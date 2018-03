Još jutros smo vas obavestili, ali nije zgoreg da ponovimo da od sinoć, “Humanitarni tiket u podne” ima 111. uspešnog kladioca. Dragutin Balaban Bajka, odlučno je s četiri para došao do dobitka od 95.900 dinara, koji će zajedno s MOZZARTOM proslediti NURDOR-u! Zato konstatujemo da su naše poznate ličnosti u kompanijskoj akciji čistog srca do sada tipovale za ukupnu doniranu sumu od 6.249.160 dinara.

Danas krećemo dalje sa Đorđem Lovrenom, koji na kladilački teren izlazi nakon Une Senić, lepše polovine poznatog voditeljskog para Play radija. Kako je Đole igrao sve do Engleske 7, videćemo nešto kasnije, uz startno obaveštenje da je naš današnji gost odigrao šest parova, koji su u trenutku tipovanja bili teški MOZZART kvote 26,89. Naš gost je ovoga podneva tipovao za Mirka Palčića, koji je nakon povrede na skijanju upao u životnu situaciju koja nikako nije mogla da obuzda emocije našeg poznatog kladioca.

Đole je već imao debi u plemenitom listiću pomogavši koleginici Uni da sačini što bolju kombinaciju i bili su vrlo, vrlo blizu dobitka…Đolu i Uni je nedostajao samo pogodak sa severa Evrope i MOZZART bi donirao dodatnih 97.700 dinara fondaciji Podrži život.

A sad malo o Đoletovoj karijeri, i to u prvom licu …

“Odrastao sam u beogradskim blokovima. Tako sam i vaspitan. A znate da je blokovima kao u brazilskim favelama? Predobro!

Sa 6 godina sam krenuo na plivanje, sa 7 na vaterpolo, a sa 9 na fudbal. Fudbal sam trenirao 10 godina i mislio sam da sam ogroman potencijal. Ali očigledno ne i drugi, čim su me posavetovali da ga batalim. Povukao se poraženo, ali sam se opet pronašao u borilačkim sportovima i trenutno sam na MMA.

Nego, dosta o sportu jer vas verovatno to ni malo ne zanima. A da, ovo je Mozzart Sport pa može biti interesantno. Što se obrazovanja tiče, školu pamtim kao gotivan objekat okružen gomilom krcatih kafića sa lošom kafom i komunikativnim devojkama. Studiranje lako, zabava vrhunska i još vam na kraju daju diplomu – iz Marketinga i trgovine. Hobi mi je šankerisanje. U tome sam od 17 godine. Posle par ozbiljnih kurseva miksologije, mogu da kažem da mi je Mohito najjači u zemlji. Otvarao sam dva puta i svoje kafiće, ali od sad ću vas ugošćavati na Play-u.

Na radiju završavam slučajno. Drugarica je u meni videla nekog koga bi ljudi voleli da čuju. Nije mi bilo jasno zašto, ali sam je poslušao i skapirao da je radio narkotik. Ne znam kome da se zahvalim na tome, ali hvala mu! Nataša Guberinić je najjača. Sada sam uspeo da se dođem do Play-a, što je za mene kao da sam došao u Real Madrid.

Šta još? Da, volim da kuvam, ali pojma nemam. Veliki sam ljubitelj kladionice, ali sam na njoj u ogromnom minusu. Ako neko ima neke dojave neka nam javlja u emisiji. Imam drugare iz detinjstva na šta sam ponosan. Ako vas još nešto zanima o meni – slušajte Play jutro svakog radnog dana od 6 do 10 i saznaćete. Nisam nešto stidljiv”.

ODIGRAJ TIKET ĐORĐA LOVRENA

Naravno da naš jutarnji voditelj nije propustio blagodat da na tiketu nađe mesto za mečeve Lige Šampiona. Prvo MANČESTER JUNAJTED – SEVILJA.Prva utakmica osmine finala okončana je bez golova. Đavoli imaju niz od pet mečeva bez poraza. Sevilja ima skor 2:1:2 u poslednjih pet duela, poslednji je bio poraz od Valensije. Istorija kaže 1:1:1.

“Počeću sa kombinacijom jedan uz dva do tri gola”, kaže za naš portal Đole sa Play radija.

Na MOZZARTOVOM dobrotvornom listiću našao se duel ROMA – ŠAHTJOR. Vučica je poražena u prvom duelu sa 1:2. Uz goleadu Roma je savladala Napoli i Torino. Ukrajinci imaju šest pobeda u nizu, dva puta je ‘pukla’ petarda. Međusobni skor je pomalo čudan, 1:0:4 za Šahtjor.

“Očekujem golove na meču pa igram gol, gol, tri plus”.

Đole je potom na plemeniti listić smestio još četiri utakmice, ne iz najinteresantnijeg ešalona, ali ništa manje interesantne: HAPOEL TA – IRONI RAMAT, LEJTON – TORKI, GRANTHAM – NANTVIČ i EKSITER – JEOVIL. Kod poslednjeg para domaći su šesti, a gosti sedamnaesti. Jeovil je u seriji od četiri poraza, Eksiter ima dva trijumfa i remi. Interesantan je međusobni skor, 5:5:5.

“Ako pođemo od Izraelaca ka poslednjem paru odigrao sam jedan, kec, tri plus i na kraju gol, gol. Očekujem da sve dođe”, iskusno kladilački govori naš gost.

Naš plemeniti Đole potencijalni dobitak namenio je za Mirka Palčića čiju sudbinu i načine pomoći prenosimo u celini…

Pored „Humanitarnog tiketa u podne“ kompanija MOZZART ima niz društveno odgovornih akcija. To su: „100 terena za jednu igru“ u kojoj obnavljamo 100 košarkaških igrališta širom Srbije. Obnovljeno je i svečano otvoreno 54. košarkaško igralište i to u čast naših sjajnih reprezentativaca, ali i Novi Pazar je dobio teren Mirsad Jahović. To bilo 55. obnovljeno i otvoreno košarkaško igralište.

Potom sledi akcija „Novi dresovi za nove šampione“ u kojoj doniramo sportsku opremu klubovima iz cele zemlje. Jedna od poslednjih donacija sportske opreme otišla je za KMF Borac iz Čačka, FK Ovčar iz Markovice…

Pomažemo humanitarne fondacije "Podrži život", "Budi human", subotičku "Kolevku", srpske paraolimpijce, vaterpoliste, rukometaše, karatiste, košarkaše… Kad smo kod košarke pomagali smo i pomažemo košarku u Srbiji i regionu, klubove iz Čačka Borac i Železničar. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige... Učestvovali smo u akciji „Bitka za bebe“, MOZZART je porodilištima donirao prvo veliki broj inkubatora, a potom i aparate za proveru sluha kod naših najmlađih…

Kompanija MOZZART nastavlja da pomaže i lokalne zajednice (u toku je velika akcija donacije televizora u saradnji sa ministarstvima prosvete i zdravlja), a u planu je i još mnogo drugih projekata koji će u narednom periodu biti fokus Sektora korporativnih komunikacija. Obradovaćemo još mnogo klubova iz nižih rangova takmičenja novim dresovima, obnovićemo još košarkaških terena i nastojaćemo da pomognemo što većem broju i pojedinaca i organizacija kako bismo zajedno učinili svet oko nas boljim.

INFORMACIJA ZA REPUBLIKU SRPSKU

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Đorđa Lovrena, dobitak će biti doniran i za Naš Dom Enea, Prijedor-Kozarac u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 20:45 2161 ENG 4 Exeter - Yeovil tgg gg 1,80 Uto 20:45 2192 ENG 5 Leyton - Torquay ki 1 1,85 Uto 20:45 2439 EN7S Grantham - Nantwich ug 3+ 1,40 Uto 18:30 2939 IZR 2 Hapoel T.A. - Ironi Ramat ki 1 1,45 Uto 20:45 6409 LŠ Man.Utd. - Sevilla kmb 1&2-4 (4.5) 2,15 Uto 20:45 6410 LŠ Roma - Shakhtar tgg gg3+ 1,85 Ukupna kvota 26,89

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠE: Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com