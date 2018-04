Nekadašnji supertrener Novaka Đokovića, Boris Beker dao je veoma pozitivnu ocenu o povratku saradnje našeg asa sa nekada nerazdvojnim Marjanom Vajdom. Napredak u igri nakon promene stručnog štaba, to jest završetka neuspele "avanture" sa Andreom Agasijem i Radekom Štepanekom je očigledan, nakon samo nekoliko nedelja od povratka njegovog, kako sam kaže "drugog oca".

"Iskreno, kada sam video kako igra u Indijan Velsu i Majamiju, jasno je bilo da mu je promena prekopotrebna. Dobro znam Marjana i ona je sigurno jedan od najboljih trenera sa kojima sam radio u životu! On i Novak su bili nerazdvojni godinama i prava je stvar što su se vratili jedan drugom. To je odličan potez! Nadao sam se promeni i ova je savršena. Njegov stil treniranja savršeno odgovara Novaku", kazao je Nemca za Lekip.

Beker, koji je sa Novakom dohvatio samo tenisko nebo i zavladao ovim lepim sportom otkrio je kako je raditi sa nekadašnjim prvim reketom sveta:

"Trener mora da kaže igraču ono što ovaj ne želi da čuje. Novakova snaga je njegov karakter. On nije kompjuter na kojem samo pritisneš dugme i on to primeni. Novak je pametan igrač kojeg moraš da ubediš da je nešto dobro za njega, a kada shvati postane kao mašina."

Kako sada stvari stoje, slovački stručnjak će ostati uz Srbina do kraja takmičenja na Rolan Garosu.

Foto: Action Images