim kakav je kao osoba, a na žalost, nisam imao priliku da igram protiv njega ili da ga gledamo uživo”, zaključio je novi Srbin u kojeg se Sakramento zaljubio.

