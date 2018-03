Najtrofejniji trener u istoriji košarkaškog kluba Partizan Duško Vujošević negirao je tvrdnje predsednika crno-belih Ostoje Mijailovića da je najveći deo duga nastao u vremenu dok je on odlučivao o svemu u Humskoj. Vujošević je istakao i da nema nameru da izjednačava klub sa aktuelnim rukovodstvom i dodao da Partizan mora ponovo da vrati epitet časnog kluba.

"Ljudi koji su sada u Partizanu ne ponašaju se ni najmanje fer kada sam ja u pitanju. Novac koji se meni duguje su lični dohoci, plate, nisu to nikakve premije, niti za rezultate, niti za prodaju igrača, nego osnovne plate na koje imam potpunu moralnu, pravnu i svaku drugu osnovu za potraživanje", kaže Vujošević za Sport klub.

On smatra da je imao dovoljno strpljenja za klub koji je po presudi BAT-a dužan da mu isplati deo dugovanja od preko 100.000 evra. A to je jedan od razloga što crno-beli trenutno ne mogu da registruju nove igrače.

“Iz klubu su odmah obajavili kao da ih ja sprečavam da naprave tim za ovu sezonu, a od momenta kada sam podneo tužnu oni su doveli pet, šest ili sedam stranaca. Vidite koliko sam ih ja onemogućavao i blokirao. Dok se BAT pokrene, dok se uplate sredstva, donese odluka o zabrani dovođenja igrača - to je mnogo vremena i oni su napravili kompletan tim za ovu sezonu. Oni se ponašaju kao da ja dugujem njima, a ne oni meni."

Vujošević je istakao da bi Mijailović trebalo da mu se obraća sa više poštovanja s obzirom na to šta je uradio za klub.

“A ne da objavljuje po sredistvima javnog informisanja kada je stiglo obaveštenje od BAT, kada je podneta žalba, kada je blokiran račun, što nije bila istina. U međuvremenu oni su produžavali ugovore sa nekim igračima koji su već u klubu i pokušavaju da naprave tim koji bi mogao da funkcioniše uprkos kaznama BAT. Ja Partizan ne izjednačavam sa Ostojom i tom ekipom. Za igrače i taj stručni štab, od kada je Čanak tu, naravno da navijam.”

Aktuelni selektor Bosne i Hercegovine kazao je i da se malo toga pita oko poslovanja Partizana poslednjih godina boravka na klupi tog kluba.

“Ni o transferima, ni o raspodeli novca koji su stizali od transfera, ni o donacijama. Uostalom, koga interesuju tokovi novca može lako da ih isprati i utvrdi. Ja mislim da Mijailović zna kako stoje stvari, ali da ih svesno predstavlja neistinito. On nije u zabludi, već svesno pokušava u zabludu da dovede neke druge ljude i izmanipuliše onim navijačima koji i dalje poštuju sve što sam uradio za Partizan. Pokušava da tu vezu što je moguće više oslabi.”

Ono u čemu se Vujošević slaže sa Mijailovićem je tvrdnja da je kredit uzet kod nekadašnje Marfin banke veoma loš, kao i da je potrebno da Partizan napravi sopstvenu trening halu.

"Sve je to u redu, ali treba da se gradi na zdravim osnovama, a ne maltretirajući ljude koji su mnogo toga uradili za klub i koji pretenduju da dobiju ono što su zaradili. Ja nemam rezervnu poziciju. U to vreme sam mogao da živim jer sam imao velike pare koje sam dobio od CSKA. One su u međuvremenu u dobroj meri potrošene, a posao koji radim u reprezentaciji Bosne i Hercegovine zbog zdravstvenog stanja nije ekstra plaćen. Novac ne samo da sam zaradio i zaslužio, već mi je i neophodan. Ne zbog presađivanja kose, nego za moje ozbiljno lečenje. Partizanu želim sve najbolje, ali između ostalog je dobro da vrate ono što su dužni i da povrate status časnog kluba koji vraća ono što je dužan," zaključio je Vujošević.

Foto: Starsport