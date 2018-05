Današnjui rubriku “Pet na pet”, započinjemo u prvom licu jednine, uz gošću koja je već kormilarila tipovanjima u “Humanitarnom tiketu u podne”. Najbolje je pre nego što započnemo sa naših pet odabranih pitanja, da je zamolimo da nam se predstavi! Pa da počnemo…

“Zovem se Dragana Milošević Kuraica. Rođena sam 26. aprila 1986. godine u Čačku. U Glumačkoj radionici koju je vodila Draga Ćirić pravim prve glumačke korake i gluma postaje moja glavna preokupacija. Nakon završene gimnazije, 2005.godine upisujem Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Bilje Mašić.

Prvi profesionalni angažman sam imala u predstavi „Parlamentarna istorija kraljevine Korete” u režiji Vlatka Ilića 2007.godine a odmah potom i angažman u seriji “Ulica lipa” (uloga Milice) u režiji Miroslava Lekića. Slede uloge u serijama „Pare ili život “ Milana Karadžića (uloga Emine) i “Greh njene majke” Zdravka Šotre ( uloga Brankice). Posebno iskustvo za mene predstavlja učešće u seriji „Il commissario Nardone” u režiji Fabricija Koste koja je emitovana na kanalu RAI UNO (uloga-Lucia).

U Narodnom pozorištu bila sam deo predstave „Figarova ženidba i razvod”( uloga Fanšete, sobarice i sekretarice) koju je režirao Slobodan Unkovski . Već nekoliko godina veoma uživam u snimanju radio drama na Radio Beogradu. Zahvaljujući njima i dugogodišnjem iskustvu u sinhronizaciji crtanih filmova, sve više otkrivam kolike su mogućnosti ljudskog glasa. Od 2014.godine imam status slobodnog umetnika. Pišem poeziju. Već četiri meseca sam mama jedne Dunje.

1.Da li ste svojevremeno trenirali neki sport i koji?

“Nažalost nisam trenirala neki sport”.

2.Ko vam je bio sportski uzor, idol, u tinejdžerskim danima?

“Sportski uzor mi je bio Mihael Šumaher i to pre nego što je postao višestruki šampion Formule 1. Njegova upornost i borben duh su me fascinirali. Ubrzo se pokazalo da ima srce pobednika i to je potvrdio svojim postignućima”.

3.Koji sportski klub nosite u navijačkom srcu?

“Kada sam bila mala navijala sam za Crvenu zvezdu. Iako više ne pratim fudbalske utakmice i skoro pa i ne znam ko ih igra, Crvena zvezda je i dalje klub za koji navijam”.

4.Sportski događaj koji je ostao u sećanju i koji ćete pamtiti celog života?

“Utakmicu Crvene zvezde protiv Borca u Čačku. Ne sećam se koje godine je odigrana. Nažalost pamtim je po lošem. Po tuči navijača i kamenicama koje su letele po gradskom bedemu”.

5. Životni i sportski moto?

“Kada hoćeš da odustaneš, znaj da je pobeda iza ćoška”.

“Pokušajte sa dvojkom uz dva plus”.

PIŠU: Nela i Đurđe MEČANIN

Djurdje.mecanin@mozzartbet.com