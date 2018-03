Kritike trenera Majka Melouna očigledno su urodile plodom - Nikola Jokić posle nekoliko loših večeri pružio je fantastičnu partiju u porazu Denvera od Klivlenda (108:113). Srbin je bio košgeterski vrlo raspoložen, a Kavalirsi bi u svakoj drugoj varijanti morali da se predaju pred kršnim Somborcem, osim u ovom. U ovom kada je Lebron Džejms gazdovao i pokazao da NBA tron i dalje pripada Kralju.

Džejms je za 39 minuta na parketu ubacio isto toliko poena, uhvatio 8 lopti i podelio 10 asistencija. On je dao svih devet poslednjih koševa za goste, uključujući i ključni na 1:15 do kraja, kada je pri rezultatu 106:104 za svoj tim pogodio trojku. Lebron je imao skromnu podršku Rodnija Huda (15 poena) i Larija Nensa (13 poena, 13 skokova), što je bilo dovoljno za novi trijumf.

Nagetsi su prvu deonicu izgubili sa 15 razlike, a u meč su se vratili u trećoj deonici zahvaljujući izvanrednom Jokiću. U tom delu igre Srbin je ubacio čak 17 koševa. Posebno zanimljivo bilo je nadmetanje našeg reprezentativca sa Džejmsom u samom finišu. Lebron, podsetimo, svih devet poslednjih poena za svoj tim, Jokić osam od 12 poslednjih za Denver. Na kraju, kada se podvukla crta, Nikola je sakupio 36 koševa za 34 minuta na parketu, i tome dodao 13 uhvaćenih lopti, odnosno šest asistencija. Iz igre skoro nepogrešiv: za dva 10/11, za tri 2/3. Sa linije penala 10/11.

Podsetićemo na podatak da je u tri prethodna meča Jokić jedva sakupio 22 koša, odnosno da je ovo njegov drugi najbolji košgeterski učinak u sezoni. Bolji je bio samo protiv Bruklina pred kraj prošle godine - 41.

Uz srpskog asa dobre partije u redovima Denvera zabeležili su Heris (18), Plamli i Milsap (12), te Mari (11).

Koliko je Nikola Jokić noćas bio dobar, toliko je, nažalost, Bogdan Bogdanović zakazao. I Kingsi nisu imali šanse protiv Pelikansa - 101:114. Nekadašnji bek Partizana i Fenerbahčea pružio je jednu od najlošijih partija u karijeri, a u NBA ligi svakako najlošiju otkako je došao. Za 26 minuta na parketu Bogdan je šutirao 0/3 za dva i 0-3 za tri. Uhvatio je doduše četiri lopte i upisao tri asistencije, ali bilo je jasno od starta da to neće biti njegovo veče. Iz tog razloga u poslednjih 12 minuta nije ni ulazio u igru.

Sakramento je gubio tokom čitavog meča, na poluvremenu je bilo čak +18 za goste. Uspeli su to Kingsi da na kraju malo ublaže, no pitanje pobednika nije se postavljalo nijedog momenta. Ovo je 10 trijuumf Nju Orleansa u nizu, za koju su najzaslužniji Nikola Mirotić s dbal-dablom (26 poena, 10 skokova) i Džru Holidej sa 23 koša. Entoni Dejvis brojao je do 17.

U poraženom sastavu najbolji je bio Badi Hild - 20 poena.

NBA REZULTATI

Indijana - Juta 84:104

/Tarner 24 - Gober 23/

Čikago - Memfis 119:110

/Markanen 22 - Bruks 29/

Detorit - Toronto 119:121

/Grifin 31 - Derozan 42/

Milvoki - Hjuston 99:110

/Adetokunbo 30 - Harden 26/

Sakramento - Nju Orleans 101:114

/Hild 20 - Mirotić 26/

Denver - Klivlend 108:113

/Jokić 36 - Džejms 39/

Los Anđeles - Orlando 108:107

/Lopez 27 - Gordon 28/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

