Srbija nema tim u finalom okršaju ABA 2 lige! Slovenci su sinoć u Čačku, na opšte zaprepašćenje domaćih navijača uradili ono čemu se malo ko nadao. Krka je izbacila sve do juče silni Borac bez Ilije Đokovića s konačnih 86:82, dok je Vršac ne samo izbačen, nego i deklasiran od Sikst Primorske sa 88:64.

To su fakti, i zato danas startujemo s linije tipovanja na finalnu utakmicu između Kreke i Sikst Primorske koja počinje u 19.00. Glavno je pitanje, da li se Krka može tretirati kao favorit u ovom susretu? Verovatno, ali treba imati na umu da ekipa koja je deklasirala Vršac, ali i savladala večerašnjeg rivala u regularnom delu sezone sa 72:69, nema nameru da se brani. Odlučiće živci, a Krka ih, to se sinoć na primeru Borca ima i previše, uz šta vredi provući i uporednu statistiku dva tima. Naime, Krka je samo jednom ove kalendarske godine bila bolja od Primorske koja je čak dva puta slavila. U šampionatu Slovenije, prvo je u februaru zabeleženo 82:72, a zatim u istom takmičenju 80:76 za Krku. Zatim dolazi pobeda Primorske u ABA 2 formatu...

Šta je KK Borac za utehu ponudio svojim navijačima? Sjajan je gest čačanskih košarkaških radnika, koji pozivju publiku da večeras isprati finale ABA 2 lige, uz slobodan ulaz u Halu kraj Morave.

Neočekivano i bolno, dve su reči koje opisuju utiske koji kruže čaršijom nakon prvog polufinala, odigranog između Borca i Krke. Suze mnogobrojnih igrača Borca jasno su svedočile koliko im je ova utakmica bila važna. Urpkos porazu, igračima, stručnom štabu i upravi kluba ništa se ne može zameriti. Oni su dali sve od sebe. Iako je bilo očigledno da se Krka neće predati, i da je u Čačak došla sa željom da iznenadi, svi u hali su verovali da će Borac na kraju izaći kao pobednik. Do toga na žalost nije došlo. Uprkos velikoj srčanosti, na kraju je falila mrvica sreće. Naravno, ostaje žal za propuštenom prilikom, jer Borcu, klubu sa prebogatom istorijom svakako da je mesto u najelitnijem regionalnom takmičenju.

Treba još jednom pohvaliti ingenioznu čačansku publiku, koja se dobrano potrudila oko koreografije i navijanja. Ponovo je pokazala da voli i živi za košarku. Falilo je samo malo sreće pa da nakon četrdeset minuta igre nastane delirijum u hramu košarke kraj Morave. Ipak, umesto slavlja nastupila je neverica. Bez obzira na sve, Čačani su igrače Borca pozdravili ovacijama. Ništa manje nisu ni zaslužili. Čitave sezone bili su sjajni u ABA 2 ligi. Strateg čačanske ekipe Raško Bojić napominje da su loše izvođenje penala i inferiornost u skoku koštali njegov tim trijumfa i finala.

,,Moj prvi utisak je da smo, ma koliko se pripremali, pali u psihološkom aspektu. Jednostavno, igrači su previše bili impresionirani fantastičnom atmosferom koja je napravljena u hali. To je igračima okovalo ruke, pa im je falilo sigurnosti u nekim situacijama i elementarnim stvarima. Tu pre svega mislim na izvođenje slobodnih bacanja, gde smo imali 13 promašaja. Takođe, pali smo u segmentu igre koji smo apostrofirali kao Krkin možda i najveći adut, a to je njihov timski ofanzivni skok. Gledajući statistiku, imali su 16 skokova više. Košarkaški posmatrano, to su dva elementa u kojima smo mi zakazali, a na kojima je Krka gradila pobedu, i na kraju zasluženo do nje došla“, jasan je prvi trener Borca.

Takođe, mirnoća i sigurnost u šutu bili su dobar saveznik ekipi iz Novog Mesta u polufinalnom okršaju. ,,Bili su mirniji u nekim situacijama, kažnjavali su iz čistih otvorenih pozicija. Kada se činilo da nekom dodatnom energijom i željom mi možemo da uhvatimo priključak, falilo nam je mirnoće u šutu, što je Krka imala“, dodao je Bojić. Borac je tokom ove sezone imao dva velika peha, prvo se povredio Đorđe Mićić, a zatim u ključnom trenutku i Ilija Đoković. Da nesrećama tu ne bude kraj, u prvom poluvremenu protiv Krke povredio se Miloš Dimić, tako da je spoljna linija Borca igrala bez tri izuzetno važna igrača. ,,Definitivno, u sportu kao u životu faktor sreće je vrlo bitan. Mi je definitivno nismo imali. Previše je pehova bilo ove sezone. Od povrede Mićića, zatim Đokovića u ključnom trenutku, i na kraju povreda Dimića. Na objektivno skraćen roster, gde imamo deset seniorskih igrača, jedanaesti igrač je prošlogodišnji junior a dvanaesti kadet to su bile otežane okolnosti gde mi jednostavno nismo imali snage da pariramo večeras raspoloženom timu Krke“, zaključio je trener Bojić.

Mladi igrač Borca Uroš Čarapić, vidno potresen nakon poraza zahvalio se publici na sjajnoj podršci, i najavio je borbu za ABA 2 ligu.

,,Čestitao bih Krki na pobedi, a mojim momcima na borbi. Trudili smo se, ali nismo imali sreće sa povredama. Prosto, večeras nas nije htelo. Teško je posle ovakve utakmice bilo šta reći. Zahvalio bih se publici što je došla u ovolikom broju da nas podrži. Idemo dalje, moramo se potruditi da i ove godine izborimo igranje u ABA 2 ligi, pa se nadam da ćemo naredne sezone imati više sreće“, reči su Čarapića.

Dan nakon poraza kratkim saopštenjem oglasio se i KK Borac koji se pre svega zahvalio čačanskoj publici na sjajnom ambijentu i podršci tokom čitavog meča sa Krkom.

“ I porazi su sastavni deo sporta. Hvala Čačanima što su bili uz nas. Srpski klubovi nisu stigli do finala u kome će se sastati naši sportski prijatelj iz Slovenije Primorska i Krka. Borac, kao dobar domaćin poziva navijače sa kupljenim ulaznicama da večeras budu u dvorani i isprate finale. Takođe, ko nije nabavio ulaznicu može je nabaviti po ceni od 500 dinara. Svi sa kupljenim ulaznicama trebalo bi da uđu u dvoranu do 18.50 časova kako bi zauzeli svoja mesta. Nakon toga ulaz će biti slobodan da bi finale proteklo u pravoj fer i sportskoj atmosferi. Još jednom hvala Čačanima na podršci”, stoji u saopštenju KK Borac.

ABA 2 liga – finale F4

19.00: (2,10) Krka (14,00) Sikst Primorska (1,85)

PIŠU: Đurđe Mečanin/Nikola Minović

FOTO: ABA 2