Humanitarni tiket u podne: Jelena Gavrilović tipuje za Budi human

Gde misica Anđelka Tomašević juče stade, tu neka glumica Jelena Gavrilović danas u podne nastavi. Ako ne znate gde je stala Anđelka, tu smo da vas po drugi put obavestimo da je titulama potvrđena lepotica sastavila 108. dobitnu kombinaciju MOZZARTOVOG „Humanitarnog tiketa u podne“. Ona je juče s linije slobodnih kladilačkih bacanja pogodila tačno u centar svih šest odigranih parova, i tako s MOZZARTOM uputila željenu donaciju od 60.700 dinara na adresu fondacije „Koš za Sreću“!

S njom smo stigli do ukupne donirane sume od 6.085.460 dinara, ali ne gubimo ni čas.

Danas smo s Jelenom Gavrilović na kvoti 11,45, a kako je pozorišna, filmska i televizijska glumica tipovala, prodiskutovaćemo nešto docnije, odmah nakon upoznavanja s karhijerom naše današnje gošće.

Osim što se bavi glumom, ova dama je poznata po svojim izuzetnim vokalnim sposobnostima. Čuvenoj Elsi iz animiranog filma “Zaleđeno kraljevstvo” je pozajmila svoj glas, a pesma “Sad je kraj” koju je otpevala nominovana je za Oskara.

Jelena je upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu u klasi profesorke Vide Ognjenović, ali je osim glume učila i režiju zahvaljujući profesoru Ljuboslavu Majeru koji je posle odlaska profesorke Ognjenović u Norvešku preuzeo klasu u kojoj je bila i naša plemenita Jelena. Još dok je bila dete, Jelena je pokazala darovitost za muziku. Svirala je violinu, bavila se džez pevanjem, da bi kao tinejdžerka zajedno sa svojim prijateljem osnovala i lokalni rok bend u Lazarevcu gde je i živela. Menjala je i pevačicu grupe Vrooom i nastupala na koncertima, a njena profesorka pevanja sa Akademije je prpoznala njen pevački talenat i podsticala je da se bavi muzikom. Njene scenske i glasovne sposobnosti imali smo priliku da gledamo u TV šou programu “Tvoje lice zvuči poznato” gde je Jelena bila odlična zauzevši četvrto mesto.

Gluma je ipak postala njena glavna preokupacija i njen životni poziv. Prvu pozorišnu ulogu je odigrala sa 17 godina u predstavi “Snoviđenje”, lazarevačkog Puls tatra. Na daskama koje život znače igrala je u predstavama “Cirkus iz šešira”, “Čelik”, “Feniks”, “Šibanje”, “Tri sestre”, “Jadnici”, “Brilijantin”, “Kosa”, “Javna ličnost”. Što se filmografije tiče, debitantsku ulogu je imala u filmu “Na lepom plavom Dunavu”, za koji je dobila nagradu na festivalu “Filmski susreti” u Nišu. Zapažene uloge su joj u filmovima i serijama:” Ulica lipa”, “Poslednja audijencija”, “Srpski film”, “Miris kiše na Balkanu”, “Žene sa Dedinja”, “Sinđelići”, “Braća po babine linije”, “Nemanjići-rađanje kraljevine”, “Istine i laži”, “Ubice mog oca”.

U MOZZARTOVOJ plemenitoj akciji debituje u ulozi humanitarnog kladioca u kojoj će tipovati za fondaciju “Budi human”, Aleksandra Šapića. Srećno Jelena!

ODIGRAJ TIKET JELENE GAVRILOVIĆ

Srpska glumica humanitarni tiket započinje utakmicom Lige šampiona, SEVILJA – MANČESTER JUNAJTED. Ovo je prvi meč nokaut faze za oba tima. Kako ni jedan ni drugi rival ne može do titule u nacionalnom prvenstvu, evropsko takmičenje je lepa prilika da se dođe do barem jednog trofeja. A ove ekipe su pokazale da za to imaju herca. Crveni đavoli su prošlogodišnji prvaci Lige Evrope, dok su Crveno-beli iz Sevilje bili osvajači pomenutog takmičenja pre dve sezone.

,,Za početak ću probati 1X“.

I dalje se bavimo najprestižnijim klupskim prvenstvom u Evropi, a na redu je meč ŠAHTJOR – ROMA. Poslednjih nekoliko godina ovi timovi nisu imali priliku da se sastanu, poslednji put je to bilo pre gotovo sedam godina, kada je ubedljivu pobedu kod kuće ostvario Šahtjor. Kako je reč o ekipi koja jako dobro igra kod kuće, nema razloga sumnjati da će tako biti i ovog puta.

,,Sada ću staviti GG, mislim da je realno“.

Pogled ćemo usmeriti ka meču koji sve Delije u Srbiji jedva čekaju, duelom CSKA – CRVENA ZVEZDA. U prvom susretu prethodne nedelje u Beogradu Zvezda je pokazala da ume i može da se nosi sa favorizovanim protivnikom. Čak je imala i izglednih šansi da ostvari trijumf, ali spletom nesrećnih okolnosti do toga nije došlo. Moskovljani jesu u prednosti zbog domaćeg terena, ali je ipak sve otvoreno.

,,Smatram da će pasti 0-2 gola, ne mislim da će biti previše efikasan meč“.

Nakon utakmica evropskog formata selimo se u nacionalna takmičenja. Reč je o utakmici španske LaLige, LEGANES – REAL MADRID. Domaćin je u poslednje vreme vezao par loših mečeva, pa se trenutno nalazi na 13. poziciji. Da situacija bude još gora, u goste mu dolazi Kraljevski klub, tim koji se nalazi u usponu forme. Titula za njega jeste izgubljena, ali je ostalo da brani čast kluba.

,,Igram 2&2-4, Real je bez sumnje favorit“.

Plemeniti tiket završavamo utakmicom engleskog Čempionšipa, VULVERHEMPTON – NORIČ. Polako, ali sigurno, Vulvsi gaze ka višem rangu, tj. Premijer ligi. Trenutno imaju čak 11 bodova više od drugoplasiranog Kardifa. Norič je dosta lošiji ove sezone od protivnika, i trenutno se nalazi na sredini tabele drugog po rangu takmičenja u Engleskog.

,,Domaćin pobeđuje, bez razmišljanja igram 1“.

Kompanija MOZZART se ponaša kao sve društveno odgovorne kompanije. Inače, smo regionalni lideri u svojoj branši. Učestvovali smo u akciji “Bitka za bebe” i donirali veći broj inkubatora srpskim porodilištima. Potom smo donirali aparate za ispitivanje sluha, takođe za naše najmlađe sugrađane.

Obnavljamo 100 košarkaških terena u Srbiji u akciji “100 terena za jednu igru”. Stigli smo do 56. igrališta. Na otvaranju čačanskog Želovog terena svečanost su uveličali Duda Ivković, Dragan Kićanović, Željko Obradović…Teren na Novom Beogradu otvorio je predsednik košarkaškog Saveza Predrag Danilović, u Novom Sadu Milan Gurović po kome je teren i poneo ime.

Doniramo sportsku opremu manjim klubovima iz cele Srbije i to u akciji „Novi dresovi za nove šampione“. Dva kompleta dobili su fudbaleri FK Ovčar iz Markovice. Pomažemo naše zlatne vaterpoliste, rukometaše, džudiste, karatiste, paraolimpijce... Potom, košarku u Srbiji i regionu. Bili smo naslovni sponzori KLS lige Srbije, članovi sponzorskog pula ABA lige. Sponzorišemo i doniramo čačanske klubove Borac i Železničar. Pomažemo fondaciju “Podrži život”, subotičku “Kolevku”, fondaciju “Budi human”…

Još jedna bitna informacija za Republiku Srpsku

Ukoliko prođe humanitarni tiket naše gošće Jelene Gavrilović, dobitak će biti doniran i za Dečje selo mira Turija u Republici Srpskoj. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 20:45 2110 ENG 2 Wolverhampton - Norwich ki 1 1,55 Sre 18:45 4005 ŠPA 1 Leganes - Real Madrid kmb 2&2-4 (-) 1,73 Sre 18:00 6518 LE CSKA - Crvena Zvezda ug 0-2 1,47 Sre 20:45 6411 LŠ Sevilla - Man.Utd. ds 1X 1,48 Sre 20:45 6412 LŠ Shakhtar - Roma tgg gg 1,70 Ukupna kvota 9,92

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja, i podložne su promenama

Piše: Đurđe Mečanin

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com