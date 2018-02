Izbor za miss pustinje

Elina Svitolina

Izuzetno naporna teniska sedmica od tri ATP i dva WTA turnira koji se održavaju širom planete polako se završava. A to ujedno znači da je su ostali oni najjači igrači, ali i da je nešto jednostavnije odabrati dobar par i igru za klađenje. Razlog je jednostavan - to su uglavnom poznati asovi čije kvalitete i mane dobro poznajemo i lako možemo da dođemo do njihovih statističkih podataka što nam daje prednost pri klađenju. A za one koji ne vole ili nemaju vremena da se bave ovim "obaveštajnim radom" tu je MOZZART Sport da pomogne.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 15:05 7682 ATP Berdych T. - Khachanov K. ug više (23.5) 1,90 Sub 16:30 7685 ATP Pouille L. - Ivashka I. 1s/k 1-1 1,47 Sub 21:05 7694 ATP Schwartzman D. - Jarry N. ki 1 1,30 Sub 22:30 7695 ATP Verdasco F. - Fognini F. tb da 2,40 Sub 17:05 7696 WTA Cibulkova D. - M.Barthel hs 1 (-1.5) 2,05 Ukupna kvota 17,86

Krećemo od jedinog današnjeg finala, a ono se igra u Dubaiju gde će na tamošnjim tvrdim, otvorenim terenima boriti aktuelna šampionka ovog prestižnog takmičenja, Ukrajinka Elina Svitolina, ujedno i prvi nosilac i fanstastična, mlada Ruskinja Darija Kasatkina. Ako očekujete napetost zbog toga što dolaze iz zavađenih zemlaja, zaboravite na to. Teniseri su posebni i kod njih nema šovinizma, što se može videti i iz prijateljstovanja naših i hrvatskih igrača. A to znači da će ovo biti čisto sposrtki obračun. Biće ovo njihovo treće odmeravanje i prilika da 20-godišnjakinja iz Toljatija dođe do druge WTA titule u karijeri. Rizik je veliki, ali simpatična Darija može da iznenadi. Za one konzervativnije tu je uvek kec na Svitolinu, ali i mogućnost taj-brejka ili tri seta.

Iz Dubajia selimo se u naše krajeve, tačnije u Budimpeštu gde nam pažnju skreće jedan potencijalni fiks, a to je meč između čuvene Dominike Cibulkove i Mone Bartel. Daleko poznatija i uspešnija Slovakinja je favorit protiv Nemice, a kvota na njen trijumf od 1,40 nije "za bacanje".

Nakon prestonice Mađarske napuštamo ženski i prelazimo na muški tenis.. Prvi na redu da danas počnu obračune će biti momci u Marselju gde se takođe krije jedan fiks, ali i jedan veoma interesantan sudar. Što se tiče fiksa, to je duel Luke Puja koji je u četvrtfinalu nakon velike borbe izbacio Filipa Krajinovića i kvalifikanta Ilje Ivaške. Belorus je postigao uspeh karijere, ali neće dalje od fantastičnog Francuza od kojeg očekujemo da se lako i brzo plasira u finale. U drugom polufinalu možemo očekivati daleko više borbe pošto se sastaju Tomaš Berdih i Karen Hačanov. Čeh je favorit, ali mu neće biit lako protiv sve boljeg Rusa, koji bi mogao da mu napravi ozbiljne probleme što se videlo i prošle godine na Rolan Garosu kada je bio bolji u tri seta.

Sa druge strane Atlantika igraju se dva turnira, ali je daleko interesantniji i čini se bolji za odabiranje parova koji bi mogli da osvanu na tiketu, onaj u Rio de Žaneiru, te preskačemo Delrej Bič. U Riju se večeras igra mali latinoamerički derbi između Argentinca Dijega Švarcmana i Čileanca Nikolasa Harija. Ovde bi trebalo očekivati trijumf momka iz Buenos Ajresa jer je njegov suparnik, inače 94. na ATP listi već napravio veiko iznenađenje na šljaci Rija probivši se među četiri najbolja.

Drugo polufinale igraju dva iskusna asa Fabio Fonjini i Fernando Verdasko, tako da bi ovo mogao da bude pravi klasik. Jer u pitanju su dva velika borca koji su pet dosadašnjih odmeravanja odigrali "na nož". Čini na se pak da je Španac bliži četvrtom trijumfu nad Italijanom, mada je ovde bolje odabrati taj-brejk u meču ili tri seta.

(foto: Action Images)