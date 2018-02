Sve to ide na ”delete”

Novica Veličković

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Niša)

Istinski kapiten. Pravi vođa. Predvodnik.

Na ova tri načina možemo najbolje opisati Novicu Veličkovića i njegov značaj u ekipi Partizana. U prva dva meča Kupa Radivoja Koraća se pokazao kao jedan od najvažnijih šrafova u igri crno-belih, a verujemo da ne postoji taj što sumnja da će Novica protiv Crvene zvezde večeras od 21 čas papučicu od gasa zalepiti za pod u finalu Kupa u Nišu.

Iako to nekada deluje drugačije, Novicu vodi pre svega ljubav prema svom klubu i košarci, a ne animozitet prema protivniku. Zato ga vidite kako galami i kida se i protiv Zlatibora i protiv Zvezde.

Novica ima već dva osvojena Kupa - 2008. i 2009. godine, a te 2009. je bio i MVP završnog turnira. Ne postavlja se pitanje ko ima najviše iskustva u crno-belom dresu pred večerašnji obračun.

„Drago mi je da smo ušli u finale. Čeka nas derbi. Finaleje najvažnije, utkmica kao utakmica - spremićemo se. Odmorićemo koliko god možemo“, bili su prvi utisci Veličkovića.

Partizan će u reprizi prošlogodišnjeg finala pokušati da promeni kraj epizode.

„Zvezda je u suštini prema prikazanom ove sezone favorit. Ali, finale je finale. Ja sam ih dosta imao. Sigurno da iskustvom mogu dosta da pomognem saigračima. I to je to. Prošle godine smo ga izgubili po meni zbog dva tri minuta krajem treće četvrtine. Trofej je u pitanju“.

Crno-beli na trofej u Kupu čekaju još od 2012. godine kada se takođe igralo u Nišu...

„Eto, sve znate. Sve znate. Ići ćemo, moramo da napadnemo trofej“.

Koliko je Partizan za ova tri dana imao prilike da gleda Zvezdu, da je na neki način skautira, mada tu teško da ima nekih prevelikih tajni.

„Gledali smo. Kao što smo gledali sve utakmice. Derbi je bio skoro u Jadranskoj ligi. Ostalo nam je nešto u memoriji. Moramo da se spremimo, pre podne je trening i da spremimo utakmicu što čvršće i sa što više borbe“.

Čini se da Partizan posle dobre utakmice sa Megom ulazi u finale sa nekoliko raspoloženih igrača i da to može da bude važan faktor.

„Derbi je derbi, finale je finale. To da li je raspoložen ili ne... Ne pobeđuje pojedinac nikada. Ne pobeđuje. Nisam mogao ni da ispratim zadnjih pet minuta... Drago mi je da smo dobili i da se dosta igrača uključilo. Sve to ide na „delete“. Spremamo se za finale. Šta si odigrao danas - ko će pamtiti“, jasna je poruka Veličkovića pred večerašnji obračun.

Veličković igra za sada sasvim solidan turnir. Imao je u proseku 10,5 poena, 4,5 skokova, četiri asistencije i Partizan je dok je on bio u igri imao pozitivno kretanje rezultata na semaforu.

Ali, njegov uticaj nikada ne može da se svede samo na puke brojke. Veličković je nešto mnogo više od toga. To kako on bodri saigrače, daje im savete, udara packe i objašnjava kretnje na parketu su stvari koje se ne vide u TV prenosu. To se događa dok je neko drugi u akciji i kadru, odnosno kada krenu reklame. Tada Veličković pruža obrazovno - vaspitni program svojim učenicima.

On je pravi, istinski kapiten crno-belih.

PIŠE: Strahinja Klisarić

(FOTO: MN press)