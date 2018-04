Neko će reći kako su ga usporile povrede, drugi će primetiti da je za 105.000.000 evra morao da pruži više od dva gola i osam asistencija u napadački orijentisanoj Barseloni, a možda je najbollju kvalifikaciju Usmana Dembelea ponudio nekadašnji kapiten Katalonaca, Ćavi Ernandez.

„Vrlo je talentovan, brz, ali ovde nema 'bulevara' kao u Dortmundu ili Renu. Ovde se sve radi na 30 metara“.

Pogodak u centar. Vide to i rukovodioci novog prvaka Španije, pa i njihovi treneri.

„Dembele je fudbaler koji nije navikao na taktički rad. Mora(mo) da radi(mo) na tom aspekltu. Želimo da se mic po mic uklopi u našu igru, da ima više kontinuiteta“, primetio je Jon Injaki Aspiacu, pomoćnik Ernestea Valverdea neposredno pred gostovanje u La Korunji, gde je Barsa overila 25. titulu.

Šta u takvim okolnostima raditi sa brzanjcem kakav je 21-godišnji Dembele?

Mundo deportivo navodi da čelnici Barselone i dalje veruju i njegove sposobnosti i da nema logike staviti na na transfer listu posle samo jedne sezone. Pogotovo što je plaćen 105.000.000 evra, odnosno još 40.000.000 sa bonusima. Zato se kao jedna od ideja javila mogućnost da Usman ode na pozajmicu. A gde ćete bolje mesto za usavršavanje na taktičkom planu od Atletiko Madrida i njegovog, na tom polju do maksimuma studioznog, Dijega Simeonea? Tamo su svi igrači postajali bolji nego što zaista jesu, između ostalog zato što ih temperamentni Argentinac obuči principima u igri. Plus, drži ih na „uzdi“, a za Dembelea se priča da mu je po dolasku iz Borusije upravo to bio najveći problem (čitaj: noćni život).

Razlog zbog kojeg Barsa želi da posluje sa Atletikom ima pozadinu. Zove se - Antoan Grizman. Napadač Jorgandžija još odlučio gde nastavlja karijeru, prevashodno zbog ponude aktuelnog kluba za produžetkom saradnje. Iznosi više od 20.000.000 evra po sezoni i daleko premašuje mogućnosti Katalonaca koji su probili sve barijere potpisavši novi ugovor s Leom Mesijem, pa su Grizmanu ponudili isto koliko je zimus dobio Filipe Kutinjo (14.000.000 evra). Zato ovaj posao tapka u mestu, iako od ranije postoji navodni dogovor da bivši prvotiomac Sosijedada pređe na Nou Kamp za 100.000.000 evra obeštećenja.

Pod pretpostavkom da Barsa ipak dobije Grizmana (verovatnija opcija) i dodeli mu „sedmicu“, logično je pretpostaviti da bi Usman Dembele morao šansu da čeka s klupe, jer bi u napadu dejstvovao trozubac Mesi-Suarez-Grizman. Ne bi za njega bilo mesta ni u veznom redu, pored Busketsa, Rakitića, Paulinja, Kutinja i dogovorenog Brazilca Artura. Bar dok ne nauči te taktičke varijante koje mu spočitavaju.

Zato odlazak na jednogodišnju pozajmicu na „Vanda Metrpolitano“ ima smisla. Ako se Čolo saglasi...

