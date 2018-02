Počinje Dejvis kup: Koliko mogu desetkovani Orlovi?

Predstojeće sedmice teniski svet će na kratko zastati, posebno lepši deo, ne bi li se odigralo prvo kolo novog izdanja Dejvis kupa. I dok dame i veći deo njihovih kolega budu odmarali, najbolji teniseri stavili su se na raspolaganje nacionanim timovima. Bar većina najboljih poput Marina Čilića, Davida Gofana, Aleksandera Zvereva...

Ovo je 107. izdanje jednog od najstarijih i najprestižnijih takmičenja u sportu, a svakako je najprestižnije timsko takmičenje u muškom tenisu, pošto žene imaju pandan u vidu FED kupa koji počinje narednog vikenda. Aktuelni šampion je Francuska koja je prošle godine, predvođena Lukom Pujom i Žoom Vilfredom Congom, savladala Belgiju u finalu i posle 16 godina čekanja stigla do jubilarne 10. titule u ovom takmičenju.

Đere i Kveri otvaraju Dejvis kup u Nišu

I ove godine Trikolori su jedni od favorita, a rame uz rame s njima je Belgija... U Svetskoj grupi takmiči se 16 timova, a prvo kolo je krucijalno jer pobedom u njemu reprezentacija ne samo da obezbeđuje četvrtfinale, već i opstanak u eltinoj grupi i za predstojeću sezonu. Poraženi timovi igraju plej-of sa pobenicima po zonama Grupe I iz Amerike, Azije/Okeanije i Evrope/Afrike.

Što se tiče našeg tima, bojimo se da će se naći u plej-ofu, iako igra pred svojom publikom, navijačima u čuvenom i vrelom niškom Čairu, i to na Amerima uvek nezgodnoj crvenoj šljaci. Razlog je jednostavan, a to je izostanak asova koji su 2010. osvojili Salataru i koji godinama "vuku" našu reprezentativnu kompoziciju - Novaka Đokovića, Janka Tipsarevića i Viktora Troickog. Sva trojica su povređena i u porcesu rehabilitacije, tako da je selektor Nenad Zimonjić morao da se osloni na nešto mlađe snage. Zato je u reprezentaciju pozvao Dušana Lajovića, Lasla Đerea, Nikolu Milojevića, Peđu Krstina i Miljana Zekića. Samo dva igrača iz Top 100 ne garantuju uspeh protiv tradicionalno snažnog i motivisanog protivnika. A "kapetan", odnosno selektor SAD-a, čuveni Džim Kurijer, računa na "stare kajle" Sema Kverija, Džona Iznera, te nešto mlađe Rajana Herisona i Stiva Džonsona. Pobednik ovog duela ide na bolje iz susreta između Mađarske i Belgije.

Selektor naše reprezentacije Nenad Zimonjić poziva navijače u pomoć.

"Mislim da je izuzetno važna podrška publike u svim Dejvis kup mečevima i to je velika prednost kada se igra kod kuće. Verujem da će sigurno doći i podrška Amerikancima jer njihova publika prati navionalni tim na svim susretima širom sveta. Opet, s druge strane, publika u Nišu imaće prilike da gleda igrače koji su bili u prvih 10 na svetu koji su i trenutno izuzetno visoko rangirani, uživaće svakako u lepom tenisu. Ono što je nama najvažnije je da nama daju podršku i vetar u leđa i da ono što je karakteristično za Dejvis kup, a to je da se dešavaju velika iznenađenja i velike pobede, tako da ovo bude i prilika za Lajovića i Đerea, kao i za ostale članove reprezentacije da dođu do velike pobede", rekao je selektor Nenad Zimonjić.

Kada je reč o klađenju, favoriti u prvom kolu elitne grupe su Francuska, Japan, Španija, Nemačka, Kazahstan, Hrvatska, SAD i Belgija.

Za razliku od Svetske grupe, za Grupu I i zonska takmičenja promenjena su pravila pa odmeravanja traju dva, umesto tri dana, što treba očekivati da se prenese narednih sezona i na elitno društvo. Od 2018. u Dejvis kup takmičenju uvedeno je novo pravilo da umesto dosadašnja četiri, tim broji pet igrača koji mogu biti žrebani i mogu da igraju meč.

