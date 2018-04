Duško Vujošević

Partizan je angažovao centra Amidu Brimu za nastavak sezone, a uslov da internacionalac iz Gane bude registrovan za Superligu bila je isplata dugovanja Dušku Vujoševiću i Nemanji Gordiću. Nekadašnji trener i plejmejker crno-belih dobili su sport na BAT-u i Partizan je od januara bio pod zabranom registrovanja novih igrača.

U petak se u medijima pojavila informacija da je klub iz Humske isplatio deo dugovanja Vujoševiću (ukupan dug za dve rate iznosi 100.000 evra, plus troškovi suđenja 16.000), dok je sa Gordićem dogovorena dinamika isplate duga u iznosu od oko 50.000 evra.

Međutim, Vujošević u izjavi za Sport Klub podvlači da to nikako nije u skladu sa onim što je definisano presudom.

"Nastavlja se sa nekorektnim ponašanjem kada sam ja u pitanju od strane Partizana. Na ovakav način, ukoliko je stvarno registrovan nov igrač, institucija BAT se dovodi u pitanje. Ta rata koju je trebalo da dobijem još pre dve i po godine, a koja se odnosi na plaćanje iz 2011. je kasnila toliko koliko je kasnila i pošto nisam imao druge mehanizme odlučio sam se na BAT, na jedan složen i skup postupak za onog koji ga povede što je dovelo do zabrane registaracije novih igrača do isplate te rate", rekao je Vujošević za Sport Klub .

Najtrofejniji trener u istoriji Partizana dodaje da je deo duga isplaćen bez njegove saglasnosti.

"Oni su juče isplatili manje od 50 odsto te rate i izgleda na osnovu toga koristeći neke poprečne veze i manipulišući uspeli da registuju igrača. To je krajnje nekorektno i dovodi u pitanje i ispravnost instistucije BAT jer meni je garancija FIBA, nije više Partizan. Radi tačnog informisanja javnosti moram da kažem da Partizan nastavlja da se krajnje nekorektno ponaša prema meni uplatom samo 50 odsto obaveze koju je trebalo da uplati, ako ne 2011. kad je nastao dug, onda kasnije posle reprograma duga. Bez ikakvog dogovora sa mnom koristeći poprečne veze uspeli su da registuju igrača. Ako su ga registrovali to apsolutno nije pravno. Pritom serviraju javnosti informaciju da sam kompletno isplaćen, konkretno cela jedna rata. Situacija je takva i ja ću pravnim putem nastaviti da se borim bez obzira što oni očigledno u FIBA imaju neke svoje veze. Ne bih nikoga posebno imenovao," naglasio je Vujošević i dodao:

"To pokazuje da nema prava jer sam Partizanov moral, odnosno moral ljudi koji vode Partizan odavno video kakav je, ali ako postoji pravo, BAT kao institucija i FIBA da garantuje plaćanje onda ovakve stvari ne bi smele da se dešavaju."

