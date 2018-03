Najbolji srpski sportista svih vremena, Novak Đoković večeras počinje takmičenje u singlu na mastersu u Majamiju, pošto je sinoć izgubio u prvom kolu dubla u paru sa Viktorom Troickim.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sub 01:05 8651 ATP Del Potro J. - Haase R. kmb 1&1s10+ (20.5) 2,07 Pet 16:05 8658 ATP Krajinovic F. - Broady L. hs 1 (-1.5) 1,70 Pet 22:05 8659 ATP Dimitrov G. - Marterer M. ki 1 1,30 Pet 19:30 8663 ATP Djokovic N. - Paire B. mug manje (19.5) 2,30 Pet 18:55 8137 WTA J.Konta - K.Flipkens ki 2 3,55 Pet 16:05 8617 WTA Svitolina E. - Osaka N. tb da 3,70 Ukupna kvota 138,20

Nekada prvi reket sveta će u drugom kolu drugi put u profi karijeri igrati protiv opasnog Benoa Pera. Francuz je jedan od najinteresantinjih i najatraktivnijih igrača na turu, ali zbog neozbiljnosti nikada nije napravio veći uspeh. Trenutno je 46. na ATP listi i definitivno ima šanse da pobedi Đokovića koji je na prethodnom mastersu, u Indijan Velsu upravo zaustavljen na startu takmičenja. A to znači da je sve moguće jer Nole još nije ni u prbližno dobroj formi. Lakat ga, istina više ne boli, ali još je daleko od "onog" Novaka. Đoković je šest puta osvajao masters u Majamiju, a pošto ga je preskočio prošle godine slavio je na poslednjih 16 mečeva uzastopno!

Pobednik ovog meča u trećem kolu igra protiv boljeg iz susreta između Filipa Krajinovića i Lijama Brodija. Ovaj meč je jedan od prvih petog dana takmičenja na Floridi i počinje od 16 časova. Naš as je favorit i u to nema sumnje. Istina, njegov takmac se do drugog kola probio kroz kvalifikacije tako da je možda malo umoran, ali je zato pun samopouzdanja.

Peti dan turnira obiluje interesantnim mečevima, kao što je Del Potro - Robin Hase. Argentinac je u nedelju u finalu Indijan Velsa skinuo krunu Rodžeru Federeru i tako mu ugrozio prvo mesto na ATP listi. Toranj iz Tandila je daleko bolji teniser od trenutno 44. reketa sveta kojeg je pobeđivao u sve četiri prilike, ali je takođe i poznat po tome što mu padne forma nakon velikog uspeha. Verujemo ipak u prolaz šestog tenisera sveta, ali ne bez problema.

Ako pak tražite sigurizze za tiket, što se tiče Mjamija treba odigrati kečeve na Grigora Dimitrova i Miloša Raonića koji bi danas trebali da imaju lagane poslove. Sa "ženske strane" turnira meč dana je je svakako duel Naomi Osake i Eline Svitoline koji počinje od 16 časova po srednjoevropskom vremenu na centralnom terenu kompleksa u Majamiju. Japanka koja je minule sedmice osvojila Indijan Vels, a potom prekjuče u prvom kolu poslala kući, i to ekspresno Serenu Vilijams, možda je malo bliža pobedi. Ipak, pita se i četvrti reket sveta. Ukrajinka je fantastična teniserka i ovde je zaista teško odrediti favoritkinju, te idemo na veći broj gemova i setova, možda i taj brejk. Trenutno je 2-2 u međusobnim susretima.

Ako tražiti potencijalno iznenađenje uz veliku kvotu u današanjem rasporedu mečeva pažnju nam je skrenulo odmeravanje aktuelne šamponke Majamija, Džoane Konte i Belgijanke Kirsten Flipkens. Britanka, koja vodi sa 3-1 u međusobnim odmeravanjima traži formu, a izgubila je u prvom meču u Indijan Velsu i to od malo poznate Čehinje Vondrusove, tako da je kvota na Flipkens od 3,55 zaista primamljiva.

KOMPLETAN RASPORED MEČEVA 5. dana Majami opena pogledajte na LINKU (+5 časova)

***kvote su podložne promenama

foto: Action Images