Cvetković: Možda sam bio pijan, ali od muke!

Jovica Cvetković je bivši. Ne toliko zbog rezultata na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj koliko zbog svih priča koje su po završetku turnira isplivale na površinu. Onima o bančenju igrača po klubovima, pa čak i o tvrdnjama igrača u anonimnom saopštenju da je selektor bančio po hotelu?! O svemu tome danas se naširoko pričalo na sednici Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije na kojoj je - sa deset glasova za i jednim protiv - smenjen dosadašnji selektor.

On sam pak odgovornost svaljuje na igrače i sam RSS. Cvetkovićeve izjave prenosimo sa specijalizovanog rukometnog sajta Balkan-handball.com, na kome možete i detaljnije da čitate o zbivanjima sa burne sednice UO RSS.

“Postojao je strašan pritisak da svi igrači koji su bili u kvalifikacijama budu na EP. O tome sam jedino komunicirao sa predsednikom Đurkovićem. Mišljenja sam bio da ne treba praštati takve prekršaje koji su pravili pojedini igrači u kvalifikacijama, to su radili i pre mene. Osetili smo da smo taoci nekolicine igrača... Bili smo taoci Nenadića... Imao sam 10 debitanata u Hrvatskoj, a to je i opasnost da kroz pripreme i tolerisanje nekih stvari, dolazimo u situaciju da ih (debitante, prim.ut) vaspitavamo na isti način. Od 28 igrača, sedmorica su otkazali dolazak na pripreme. Nije mi omogućena video analiza, hiperbarična komora, testiranje, radili smo kao u kameno doba što se radilo. Ništa nam nije bilo omogućeno u pripremi za Hrvatsku. Sve ovo je nasleđeno stanje. Nisam bio u situaciji da stvaram reprezetaciju kao do 2009, već da je sastavljam od restlova, igrača koji nikada nisu bili nosioci igre. Nedisciplina, javašluk. Ponašanje koje su pokazali govori da su imali zaleđinu u nekome u Savezu“, rekao je Cvetković upirući prst krivice u igrače.

U dahu je nastavio sa konkretnim pričama o nedisciplini u ekipi.

“Ono što se dešavalo na EP jeste bruka i sramota koje se nije desila nikada. Igrao sam rukomet, bili smo nedisciplinovani ponekada kao generacija, ali nikada se nije desilo da igrači idu po kafanama tokom velikog takmičenja, da se rezervišu karte za povratak kući, a prvenstvo još nije gotovo. Nikada se to nije desilo. Jedno može da bude taktika, a drugo je što smo videli na ekranima. To nije taktika, to je ličnost, to je igrač. Očigledno sam zab’o prst u oko nekome, nekim navikama. Jedini način je da se očistimo i da krenemo da stvaramo“.

Potom i o optužbama iznetim u misterioznom saopštenju igrača, da je na alkohol trošio i po 1.000 evra. Utisak je da ga je posebno zabolelo to što mu je ekipa okrenula leđa.

“Možda sam bio pijan, ali od muke“, počeo je Cvetković.

Reči su same navirale...

“Umirao sam na terenu, od kafa i cigareta. Onaj ko me je video ikada pijanog, na jednom treningu, na utakmici, neka dokaže i nikada se više neću baviti rukometom. Ako sam ikada bio pripit i pijan. Nikada u životu. Bio sam pijan kada sam stvarao ovog Nenadića, da bi se afirmisao kao igrač. I tog Šešu0ma, što je sedeo na klupi u Vespremu kada sam ga zvao u tim. Voleo bih da ovi što su pisali u novinama da se predstave imenom i prezimenom... Moje ste sudije i moji krvnici. Hteo sam da ih ne skinem, da ih oteram, da izađem sa sedam igrača protiv Belorusa. Predsednik je rekao: Ne“.

Naišao je naravno Cvetković i na “opoziciju“. Ne može RSS bez svađa. Čuveni pivot Dragan Škrbić, sa kojim se umalo i fizički obračunao tokom samog turnira, imao je šta da zameri selektoru.

“To su igrači sa istim mentalitetom, pristupom reprezentaciji, isti ti koji su prošli kvalifikacije. Posle dve utakmice u kvalifikacijama, na sastanku UO je bio vaš izveštaj u kome kažete da smo odlično odigrali u Poljskoj, a da je razlog poraza od Belorusa u Nišu – umor? Pitao sam da li postoji još neki razlog, ali umor je naveden i to da je bazirana igra u Poljskoj na osam-deset igrača. Sada se navodi da su ti igrači lutali po Nišu, a usvojili smo da je razlog umor? Ne znam da li je bilo pritisaka, od mene nije“, rekao je Škrbić, a preneo sajt Balkan-handball.com.

O samom sukobu sa Cvetkovićem u Splitu.

“Desila se ta situacija, ta situacija u izveštaju je navodno porušila atmosferu u reprezentaciji. Koju je atmosferu porušila? Pravog odnosa prema dresu i instituciji ili bančenja?“, zapitao se Škrbić.

Predsednik UO RSS Božidar Đurković nije želeo da prihvati da Savez nije reprezentaciji obezbedio uslove za pripreme, a posebno je bio ljut zbog Cvetkovićevih reči o tome da je postojao pritisak da zove ovog ili onog igrača.

“Pred Bogom ću da kažem da sam govorio: ’Uzmi najbolje’. Niti sam napadao, niti štitio. Očekivao sam više samokritičnosti, da pričamo o mnogim stvarima koje ovaj izveštaj ne sadrži. Da li je kriv potpredsednik, kancelarija, predsednik, komesar za bezbednost... Nismo mi birali igrače, taktiku, utakmice, treninge... Ima i mojih grešaka, odgovaram Skupštini koja će biti vrlo brzo. Neka se izjasni. Niko od nas ovde nije pljunuo u bunar iz koga pije vodu. I kada je došlo do sukoba u novinama, RSS se oglasio rekavši da je bilo dosta, da ćemo biti transparentni, zato nisam želeo da isključim javnost, jer nemamo šta da krijemo. Najmanje smo čitali o bezvoljnosti, bezidejnosti, mrtvilu, nenormalnoj nemotivisanosti. Izgubili smo dve utakmice po deset razlike, dve po pet. To ovaj izveštaj ne sadrži. Hteo sam da vidim zašto su igrači uspešni u svojim klubovima, a ovde nisu. Nisam se mešao u izbor igrača, niti mešao u taktičke zamisli. Savest mi je mirna, učinio sam sve sa svoje strane“.

