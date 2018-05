Trener košarkaša Crvene zvezde Milenko Topić bio je zadovoljan pristupom u igri svojih izabranika u ubedljivoj pobedi protiv Vršca od 89:50 u prvom meču četvrtfinalne plej-of serije.

"Važno je što smo pobedom započeli četvrtfinale, ali je dodatno bitan i način na koji smo do toga došli. Tokom ove kraće pauze smo pokušali da popravimo sve ono što nije valjalo i smatram da smo deo toga uspeli da ispravimo. Napravili smo iskorak u pas igri i trčanju. Možda Vršac, uz svo dužno poštovanje nije merilo, ali raduje broj asistencija, timska igra i to što smo u odbrani igrali jedan za drugoga. To je donelo razliku na kraju", objašnjava Topić.

Cilj Zvezde je jasan - što kraćim putem proći u polufinale.

"Bez ikakve lažne skromnosti u Vršac idemo da pobedimo. Uz ovakav pristup, zalaganje i pritisak na lopti možeo to da ostvarimo. Treba da ih tretiramo kao ozbiljan tim. Imaćemo mali odmor, pa ćemo odraditi ozbiljan trening pred put u Vršac."

Ukoliko “večiti rivali” opravdaju uloge favorita gledaćemo derbi već u narednoj rundi.

"Naše planove ne menja potencijalni susret sa Partizanom u polufinalu. Ukoliko budemo igrali sa njima, igraćemo, sada o tome ne razmišljamo. Gledamo sebe i kako da popravimo stanje u kojem smo bili. Želimo da podignemo formu igrača koji su kuburili sa njom i da fizički podignemo stanje igrača kroz treninge."

Mnogo se govorilo i o psihičkom stanju igrača.

"Ranije smo pričali da smo psihički poljuljani i da nas je to 'kočilo'. Fizički smo bili tu, glavom nismo. Radimo na tome i ima pomaka. Već će naredna utakmica biti pokazatelj kakvi smo, a pogotovo potencijalno polufinale, pa ko god nam tamo bio rival", jasan je Milenko Topić.

