NĐ: Nisam u poslu sa Pikeom, ali jesam za promenu Dejvis kupa

Novak Đoković je trenutno u trening kampu Andrea Agasija u Las Vegasu gde se priprema da nastavi sezonu prekinutu operacijom desnog lakta i to na matsrsu u Indijan Velsu (5-18. mart), što je odlična vest za njegove naijače i ljubitelje belog psorta. Ali ono o čemu je on ovaj put želeo da priča, nisu bile pripreme, već priča o Dejvis kupu. Najbolji srpski sportista svih vremena oglasio se povodom priče da je u poslovnom odnosu sa Đerarom Pikeom oko stvaranja novog formata popularnog takmičenja u koji će biti uložen veliki novac, rekavši da to nemas veze sa istinom.

"Veoma sam se iznenadio kada sam to pročitao pošto nisam jedan od ljudi u tom projektu. Insistiram da nisam u poslu sa Pikeom i partnerima. Kao predsednik Odbora igrača i kao neko ko voli ovaj sport, ja samo pokušavam da pomognem. Godinu i po dana nisam video Pikea dolazi na turnire i lobira. Pokušavam da budem dostupan, ne znam odakle to nekome. Možda zato što sam u čestim kontaktima sa Đerarom, koji mi je prijatelj, a možda i zato što sam predsedavajući Odbora ATP igrača. Bio sam uključen u diskusije oko Dejvis kupa, ali to je sve. Ja od toga nemam nikakve benefite.", tvrdi Beograđanin za Le Parisien, "Ali smatram da je projekat fantastičan. Svi mi volimo da igramo za svoje države, ali ovaj format više ne funkcioniše. Zato najbolji sve češće apstiniraju. Ja sam godinama igrao Dejvis kup i to pošto bi odigrao finale grend slema. Stalno govorite sebi kako to nije nikako dobro, razumno, ali ipak igrate... Razumem protivljenja, teniski svet je često konzervativan, zatvoren za promene koje su sada već preko potrebne ne bi li stigli progres"

Na zamerku da mnogi tvrde da će se tako izgubiti draž jednog od najstarijih sportskih takmičenja na svetu, Đoković odgovara:

"To je promena istog takmičenja, nije promena sistema kompletnog. Treba ući u drugu dimenziju jer će biti atraktivnije za navijače, sponzore i medije. Svi najpopualrniji sportovi imaju takav sistem takmičenja, a i nacionalne federacije bi dobijale mnogo više para. Ima još rasprava, neke stvari neće moći, ali videćemo na sastanku igrača. Trenutno postoje četiri radne verzije, ali iskreno, na kraju, akumulirati toliko teniskog talenta na jednom mestiu tokom sedam ili 10 dana bi bilo zaista fenomenalno."

"Kosmos grupa" koju predvodi kapiten Barselone, Đerar Pike planira da Dejvis kup, tačnije Svetski teniski kup postane takmičenje za 18 najboljih reprezentacija (16 iz Svetske grupe + 2) i da se održava u novembru kada je inače termin za finale DC-a.

foto: MNPress, Shutterstock